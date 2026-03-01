Salario mínimo y reducción de la jornada laboral tienen en jaque a los hoteles de Colombia: “Es desaprovechar una oportunidad”

Colombia cuenta con una amplia red hotelera que supera los 9.600 establecimientos registrados, concentrándose el 25% de las habitaciones en Antioquia y Cundinamarca - crédito Decameron Aquarium

El presidente de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco), José Andrés Duarte, advirtió que la combinación entre la jornada laboral, el salario mínimo y la ausencia de un IVA diferencial en el turismo colombiano representa desafíos estructurales para la competitividad de la industria. Aseguró que la falta de incentivos y reformas integrales puede comprometer la generación de empleo y el avance del sector hotelero.

Según el dirigente, la reforma laboral –como la reducción de la jornada a 42 horas semanales y el aumento del salario mínimo– elevan los costos operativos de los hoteles, afectan su rentabilidad y dificultan la creación de nuevos empleos. Además, reclamó que no exista un IVA diferencial para el turismo, lo que limita el consumo interno y favorece la informalidad, mientras que países competidores impulsan su industria con políticas más flexibles e incentivos tributarios.

Destacó, en diálogo con Infobae Colombia, que el sector turístico colombiano logró una recuperación relevante, aunque todavía enfrenta retos.

“Es muy importante que se entienda que este 25% al 34% de crecimiento fue un proceso de recuperación. Nosotros caíamos mucho tiempo. Entonces, hoy se registra un poco más”, puntualizó luego de la participación que hizo en la 45 Vitrina Turística de Anato.

A pesar del aumento en el número de visitantes, hizo énfasis en que algunos mercados internacionales muestran señales de alerta, como el caso de Estados Unidos, que crece al 5% y genera condiciones fiscales limitantes para el sector.

Señaló que el mercado de Ecuador mostró avances, mientras que otros como Perú o Chile presentan un fuerte desempeño. Según el líder gremial, estas tendencias requieren que Colombia implemente políticas públicas integrales y dinámicas para sostener el crecimiento del turismo nacional.

Impacto de la reducción de la jornada laboral y el salario mínimo

Sobre las reformas, expresó que la reducción de la jornada laboral a 42 horas y el aumento del salario mínimo generan una presión importante sobre la estructura de costos del sector.

“Tenemos mucho más ventajas de tener un poco más de flexibilidad dentro de la reforma laboral. Es importante mencionar los efectos del salario mínimo también, y su impacto, como también va a impactar a mitad de año la reducción de la jornada, que comenzará ahora de 42 horas”, recalcó.

Insistió en que, aunque la operación hotelera requiere actividad 24 horas del día, de los siete días de la semana, las restricciones laborales impiden aprovechar las oportunidades de crecimiento que evidencia el turismo en otros países.

“Ya ahí va a generar mucha presión y es básicamente desaprovechar esa oportunidad que tenemos para que el sector, como otros países del mundo también lo entienden, tenga una mirada distinta”, explicó Duarte.

Resaltó que la industria necesita apoyo institucional y medidas que protejan a los empresarios y las fuentes de trabajo formales, para enfrentar el avance de la informalidad en la hotelería nacional.

Solicitud de un IVA diferencial y efectos en el turismo nacional

En cuanto a las políticas fiscales, reiteró la necesidad de implementar un IVA diferencial para servicios turísticos. “Ya desde hace mucho tiempo tenemos una propuesta de poder tener IVA diferencial para eso. Sobre el tema del movimiento turístico, sobre el paquete turístico, sobre intentar estimular que en Colombia no viene más turismo colombiano”, declaró.

Remarcó que “el IVA diferencial estimula los recaudos tributarios y yo creo que con insistencia en informalidad, que está creciendo de una manera galopante por esa falta de formalidad, no tienen cómo competir porque no tienen las condiciones justas de competencia”.

Agregó que otros países destinan entre el 12% y el 14% del Producto Interno Bruto (PIB) al turismo, mientras que Colombia se mantiene rezagada. “A nosotros estamos muy lejos de ello, porque no ha habido una decisión real para hacer realmente de turismo una dinamización que permita todo lo que es la movilización de la economía”, dijo el presidente de Cotelco

Caída en la ocupación, informalidad y retos regionales del turismo colombiano

Consultado sobre la situación regional, José Andrés Duarte se refirió a territorios afectados como La Guajira, por lo que mencionó la pérdida de confianza y la disminución de desplazamientos turísticos. “No podemos permitir que se normalice lo que fue lo de La Guajira. Y eso también hace parte de nuestros llamados a los gobiernos que están ahora planteándose en el escenario democrático”, señaló.

Políticas de seguridad turística

Sostuvo que estos problemas deben abordarse con políticas de seguridad turística y desarrollo local. Según cifras de la Encuesta Mensual de Alojamiento (EMA) de mayo, hecha por el Dane, hay un promedio de ocupación de 50,5%, lo que quiere decir que cae cerca de 50 puntos porcentuales.

“Hay una caída también en la ocupación, hay una caída en los ingresos reales y hay una caída también en la generación de empleo, porque si cae la ocupación, crece la informalidad, pues cae también en pérdida de generación de empleo”, lamentó.

Enfatizó el dirigente en que la falta de una política pública transversal frena el potencial del turismo colombiano. No obstante, resaltó que la industria turística elevó de manera notable la entrada de divisas, lo que la posicionó como uno de los motores económicos del país junto al sector de hidrocarburos y superando otros rubros tradicionales en la generación de ingresos.