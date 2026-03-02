Bogotá acelera reformas para enfrentar delitos violentos: autoridades advierten sobre la urgencia de fortalecer la judicialización de delincuentes

Galán advirtió sobre la pérdida de tiempo en procesos de judicialización en la URI, lo que disminuye la capacidad de vigilancia policial en zonas críticas de Bogotá - crédito Carlos Fernando Galán/X

La reunión entre el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, abordó la urgencia de fortalecer las herramientas legales y tecnológicas para garantizar que quienes cometan delitos en la capital enfrenten condenas efectivas.

Durante el encuentro, Galán enfatizó la necesidad de que la Policía Nacional acceda de manera inmediata a las cámaras privadas ubicadas en el entorno donde se produce un crimen, agilizando así la respuesta ante hechos delictivos y la recolección de pruebas.

Bogotá ha propuesto un paquete de medidas de corto plazo orientadas a mejorar la coordinación entre la Policía, la Fiscalía General de la Nación y la rama judicial. Entre las iniciativas prioritarias, destaca la posibilidad de que los uniformados accedan sin dilaciones administrativas a imágenes de cámaras privadas, lo cual permitiría actuar más rápidamente para capturar a los responsables o proteger potenciales víctimas.

Galán señaló que muchos policías, tras capturar delincuentes en flagrancia, pierden tiempo significativo en procesos de judicialización en la URI, lo que deja temporalmente desprotegidas las zonas asignadas a su vigilancia.

Bogotá lidera el debate nacional sobre la urgencia de una reforma penal que asegure sanciones firmes y garantice la efectividad de las medidas de aseguramiento para delitos violentos - crédito X

El alcalde informó que la semana anterior sostuvo un encuentro con la fiscal general y la cúpula de la Fiscalía, en el que también se discutieron obstáculos en la judicialización de los delitos violentos. Según Galán, Bogotá lidera el debate nacional sobre la necesidad de una reforma de fondo que garantice sanciones efectivas para quienes incurran en delitos graves. Propuso que los antecedentes de capturas previas por delitos violentos sean vinculantes para las decisiones judiciales sobre medidas de aseguramiento y privación de libertad.

Entre los puntos discutidos con el Ministerio de Justicia, se incluyó la urgencia de incorporar herramientas tecnológicas que permitan acelerar los procesos de investigación y judicialización. El alcalde reiteró que la efectividad policial depende de una justicia moderna y dotada de recursos, así como de una coordinación que evite la impunidad en casos de violencia urbana.

En paralelo, la ofensiva contra la delincuencia desplegada por las autoridades de la ciudad durante febrero resultó en más de 3.150 capturas, según cifras oficiales. Entre los detenidos se encuentran extorsionistas, presuntos homicidas, expendedores de estupefacientes y miembros de bandas dedicadas al hurto de vehículos de alta gama.

El gobierno distrital propuso medidas para mejorar la coordinación entre la Policía, la Fiscalía General y la rama judicial, priorizando el acceso rápido a imágenes de cámaras privadas - crédito Secretaría de Seguridad

Las operaciones conjuntas entre la Policía Nacional y la Secretaría Distrital de Seguridad permitieron la desarticulación de estructuras criminales que operaban en localidades como Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Antonio Nariño y Mártires.

En una de las acciones más destacadas, ocho operativos simultáneos culminaron con la captura de 15 extorsionistas pertenecientes a los grupos ‘Satanás’ y ‘Los Bautista’. La primera detención se realizó en Chapinero, donde uno de los implicados fue sorprendido exigiendo $150 millones a cambio de no atentar contra la vida de un comerciante. De los detenidos, nueve recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras que seis obtuvieron detención domiciliaria.

Mediante investigaciones de varios meses, la Policía capturó a tres integrantes de la banda ‘Los Pumas’, especializados en el hurto de vehículos de lujo. Dos de ellos fueron enviados a prisión preventiva, mientras el tercero quedó en libertad por decisión judicial. Tras estas capturas, las autoridades publicaron el cartel de los más buscados por delitos de concierto para delinquir y hurto agravado, asociados a la misma organización.

Con más de 5.140 capturas en Bogotá en lo que va del año, el alcalde Galán reafirmó la necesidad de combinar tecnología, reformas legales y coordinación institucional para combatir la criminalidad - crédito Secretaría de Seguridad

El monitoreo en tiempo real desde el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4) contribuyó a la captura de un expendedor de droga en la localidad de Santa Fe. Gracias a una de las 253 cámaras de seguridad instaladas, las autoridades lograron identificar el punto exacto donde el sujeto ocultaba las sustancias ilícitas, logrando su detención en minutos y el decomiso de varias dosis.

En lo que va del año, se han efectuado más de 5.140 capturas en Bogotá, de las cuales 1.993 corresponden a enero. La cifras reflejan un esfuerzo sostenido de las autoridades locales por enfrentar la criminalidad, aunque las demandas de reformas legales y tecnológicas siguen marcando la agenda del gobierno distrital.

El alcalde Galán concluyó que la disposición de Bogotá es trabajar junto al Ministerio de Justicia para avanzar en soluciones que combinen tecnología, reformas procesales y mayor coordinación entre las entidades encargadas de la seguridad ciudadana. El objetivo, según sus declaraciones, es que los delitos que atentan contra la integridad de las personas tengan como resultado una respuesta judicial efectiva y la privación de la libertad para los responsables.