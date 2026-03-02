Colombia

Gustavo Petro exigió a EE. UU. revisar su alianza con Israel y reiteró su crítica a las armas nucleares: “La razón debe invadir las decisiones ahora”

El presidente colombiano propuso que los países de América Latina y África sean quienes encuentren el camino para impulsar conversaciones de paz y el respeto al derecho internacional


Gustavo Petro precisó que el
Gustavo Petro precisó que el Gobierno de Estados Unidos tiene una responsabilidad con la humanidad - crédito Andrea Puentes/Presidencia

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se refirió nuevamente al ataque realizado por Israel y Estados Unidos contra Irán el sábado 28 de febrero de 2026, que resultó en la muerte del líder supremo Alí Jameneí.

A través de su cuenta oficial de X, el mandatario colombiano reiteró su crítica a las armas nucleares y exigió a Estados Unidos revisar su alianza con Israel.

El presidente Petro reiteró la necesidad de respetar el derecho internacional. Señaló que una revolución en Irán es “ilusoria”, ya que, según sus palabras, la mayoría de la población “defiende el sistema teocrático”.

Gustavo Petro aseguró que una
Gustavo Petro aseguró que una revolución en Irán es “ilusoria”, ya que, según sus palabras, la mayoría de la población “defiende el sistema teocrático” - crédito Andrea Puentes/Presidencia de la República

El mandatario colombiano también cuestionó el regreso de la monarquía a Irán, calificándola como una “estupidez”.

“Hay que volver cuánto antes al respeto al derecho internacional. Además de la población iraní afectada, una revolución allí es ilusoria por la fuerte base popular que defiende el sistema teocrático, y un regreso a la monarquía es una estupidez, ahora los países del golfo sufren ataques de Irán sin mayor defensa”, señaló Petro.

Según Gustavo Petro, la alianza que rompió el derecho internacional fue entre Estados Unidos e Israel, asegurando que “es la visión equivocada de la guerra entre civilizaciones”.

“La alianza que rompió el derecho internacional mientras se negociaba se reduce a EE. UU. e Israel con algunos países europeos, es la visión equivocada de la guerra entre civilizaciones”, afirmó.

Por ese motivo, propuso que los países de América Latina y África sean quienes encuentren el camino para impulsar conversaciones de paz y el respeto al derecho internacional.

“La mayoría de los países europeos, los mismos países del golfo también agredidos por Irán, buscando la unidad árabe, América Latina y África podríamos encontrar el regreso inmediato a conversaciones de paz y al derecho internacional. El riesgo para la humanidad es inmenso. El genocidio inminente. La razón debe invadir las decisiones ahora”, afirmó.

Gustavo Petro indicó que el diálogo debe ser permanente con el fin de promover el respeto a las diferencias sociales y la diversidad humana, según expresó el presidente de Colombia.

“El respeto a las sociedades diferentes y de la diversidad humana debe prevalecer y eso significa el diálogo permanente”, expresó.

Gustavo Petro indicó que el
Gustavo Petro indicó que el diálogo debe ser permanente con el propósito, según el presidente de Colombia - crédito @petrogustavo/X

El jefe de Estado precisó que el Gobierno de Estados Unidos tiene una responsabilidad con la humanidad.

“El gobierno de los EE. UU. tiene hoy una gran responsabilidad ante la humanidad. De ello dependerá su futuro. La bandera de la democracia y la libertad es victoriosa solo si atraen a los pueblos y los pueblos se atraen sin agredirlos, acompañando sus luchas pero no reemplazando el pueblo”, indicó.

Y agregó: “Una democratización de una sociedad solo se logra por la historia y las luchas que esa sociedad haga, nadie impone una democracia”.

Gustavo Petro afirmó que la acción militar de las naciones solo debe ocurrir ante una amenaza real contra la humanidad, y recordó como ejemplo lo sucedido con Adolf Hitler.

“La reacción militar de los pueblos en alianza contra gobiernos solo, como ocurrió contra Hitler, se producen cuando se está ante una verdadera amenaza contra la humanidad”, aseveró.

Por ese motivo, reiteró su crítica a las armas nucleares y afirmó que el camino para la humanidad es eliminar estos programas en todas las partes del mundo.

Gustavo Petro reiteró su
Gustavo Petro reiteró su crítica a las armas nucleares y afirmó que el camino para la humanidad es eliminar estos programas en todas las partes del mundo - crédito @petrogustavo/X

“Las armas nucleares son una amenaza contra la humanidad, y lo son todas sin excepción. Desde el comienzo el arma nuclear se convirtió en extorsión sobre la base de su capacidad de destrucción de la vida humana. El camino racional de la humanidad es eliminarla en todas partes del mundo”, expresó el presidente de Colombia, Gustavo Petro.

Recientemente, el mandatario colombiano afirmó que es necesaria la creación de un frente mundial contra la guerra que promueva un “pacto por la vida” de la humanidad.

“Es necesario un gran frente mundial contra la guerra. El pacto por la vida de la humanidad”, expresó el presidente Petro.

