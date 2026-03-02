Colombia

Bajó otra vez la gasolina en Colombia: estas son las ciudades donde más se redujo y en las que la medida no aplica

Las principales urbes del país registraron una disminución en el valor del galón, medida que excluyó en parte a las ciudades de frontera debido a beneficios fiscales especiales otorgados por la regulación energética

El nuevo precio de la gasolina en Colombia baja 500 pesos por galón desde el 1 de marzo, beneficiando a la mayoría de los conductores del país. - crédito Colprensa

A partir del domingo 1 de marzo empezaron a regir los nuevos precios de la gasolina en Colombia que, por fortuna para los conductores, dejó un alivio de 500 pesos en el precio por galón.

Sin embargo, la medida coordinada por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) se aplicó de manera diferenciada a las ciudades de frontera como Cúcuta, en Norte de Santander.

Mientras la mayoría de los conductores del país ya vio reflejada una reducción en el valor del galón de gasolina, en línea con lo anunciado por el Gobierno Nacional, Cúcuta experimentará una rebaja de solo 274 pesos por galón de gasolina, muy por debajo de los 500 pesos aplicados en otras urbes.

La decisión, según lo estipulado por la Creg, responde a su estatus como zona de frontera, lo que le otorga beneficios fiscales que se reflejan en costos más accesibles para combustibles.

Estos incentivos han permitido que tanto la gasolina como el diésel mantengan tarifas inferiores a la media nacional, incluso tras los ajustes recientes.

Entretanto, la decisión de la Creg también incluyó otra modificación para la capital de Norte de Santander. Según la nueva norma, a partir del domingo 1 de marzo, el precio de referencia del diésel en Cúcuta aumentó en 223 pesos, alcanzando los 9.255 pesos por galón, a diferencia del resto del país que mantuvo sus precios estables.

El precio promedio del diésel en Colombia se situará en 10.983 pesos por galón. En Bogotá, la tarifa permanecerá en 11.276 pesos, mientras que en Medellín se mantendrá en 11.301 pesos.

Ministerio de Hacienda: impacto y alcance de la medida

El Ministerio de Hacienda resaltó que la reducción de precios en la gasolina, que se aplica en todas las ciudades salvo Cúcuta, “busca aliviar el bolsillo de la ciudadanía y aportar a la estabilidad económica del país”. Esta medida supone una continuación de la rebaja de 500 pesos implementada ya en febrero.

Con la actualización, el precio promedio del galón de gasolina en las trece principales ciudades se ubicará en 15.074 pesos. Las capitales con las tarifas más elevadas serán Bogotá (15.491 pesos) y Villavicencio (15.591 pesos), mientras que Pasto y Cúcuta mantendrán los valores más bajos, con 13.247 pesos y 13.626 pesos respectivamente.

A pesar de la subida en el precio del diésel y de la reducción más modesta en la gasolina, Cúcuta conserva una posición ventajosa frente al resto del país. El nuevo precio de referencia para la gasolina en Cúcuta será de 13.626 pesos por galón, consolidando su diferencia respecto a otras regiones.

Entre las principales ciudades del país, las diferencias de precios se mantienen marcadas. En gasolina, Bogotá encabeza la lista con 15.491 pesos, seguida de cerca por Cali (15.500 pesos) y Villavicencio (15.591 pesos).

En cuanto al diésel, Cúcuta se distingue con el valor más bajo del país (9.255 pesos), mientras que Cali alcanza los 11.424 pesos y Medellín los 11.301 pesos.

