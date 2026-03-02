Desaparecieron una mujer colombiana y su pareja en España: familiares pidieron a las autoridades activar operativos de búsqueda

La desaparición simultánea de Ivonne Maritza Pulido Salgado, migrante colombiana residente en Madrid (España), y de su pareja Johan Alfredo Romero Pérez, ciudadano venezolano, mantiene en alerta a familiares y amigos, quienes han activado mecanismos institucionales en España y Colombia con el objetivo de obtener algún indicio sobre su paradero.

La última comunicación con Ivonne se produjo mediante videollamada desde el 17 de febrero de 2026, según relataron sus familiares. Desde entonces, los teléfonos de la pareja permanecen apagados o remiten a buzón de voz, mientras que los mensajes de WhatsApp no han sido recibidos.

La familia de Ivonne, identificada con cédula de ciudadanía colombiana número 52.739.235 y NIE Y9389533G en España, reside fuera del país y ha intentado activar diferentes canales institucionales para localizarla. El domicilio registrado de la pareja, en la Calle Noviembre 58, es un punto clave de la investigación, aunque hasta ahora no ha arrojado resultados.

El 27 de febrero, allegados de la pareja acudieron a la Comisaría del Distrito de San Blas para formalizar la denuncia, pero se toparon con trabas administrativas. Según relataron, se les informó que no podían aceptar la denuncia al no ser familiares directos, a pesar de la condición de migrante de Ivonne y su falta de red de apoyo en España.

En palabras atribuidas a los funcionarios, “sabían que estaba viva”, aunque no ofrecieron mayores detalles por tratarse de una persona adulta.