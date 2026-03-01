Colombia

Juliana Calderón, hermana de Yina, respondió si ya le pasó el luto por su exnovio: “Eso solo me importa a mí”

La empresaria criticó que sus ‘haters’ quisieran criticarla en todo momento y dejó claro que a pesar de que el luto pasó, lo cierto es que los recuerdos quedan en el corazón

Guardar

La empresaria criticó que sus ‘haters’ quisieran criticarla en todo momento y dejó claro que a pesar de que el luto pasó, lo cierto es que los recuerdos quedan en el corazón - crédito @letengoelchisme/IG

La relación entre Juliana Calderón y Juan Manuel Rodríguez, primo de Yeison Jiménez, estuvo marcada por la cercanía y la incertidumbre.

La hermana de Yina Calderón relató que conoció a Juan Manuel en 2024, cuando atravesaba una etapa difícil con su pareja anterior. Aunque el vínculo comenzó como una amistad, Rodríguez expresó en varias ocasiones su deseo de formalizar la relación.

Calderón admitió: “Él continuaba insistiendo que tuviéramos algo más, de publicarnos, de salir adelante con la relación y yo le respondía que no porque no quería vincularlo en mis redes sociales y tener intranquilidad”, según declaró la joven empresaria.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Juliana Calderón y el primo
Juliana Calderón y el primo de Yeison Jiménez tuvieron una cercana relación y la joven habló sobre su partida - crédito

La dinámica se mantuvo como un “vaivén”, con gestos afectuosos y encuentros frecuentes, pero sin llegar a consolidarse como pareja debido a las dudas de Juliana y a la vida nocturna que rodeaba a Juan Manuel.

Recientemente, en redes sociales, los seguidores de Juliana durante una transmisión en vivo le preguntaron si ya había pasado el luto por la muerte de su expareja. Calderón fue tajando y criticó el hecho de que algunos se quisieran meter en su vida: “Eso solo me importa a mí”.

A lo que agregó: “El luto ya se me pasó, sí, hace rato. Hace rato se me pasó el luto, pero yo creo que eso no importa a mí, ¿no? ... Ve, si les voy a decir una cosa: las personas cuando fallecen se llevan es en el corazón. Los recuerdos, todo lo bonito, se lleva en el corazón. Y yo de Juan tengo muchas cosas bonitas que recordar".

Esta fue la imagen que
Esta fue la imagen que le dio la vuelta a las redes sociales sobre el supuesto romance entre Juliana Calderón y el “agropecuario”, pero se trataba del músico - crédito @notalencol/IG

Pero ahí no quedó la discusión con sus seguidores, pues la creadora de contenido y defensora de Yina Calderón indicó que “son muchas cosas que de paso me hacen falta de él”, resaltando que comprendió que la vida sigue a pesar de las ausencias.

“Qué pereza la gente, qué pereza la gente que solo viene a criticar... Desde que pasó la tragedia, yo he estado como tratando de estar fuera del país”, recordando los países que ha visitado para menguar el dolor.

Esta respuesta de Juliana se produjo mientras visita a su hermana que está radicada en México por el trabajo como panelista en La casa de los famosos Telemundo. “Entonces, voy a estar como viajando, porque la verdad no me gusta estar tanto en mi casa, me desespero estar en mi casa”, concluyó.

Accidentes y presentimientos: la tragedia del 10 de enero

El accidente aéreo del 10 de enero de 2026, en el que murieron Juan Manuel Rodríguez, Yeison Jiménez y otros miembros del equipo, sumió a sus allegados en el dolor y la especulación.

Juliana Calderón habló de los
Juliana Calderón habló de los presentimientos que tenía su expareja antes de morir - crédito @julianacalderon12/IG

Calderón compartió en la entrevista un dato inquietante: Rodríguez había manifestado en confianza que sentía que iba a morir pronto. En palabras de la joven, él le confesó: “Negra, a mí me dolería mucho dejar a mi hija, a mi abuelita, a mi mamá, a mi familia, porque dependen de mí y dejarlas solitas es muy complejo”.

Decisiones personales y el peso del entorno

Juliana explicó que su temor a exponerse públicamente y la presión del ambiente nocturno influyeron en su decisión de no formalizar la relación. A pesar de invitaciones y momentos compartidos, ella prefirió mantener la distancia por no haber cerrado su ciclo anterior y por el deseo de evitar conflictos en redes sociales.

Últimos contactos y despedida no concretada

Según Calderón, la comunicación con Rodríguez permaneció hasta la mañana del accidente. Él la llamó apenas dos horas antes de la tragedia para pedirle perdón y proponer un encuentro que nunca llegó a concretarse. La historia, marcada por los sentimientos no resueltos, adquiere un matiz trágico tras las palabras premonitorias de Juan Manuel.

Temas Relacionados

Juliana CalderónJuan Manuel RodríguezHermana Juliana CalderónColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Roy Barreras afirmó que hubo fraude en el proceso interno del Centro Democrático para que Paloma Valencia ganara: “Cabal es mucho más autónoma”

En una entrevista con Infobae Colombia, el candidato presidencial también afirmó que el abogado Abelardo de la Espriella es una “amenaza para Colombia” y lanzó pullas al exalcalde de Medellín Daniel Quintero

Roy Barreras afirmó que hubo

Así es el negocio del contrabando de tecnología en Cali: usan rutas informales en fronteras con Venezuela y Ecuador

Un despliegue realizado en la zona sur de la ciudad permitió decomisar artículos electrónicos que no contaban con documentación que demostrara su ingreso regular, afectando a los mercados legales y la recaudación tributaria local

Así es el negocio del

Colombia vs. Canadá - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 1 de la SheBelieves Cup, torneo amistoso que se juega en Estados Unidos

La selección Colombia con Linda Caicedo entre sus convocadas juega el primero de tres partidos amistosos que se llevarán a cabo durante la fecha FIFA de marzo

Colombia vs. Canadá - EN

Judicializan a cuatro presuntos miembros del ELN por desplazamiento forzado y apropiación de una finca

Según informó la Fiscalía General de la Nación, las cuatro personas son señalados de amenazar a las víctimas con retenerlas y trasladarlas de Arauca a territorio venezolano

Judicializan a cuatro presuntos miembros

‘Influencer’ criticó un plato típico de la gastronomía colombiana en México: “No me termina de convencer”

Pese a que destacó el buen sabor de varios ingredientes, en general le dio una calificación baja por el fallo en un ingrediente clave

‘Influencer’ criticó un plato típico
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Se aplaza la llegada del

Se aplaza la llegada del Clan del Golfo a las zonas de ubicación en Chocó y Córdoba

Eduardo Zapateiro arremetió contra el ministro de Defensa y lo señaló por falta de estrategia militar nocturna tras ataque del ELN en Bolívar

Cayó alias Nene Pimpón, señalado por el Ejército como transportador de drogas de grupos armados ilegales en La Guajira

Violento ataque del ELN con drones explosivos dejó 14 soldados heridos en Montecristo, sur de Bolívar

Tras combates con el ELN, Ejército abatió a uno de sus presuntos integrantes en Tame, Arauca: incautaron material bélico

ENTRETENIMIENTO

Martha Rojas, mamá de Epa

Martha Rojas, mamá de Epa Colombia, volvió a pedir justicia por la empresaria: “Por qué tanta maldad”

La actriz Caterin Escobar pidió que dejen de llamarla solo “la novia de Yepes” y protagonizó divertido momento junto a Mario Alberto Yepes

Karina García respondió al dilema de apoyar o no a los participantes de ‘La casa de los famosos Colombia’

Marcela Reyes se pronunció sobre la supuesta demanda a Nicolás Arrieta: “No formen un pleito donde no lo hay”

Shakira y Lucien Laviscount: la verdad detrás de las fotos virales y los rumores de romance

Deportes

Colombia vs. Canadá - EN

Colombia vs. Canadá - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 1 de la SheBelieves Cup, torneo amistoso que se juega en Estados Unidos

El secreto detrás del liderato de Internacional de Bogotá en la Liga BetPlay I-2026: el entorno deportivo e institucional idóneo

Un presunto hincha del Junior que intentó robar bandera a aficionados del América fue golpeado dentro del estadio durante un partido

Así fue el terrible accidente de David Alonso en el primer GP de Moto2 en 2026: impactó contra dos motos y fue retirado en camilla

Así quedó la tabla de la Liga BetPlay I-2026 tras las victorias de América, Junior y Bucaramanga en la fecha 9