Colombia

Se aplaza la llegada del Clan del Golfo a las zonas de ubicación en Chocó y Córdoba

Las fuertes lluvias en el país, junto con la muerte de un alto mando del grupo armado, obligaron a posponer el ingreso a las áreas previstas para el inicio de la fase de desmovilización

El Mecanismo Tripartito de Seguimiento
El Mecanismo Tripartito de Seguimiento alertó sobre la falta de condiciones logísticas y de seguridad para avanzar en la desmovilización - crédito Colprensa

El traslado de miembros del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), también conocido como Clan del Golfo, a las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) en los departamentos de Chocó y Córdoba, previsto para el 1 de marzo de 2026, fue aplazado tras la evaluación de varios factores que afectan el proceso de desmovilización del grupo armado.

En un comunicado a la opinión pública, el Mecanismo Tripartito de Seguimiento, Monitoreo y Verificación del espacio sociojurídico explicaron que el motivo del retraso al desplazamiento a estos sectores obedecieron a tres factores en común.

Inicialmente, la mesa recalcó la intensa ola invernal que azota al territorio colombiano, especialmente la región Caribe, al considerar que no existen las condiciones en los territorios para cumplir el cronograma original.

Afectaciones que sufren actualmente por la ola invernal los territorios donde se establecerían las ZUT, que dificultan el acceso por deterioro de las vías e inundaciones de los predios rurales y urbanos”, se lee en la misiva.

Comunicado Delegaciones de Gobierno y
Comunicado Delegaciones de Gobierno y EGC sobre llegada de integrantes del grupo armado a las Zonas de Ubicación Temporal - crédito @MTripartito/X

De otro lado, el grupo alzado en armas también subrayó que su desplazamiento se debe prorrogar tras la muerte del comandante José Gonzalo Sánchez —conocido como alias Gonzalito— quien murió a finales de enero cuando se desplazaba por el Río Esmeraldas, en inmediaciones al municipio de Tierralta (Córdoba).

El fallecimiento accidental del 2º comandante del Estado Mayor Conjunto del (a) EGC, José Gonzalo Sánchez Sánchez durante su tránsito hacia una de las ZUT, retrasando las labores de pedagogía interna, de los compromisos alcanzados”, manifestaron.

Por último, recordaron que el cuatro de febrero del año en curso se suspendieron temporalmente los diálogos entre el EGC y el Gobierno colombiano, luego de que la organización solicitara aclaraciones sobre ciertas declaraciones de autoridades gubernamentales, especialmente tras el encuentro entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump en Washington, a inicios del mes mencionado, pero que se reanudaron el 17.

“La suspensión temporal del proceso de conversaciones sociojurídicas a partir del 4 de febrero por determinación del Estado Mayor Conjunto del (a) EGC, para realizar consultas y aclarar la información sobre algunas declaraciones gubernamentales relacionadas con la intención de neutralizar a su comandante (Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo)”, comentaron.

Alias Gonzalito, líder del Clan
Alias Gonzalito, líder del Clan del Golfo, murió tras el volcamiento de una lancha en Tierralta, Córdoba - crédito X

Ante estas situaciones, el mecanismo de seguimiento dejó en claro que el plazo para el ingreso de los combatientes a las zonas se prorroga y solicitó a los Grupos de Trabajo fijar una nueva fecha para el cumplimiento de este y otros compromisos pendientes.

“Por lo anteriormente descrito, el MTSMV determina la necesidad de prorrogar el plazo establecido para el ingreso de los combatientes del (a) EGC a la ZUT, tomando en cuenta las condiciones del territorio y avances del proceso. EL MTSMV solicita a los Grupos de Trabajo del ECSJ que se establezca una nueva fecha para cumplir con este compromiso, así como con los restantes pendientes de ejecución”, puntualizaron.

Diálogos de Paz

Las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) fueron acordadas durante el segundo ciclo de diálogos en Doha, Catar. Los acuerdos establecían la creación de tres ZUT e iniciaban el traslado progresivo de integrantes del EGC a partir del 1 de marzo.

El propósito de estas zonas es facilitar la desmovilización gradual, bajo supervisión estatal e internacional, en medio del proceso de paz total propuesto por el Gobierno de Gustavo Petro.

Las Zonas de Ubicación Temporal,
Las Zonas de Ubicación Temporal, clave en el proceso de paz total, buscan facilitar la desmovilización progresiva del Ejército Gaitanista de Colombia - crédito Consejería Comisionada de Paz

Para reanudar el proceso de paz, los representantes del gobierno aceptaron dos condiciones presentadas por el EGC. La primera consiste en dejar de identificar públicamente a la organización como Clan del Golfo, una denominación asociada históricamente a la criminalidad y el narcotráfico.

A partir de este momento, el Gobierno y las Fuerzas Militares utilizarán exclusivamente el nombre Ejército Gaitanista de Colombia al referirse a la organización.

La segunda condición involucra directamente a su máximo comandante. El grupo solicitó el retiro del estatus de “objetivo de alto valor” para alias ‘Chiquito Malo’, también identificado como ‘Javier’. Esta categoría, sostenida hasta entonces por las autoridades, implicaba persecución activa y recompensa pública para facilitar su captura.

Pese al reinicio de las negociaciones, el grupo armado mantiene una vigilancia estricta sobre las declaraciones públicas de las Fuerzas Militares y funcionarios del Estado.

Según la información oficial, ante cualquier uso del nombre tradicional Clan del Golfo en comunicados oficiales, la organización notifica de inmediato al delegado gubernamental, advirtiendo sobre lo que interpreta como posibles incumplimientos de los acuerdos.

La suspensión de la orden
La suspensión de la orden de captura para ‘Javier’, máximo líder del EGC, se aplica únicamente durante el traslado hacia la Zona de Ubicación Temporal, según la resolución oficial - crédito Colprensa/Policía Nacional

