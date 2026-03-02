Con sombrero, botas y ruana: así fue la primera carrera atlética de campesinos en Colombia

Los 8 kilómetros debían correrse con botas, sombrero y ruana de manera obligatoria - crédito tizumbaonlinee / Instagram

En la tarde del sábado 28 de febrero, más de 100 campesinos participaron en la primera carrera atlética rural de Colombia, celebrada en Arbeláez. Cundinamarca.

Esta competencia, llamada Running Campeche, fue organizada por la Fundación Lozano del Campo, bajo el liderazgo de Stiven Herrera y Jorge Lozano, quienes impulsaron un evento dedicado a resaltar la importancia del trabajo agrícola.

Los corredores iniciaron el recorrido a las 3:30 p. m. desde el Cruce El Horizonte y finalizaron en el Parque Central. La inscripción fue gratuita y se realizó en el punto de partida el mismo día.

El reglamento exigió que todos los participantes usaran ruana, botas y sombrero, elementos que reforzaron el carácter cultural del encuentro.

Durante el trayecto de 8 kilómetros, la combinación de deporte y tradición generó muestras de orgullo rural. Seis competidores, tres hombres y tres mujeres, recibieron una medalla de plata con esmeralda como reconocimiento.