Colombia

Video: riña entre vendedores informales cobró una víctima mortal y dejó otra gravemente herida en el norte de Bogotá

Cada vez son más frecuentes los enfrentamientos protagonizados por trabajadores ambulantes, lo que genera preocupación entre habitantes, que ven estas escenas en las calles de la capital colombiana

Habitantes y transeúntes presenciaron la dantesca escena - crédito Te Amo/Grupo de difusión WhatsApp

Hay preocupación en Bogotá debido a las continuas riñas entre vendedores informales, debido a que la mayoría de estos enfrentamientos ocurren en plena vía pública.

La problemática ha generado una voz de alarma para la administración del alcalde Carlos Fernando Galán, que enfrenta el desafío de frenar la escalada de violencia y revisar los mecanismos de control en el espacio público.

Uno de los hechos más recientes y graves ocurrió hacia el mediodía del miércoles 25 de febrero de 2026, en el barrio Lombardía, ubicado en la localidad de Suba.

Los hechos se registraron hacia el mediodía del miércoles 25 de febrero - crédito Te Amo/Grupo de difusión WhatsApp

Según información de la Policía Metropolitana de Bogotá a este medio, una disputa motivada por intolerancia entre vendedores ambulantes terminó con la muerte de un hombre de 58 años y dejó a otro, de 36 años, gravemente herido.

El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) asumió la investigación del caso, que fue registrado en video por testigos.

Las imágenes muestran la magnitud de la riña: el cuerpo de la víctima mortal quedó tendido sobre el asfalto, mientras otra persona, notablemente ensangrentada y con dificultad para mantenerse en pie, fue auxiliada por uniformados y trasladada a un centro asistencial.

Videos ciudadanos grabaron la dantesca
Videos ciudadanos grabaron la dantesca escena que dejó una riña entre supuestos vendedores informales - crédito Te Amo/Grupo de Difusión WhatsApp

La crudeza de los hechos quedó grabada y circuló ampliamente en redes sociales, reflejando la alarma social por el incremento de la violencia.

“No hay alcalde, no hay policías, no hay nada, esta gente ya se está saliendo descontrol, el desgobierno es una vergüenza” ; “Eso es lo que pasa por dejar que se tomen las calles sin Dios ni ley” ; “Qué miedo esta ciudad. Uno no sabe con qué loco con ganas de matar a alguien se llegue a encontrar” ; “La salud mental, señores”; “Ah pero va la alcaldía e interviene el espacio público precisamente por estos problemas y vienen ediles y concejales a joder porque nos los dejan ‘trabajar’ (sic)”, fueron algunos comentarios al respecto.

Las riñas entre vendedores informales se registran cada vez con mayor frecuencia - crédito Te Amo/Grupo de difusión WhatsApp

Riña en barrio Lombardía se registra nueve días después de otro hecho que involucra a vendedores informales

Este episodio se suma a otro violento altercado ocurrido solo nueve días antes, el 17 de febrero de 2026, en el barrio 20 de Julio, suroriente de la ciudad.

En esa ocasión, dos vendedores informales protagonizaron una pelea a machete en plena vía pública, sin considerar la presencia de adultos y niños en el lugar.

Los vecinos registraron la escena y el video llegó a manos de la concejala del Nuevo Liberalismo Cristina Calderón, que denunció públicamente el riesgo que representa la proliferación de armas cortopunzantes en calles y plazas.

Durante la riña, una vecina exclamó: “¡Ay, Dios! No, no. Están lanzando ahí al machete, ya se están yendo al machete, los dos. Es aquí al lado del Banco Popular. Va a haber un muerto”.

La concejal afirmó que la falta de regulación de estos vendedores suele propiciar problemas de violencia - crédito @CCalderonRA/X

Para Calderón, el hecho fue inaceptable y evidencia la urgencia de regular el espacio público. Advirtió que la falta de organización en las ventas informales propicia disputas violentas que afectan la movilidad y la tranquilidad de la comunidad.

La concejala hizo un llamado a la ciudadanía y a las autoridades: “El espacio público no es propiedad privada de nadie, mucho menos un lugar para la intimidación. Cuando el orden se pierde, pierde toda Bogotá: pierden los peatones, los comerciantes formales y las personas que solo quieren caminar seguras”. Subrayó que en la capital no se puede normalizar la violencia ni resignarse al caos generado por una minoría de vendedores informales.

Calderón concluyó que “organizar el espacio público no es perseguir, es proteger a la ciudad. Si queremos vivir en una ciudad mejor, tiene que haber reglas claras, y esas reglas las tenemos que cumplir todos”.

