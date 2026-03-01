‘Sábados Felices’ quedó nuevamente en la mira por sus recientes movimientos: “Suavizan los titulares”

'Sábados Felices' lleva al aire en la televisión colombiana desde 1972. Es el programa humorístico de mayor duración de la historia, según los Guiness Récords - crédito cortesía Caracol Televisión

A pesar de su trayectoria y recordación como uno de los programas más queridos por los colombianos, la continuidad de Sábados Felices fue puesta en entredicho desde hace algunas semanas, producto de una serie de comentarios de figuras influyentes del medio.

Las redes sociales recogieron el descontento de televidentes que mostraron su descontento con la falta de renovación en el contenido humorístico y el formato mismo, como los causantes de esta situación.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Hasta el momento, Caracol Televisión no se ha pronunciado sobre estas especulaciones, pero la salida de sus humoristas más veteranos —el más reciente fue Jesús Emilio Vera, conocido como Chumillo—, pero los movimientos alrededor del programa humorístico siguen generando más dudas que certezas.

Así lo dejó ver Ariel Osorio, presentador del programa La Corona TV del canal CityTV, que dio su punto de vista sobre los movimientos internos del programa.

El presentador destacó que el canal ha optado por desvincular a reconocidos humoristas de forma discreta, agradeciéndoles por sus años de trabajo sin ofrecer explicaciones públicas. Este proceso de salidas ha provocado reacciones negativas en redes sociales y ha puesto el foco en la manera en que el canal gestiona la imagen del programa ante su audiencia.

Según afirmó Osorio, la salida de figuras históricas como Chumillo y la organización casi simultánea de homenajes a personajes como Hugo Patiño, quien está próximo a cumplir 95 años, funcionan como una estrategia para contrarrestar el malestar generado por los recortes, agravados por los rumores de un posible final del programa.

“Cuando usted saca talentos sin mayor explicación, la gente comienza a preguntarse qué es lo que está pasando, por qué este escándalo, por qué este movimiento estratégico”, expresó, poniendo sobre la mesa que los reconocimientos recientes a los humoristas que dejaron el elenco son percibidas más como respuestas a la presión social que como iniciativas genuinas.

La emotiva despedida de ‘Chumillo’: así vivió Jesús Emilio Vera su adiós a Sábados Felices - crédito @soychumillo/IG

“Cuando los despidos hacen ruido de esa manera, vienen los homenajes póstumos y suavizan los titulares”, afirmó Osorio.

‘Sábados Felices’ y su rol en la televisión colombiana

Sábados Felices ocupa un lugar singular en la historia de la televisión colombiana. El programa nació en 1972 bajo el nombre de Campeones de la risa y, cuatro años más tarde, adoptó su título actual. El formato revolucionó la manera en que el humor se presentaba en la pantalla nacional, alternando concursos de cuentachistes con sketches interpretados por un elenco de humoristas residentes.

Por el show pasaron nombres como David Alberto García “Jeringa”, Heriberto Sandoval, César Corredor “Barbarita”, Alexandra Restrepo, Nelson Polanía “Polilla”, Pedro González “Don Jediondo”, Juan Ricardo Lozano “Alerta”, Jaime “El Flaco” Agudelo, Carlos “El Mocho” Sánchez, Patricia Silva y Fabiola Posada “La Gorda Fabiola”.

El impacto de Sábados Felices trascendió generaciones. El programa se consolidó como referente de la cultura popular, al punto de ingresar al Récord Guinness en 2016 como el espacio humorístico más longevo de la televisión mundial.

Rumores del final de ‘Sábados Felices’

Un mensaje del narrador Rubén Darío Arcila reveló que Caracol Televisión evalúa cancelar Sábados Felices si no mejora su audiencia en seis meses - crédito @PoetaRubencho/X

En medio de este contexto, Rubén Darío Arcila, narrador de ciclismo de Caracol Televisión, publicó en su cuenta de X el pasado 11 de febrero: “No es broma. Se acaba Sábados Felices. Ya salieron 15 personas y los que sobreviven quedan advertidos: si en 6 meses no hay mejora desaparece el show. Todo tiene su final”.

El mensaje, replicado por otros comunicadores, alimentó la discusión sobre el futuro del programa y la crisis que atraviesan los medios colombianos.

Matheo Gelves, expresentador de CityTV, señaló, reposteando lo dicho por Arcila: “Y sigue la masacre laboral y crisis en medios de comunicación colombianos. Lo de Sábados Felices y Caracol se suma a lo de CityTv y El Tiempo, a lo de Prisa… Cada vez menos plazas, sueldos más bajos y redacciones recortadas. Los medios están agonizando”, escribió.

Hernán Orjuela, ex presentador de 'Sábados Felices', señaló que la falta de renovación creativa se debe a la dirección más que al trabajo de los humoristas - crédito @hernanorjuela/X

Las reacciones no tardaron en extenderse. Exintegrantes, como Hernán Orjuela, conductor del programa entre 2002 y 2011, consideraron que la responsabilidad de la crisis no recae exclusivamente en los humoristas, sino también en los directivos y creativos encargados de guiar la renovación del formato. Adicionalmente, los usuarios que siguieron dichas publicaciones remarcaron la falta de innovación y la vigencia de los chistes que caracterizan al programa.