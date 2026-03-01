Se investiga atentado contra una adolescente en Bucaramanga: mientras esperaba un domicilio recibió varios impactos de bala

Una adolescente de 16 años resultó herida por arma de fuego en el barrio Campo Madrid de Bucaramanga la noche del 28 de febrero - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/ EFE

Una adolescente de 16 años sufrió un ataque a disparos en el norte de Bucaramanga (Santander) y permanece bajo observación médica tras recibir una herida en el pecho con posible afectación en la columna.

Este hecho, ocurrido la noche del sábado 28 de febrero en el barrio Campo Madrid, marca el segundo ataque armado en la ciudad en menos de 24 horas.

El incidente tuvo lugar alrededor de las 11:10 p. m., cuando dos hermanas esperaban un domicilio en una zona conocida como Las Escaleras, según información del diario regioanl Vanguardia.

Según los familiares de la víctima, quienes presentaron la denuncia ante las autoridades, dos individuos en motocicleta se aproximaron vistiendo uniformes aparentemente asociados a una empresa de mensajería. Esa estrategia, de acuerdo con los relatos iniciales, permitió que los atacantes pasaran inadvertidos en el vecindario.

Los presuntos atacantes vestían prendas de mensajería y huyeron en motocicleta luego de perpetrar el ataque - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

La situación cambió abruptamente cuando, frente a las jóvenes, el pasajero desenfundó un arma de fuego y disparó directamente contra la menor, quien cursa estudios de medicina veterinaria.

La agresión generó escenas de pánico y confusión entre los presentes, mientras los responsables escaparon en dirección al sector del parqueadero, donde se perdió su rastro.

Después del ataque, la adolescente recibió los primeros auxilios y fue trasladada al Hospital Local del Norte. Ante la gravedad de la lesión, los médicos ordenaron su remisión inmediata al Hospital Universitario de Santander (HUS).

Allí, el equipo profesional confirmó que la paciente presentaba una herida en el pecho con posible impacto en la columna del lado izquierdo y permanece bajo estricto monitoreo médico.

El impacto de bala podría haber afectado la columna del lado izquierdo de la víctima, según el parte médico preliminar - crédito Hospital Universitario de Santander

Este caso se suma a otro ataque armado registrado en la capital santandereana en menos de 24 horas, lo que pone en evidencia la preocupación por la seguridad en sectores como Campo Madrid.

Las autoridades investigan si existe algún patrón o vínculo entre los hechos recientes y han intensificado la presencia policial en zonas consideradas de alto riesgo.

Por el momento, la investigación continúa y se espera que los testimonios recogidos permitan avanzar en la identificación de los responsables.

Sujeto atacó a cuchillo a otro en medio de un acto de intolerancia en vía de Bucaramanga: Policía lo capturó en flagrancia

Un enfrentamiento con arma blanca entre los barrios Gaitán y San Francisco de Bucaramanga, terminó la tarde del miércoles 3 de febrero con un hombre muerto y otro bajo custodia policial.

El episodio, que tuvo lugar alrededor de las 6:05 p. m., quedó registrado por cámaras de seguridad y conmocionó a los residentes de la zona.

El sujeto habría atacado a cuchillo a la víctima en medio de una discusión - crédito Policía Bucaramanga

La reunión, que inicialmente parecía un diálogo entre Alexander Rojas y Leonardo Carreño Cárdenas de 53 años, se transformó en un altercado violento en plena vía pública.

Según testigos, la discusión escaló rápidamente cuando Carreño extrajo un arma cortopunzante y atacó a Rojas, ocasionándole dos heridas graves: una en el cuello derecho y otra en la clavícula. Rojas, habitante del barrio Girardot y seguidor del Atlético Bucaramanga, intentó alejarse, pero cayó herido mientras los presentes pedían ayuda.

La Policía Nacional desplegó unidades que patrullaban las inmediaciones, trasladando a Rojas en un vehículo oficial al Hospital Universitario de Santander (HUS). Los esfuerzos médicos resultaron infructuosos y Rojas falleció horas más tarde debido a la gravedad de sus lesiones, dejando una hija pequeña.

El presunto agresor buscó escapar tras el ataque, pero la intervención de las patrullas permitió su captura en las cercanías. Leonardo Carreño Cárdenas fue detenido en flagrancia y posteriormente entregado a la Fiscalía General de la Nación para continuar con el proceso judicial.

Mientras la Fiscalía avanza en la investigación y prepara la audiencia de legalización de captura, el caso reabre el debate sobre la seguridad en espacios públicos y la necesidad de estrategias preventivas en sectores urbanos en la capital de Santander.