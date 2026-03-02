Colombia

En video quedó agresión de pasajera a conductor del Sitp por no parar donde ella quería: “Por eso es que los tratan mal”

Esta grabación se suma a las denuncias constantes en redes sociales sobre comportamiento agresivo de los pasajeros contra los conductores de transporte público

La mujer insulta y golpea al hombre, al parecer porque se omitió una parada en la ruta - crédito diana.pathio / TikTok

En redes sociales circula un video que muestra cómo una mujer agrede verbal y físicamente a un conductor de bus del Sitp.

Las imágenes captan la tensión cuando la pasajera grita: “Hijo de puta, malparido. A tu mamá le hago. ¡Eh! Respéteme.“ Frente a los insultos, el conductor responde: “Deje de ser grosera.

La situación escala y la mujer insiste:“¿Y por qué trabaja en esta mierda, qué? Coma mierda, hijo de puta.“ El conductor replica: “Usted malparida.“El intercambio continúa: “Sí, le hablo así, hijueputa ¿Qué? Me vale huevo usted, malparido,“ mientras el conductor intenta calmarla: “Ah, bueno. Tranquilícese.“ La mujer concluye: “Por eso es que los tratan mal a ustedes.“

En ese momento la mujer grabó las respuestas del conductor que estaba en su puesto, por lo que él le quita el celular y ella procede a golpearlo y quitarle el móvil. En la grabación se observa que, aunque algunos pasajeros desaprueban la actitud de la agresora, optan por alejarse y no intervenir.

La mujer insulta y golpea al hombre, al parecer porque se omitió una parada en la ruta, el hombre abandona el vehículo debido a la agresión - crédito diana.pathio / TikTok

Un segundo video revela el origen de la discusión: una parada no realizada a tiempo. El conductor pregunta: “¿Por qué me trata mal?“ y la mujer responde exigiendo que abra la puerta. Se escucha una tercera voz que comenta: “Claro, todo el tiempo lo están vigilando con cámaras” haciendo referencia a por qué el hombre no puede hacer paradas no autorizadas.

Las vías de comunicación con TransMilenio han sido diseñadas para brindar a la ciudadanía diferentes opciones al momento de presentar peticiones, quejas, reclamos o solicitudes relacionadas con el servicio prestado con los conductores y evitar agresiones o peleas como la del video. Este sistema busca facilitar la interacción entre los usuarios y la entidad, promoviendo la transparencia y el acceso a la información.

Entre los mecanismos disponibles, destaca la Línea 195, que atiende de manera ininterrumpida durante toda la semana y en cualquier horario. Además, las plataformas digitales como Bogotá te escucha y el Sistema de Peticiones, Quejas y Reclamos de Recaudo Bogotá permiten radicar solicitudes desde cualquier lugar, sin necesidad de desplazamientos.

Para quienes prefieren la atención presencial, TransMilenio dispone de una sede administrativa ubicada en la Avenida Eldorado, Edificio Elemento, donde se ofrece atención personalizada en el segundo piso de la torre 1. Este punto busca resolver inquietudes de manera directa y brindar orientación sobre procedimientos.

Según el video, los gritos pasaron a golpes cuando la mujer grabó le hecho - crédito diana.pathio / TikTok

También existe una línea específica de Recaudo Bogotá (601-4824304), disponible desde tempranas horas de la mañana hasta la noche, todos los días. El área de correspondencia, localizada en el quinto piso del mismo edificio, recibe documentos y comunicaciones, así como el correo electrónico radicacion@transmilenio.gov.co, habilitado en horario de oficina.

Por otra parte, el manual dirigido a la comunidad usuaria establece reglas claras para garantizar la convivencia dentro del sistema. Según estas normas, cualquier acto de agresión, ya sea física o verbal, o comportamientos que alteren la tranquilidad de los pasajeros, se clasifican como faltas tipo 1. Estas conductas son sancionadas con el pago de 4 salarios mínimos diarios legales vigentes.

En los casos en que los funcionarios del sistema resultan directamente afectados, la consecuencia es aún mayor: la multa asciende a una falta tipo tres, que implica el desembolso de 16 salarios mínimos diarios legales vigentes.

Durante 2025, TransMilenio reportó una cifra preocupante de 463 casos de agresión verbal y 136 de agresión física a conductores del SITP, lo que refleja riesgos para la seguridad de los operadores. La empresa manifestó públicamente su rechazo a estos hechos e insistió en la necesidad de preservar el respeto hacia el personal.

Durante 2025, TransMilenio reportó una cifra preocupante de 463 casos de agresión verbal - crédito Transmilenio

En redes sociales, especialmente en TikTok, se han multiplicado este tipo de videos donde se evidencias agresiones dentro del sistema, sin que hasta el momento se encuentra una solución a esta problemática.

Atlético Nacional vs. Millonarios: hora

Infobae

La cantante vallenata Natalia Curvelo

Iván Cepeda condenó la violencia

La Secretaría de Desarrollo Económico
Estación de gasolina en Ituango

Seguidores de 'La casa de

Fluminense contra el tiempo intentará

