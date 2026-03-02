La brecha económica entre colombianos se amplía a niveles alarmantes: es el país con mayor aumento en desigualdad en América Latina

Aunque el consumo en los hogares colombianos aumentó, la realidad es que los sectores más pobres no están viendo los beneficios de este crecimiento - crédito VisualesIA

En Colombia, la distancia entre los sectores más ricos y los más pobres ha aumentado de forma notable en los últimos diez años. Así lo reveló un informe de The Economist divulgado por el diario La República, que pone al país en el centro de un fenómeno preocupante en América Latina.

Mientras en otras naciones de la región, como Ecuador y Argentina, la brecha de desigualdad también se amplió, Colombia es el país con el mayor incremento en el gasto entre los diferentes estratos socioeconómicos.

El estudio se enfoca en el Inequality Ratio, un índice que compara el gasto de los hogares más ricos con el de los más pobres. Según los datos, en 2025 el 10% más acaudalado de la población colombiana gastó 15,6 veces más que la mitad más pobre, lo que representa un aumento significativo respecto a las 13,7 veces de 2015.

Esta cifra ubica a Colombia en una posición destacada, aunque negativa, en comparación con otros países de la región.

Un informe de 'The Economist' revela que, mientras en otras naciones la brecha se amplía ligeramente, en Colombia el gasto de los ricos sigue disparándose - crédito Colprensa

A pesar de que en los últimos años el consumo de los hogares colombianos creció, el aumento del gasto no logró aliviar la creciente desigualdad. De hecho, el informe señala una paradoja: mientras que el consumo total de los hogares colombianos aumentó en la última década, las disparidades entre ricos y pobres continúan ampliándose.

Esto plantea interrogantes sobre si el crecimiento del consumo es realmente un indicativo de progreso para toda la sociedad.

De acuerdo con el Índice de Desigualdad de Consumo, que mide la relación entre el gasto de los hogares más ricos y los más pobres, colocó a Colombia como uno de los países con mayor desigualdad en la región. Para comprender esta medición, una calificación de 10 significa que el 10% más rico gasta 10 veces más que el 50% más pobre; sin embargo, Colombia superó ampliamente esta cifra, al reflejar un fenómeno de concentración de riqueza que se expande con rapidez, de acuerdo con el análisis de las fuentes en mención.

Un aumento de 2 puntos en solo diez años coloca a Colombia en el centro de la preocupación regional por su crecimiento en desigualdad - crédito Colprensa

Aunque países de América Latina enfrentan retos similares, Colombia lidera la curva de desigualdad

Por otro lado, otros países de la región están viviendo realidades muy distintas; en República Dominicana, por ejemplo, el aumento del gasto en los hogares se acompañó de una reducción notable en la desigualdad. Según datos del Banco Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud), el gobierno de ese país logró reducir la pobreza del 33,5% en 2014 a un 14% en 2024.

En paralelo, el índice de Gini —que mide la desigualdad— pasó de 0,445 en 2015 a 0,386 en 2024. Estas políticas de inclusión laboral, inversión en infraestructura y expansión del acceso a servicios básicos han sido clave en este proceso de reducción de la desigualdad.

En contraste, países como Ecuador y Argentina muestran una tendencia opuesta, ya que, a pesar de que experimentaron un bajo crecimiento del gasto en los hogares, la desigualdad continúa en crecimiento. En Ecuador, por ejemplo, el gasto de los ricos en comparación con los pobres pasó de 8,9 veces en 2015 a 9,4 veces en 2025, lo que resalta un escenario de retroceso social para los sectores más vulnerables.

Además, en Argentina, la situación es aún más grave, con un crecimiento de gasto que se vio estancado o incluso negativo, lo que agrava la brecha entre las clases sociales, señala el análisis.

Mientras en países como República Dominicana la desigualdad disminuye, en Colombia el escenario es completamente diferente - crédito Juan Páez/Colprensa

La situación de Venezuela, por su parte, es más compleja, puesto que, si bien el país no experimentó variaciones significativas en su índice de desigualdad, la crisis económica prolongada hizo que los datos de consumo se volvieran irrelevantes.