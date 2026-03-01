Juliana Calderón, hermana de Yina, respondió si ya le pasó el luto por su exnovio: “Eso solo me importa a mí”

La empresaria criticó que sus ‘haters’ quisieran criticarla en todo momento y dejó claro que a pesar de que el luto pasó, lo cierto es que los recuerdos quedan en el corazón - crédito @letengoelchisme/IG

La relación entre Juliana Calderón y Juan Manuel Rodríguez, primo de Yeison Jiménez, estuvo marcada por la cercanía y la incertidumbre.

La hermana de Yina Calderón relató que conoció a Juan Manuel en 2024, cuando atravesaba una etapa difícil con su pareja anterior. Aunque el vínculo comenzó como una amistad, Rodríguez expresó en varias ocasiones su deseo de formalizar la relación.

Calderón admitió: “Él continuaba insistiendo que tuviéramos algo más, de publicarnos, de salir adelante con la relación y yo le respondía que no porque no quería vincularlo en mis redes sociales y tener intranquilidad”, según declaró la joven empresaria.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Juliana Calderón y el primo de Yeison Jiménez tuvieron una cercana relación y la joven habló sobre su partida - crédito

La dinámica se mantuvo como un “vaivén”, con gestos afectuosos y encuentros frecuentes, pero sin llegar a consolidarse como pareja debido a las dudas de Juliana y a la vida nocturna que rodeaba a Juan Manuel.

Recientemente, en redes sociales, los seguidores de Juliana durante una transmisión en vivo le preguntaron si ya había pasado el luto por la muerte de su expareja. Calderón fue tajando y criticó el hecho de que algunos se quisieran meter en su vida: “Eso solo me importa a mí”.

A lo que agregó: “El luto ya se me pasó, sí, hace rato. Hace rato se me pasó el luto, pero yo creo que eso no importa a mí, ¿no? ... Ve, si les voy a decir una cosa: las personas cuando fallecen se llevan es en el corazón. Los recuerdos, todo lo bonito, se lleva en el corazón. Y yo de Juan tengo muchas cosas bonitas que recordar".

Esta fue la imagen que le dio la vuelta a las redes sociales sobre el supuesto romance entre Juliana Calderón y el “agropecuario”, pero se trataba del músico - crédito @notalencol/IG

Pero ahí no quedó la discusión con sus seguidores, pues la creadora de contenido y defensora de Yina Calderón indicó que “son muchas cosas que de paso me hacen falta de él”, resaltando que comprendió que la vida sigue a pesar de las ausencias.

“Qué pereza la gente, qué pereza la gente que solo viene a criticar... Desde que pasó la tragedia, yo he estado como tratando de estar fuera del país”, recordando los países que ha visitado para menguar el dolor.

Esta respuesta de Juliana se produjo mientras visita a su hermana que está radicada en México por el trabajo como panelista en La casa de los famosos Telemundo. “Entonces, voy a estar como viajando, porque la verdad no me gusta estar tanto en mi casa, me desespero estar en mi casa”, concluyó.

Accidentes y presentimientos: la tragedia del 10 de enero

El accidente aéreo del 10 de enero de 2026, en el que murieron Juan Manuel Rodríguez, Yeison Jiménez y otros miembros del equipo, sumió a sus allegados en el dolor y la especulación.

Juliana Calderón habló de los presentimientos que tenía su expareja antes de morir - crédito @julianacalderon12/IG

Calderón compartió en la entrevista un dato inquietante: Rodríguez había manifestado en confianza que sentía que iba a morir pronto. En palabras de la joven, él le confesó: “Negra, a mí me dolería mucho dejar a mi hija, a mi abuelita, a mi mamá, a mi familia, porque dependen de mí y dejarlas solitas es muy complejo”.

Decisiones personales y el peso del entorno

Juliana explicó que su temor a exponerse públicamente y la presión del ambiente nocturno influyeron en su decisión de no formalizar la relación. A pesar de invitaciones y momentos compartidos, ella prefirió mantener la distancia por no haber cerrado su ciclo anterior y por el deseo de evitar conflictos en redes sociales.

Últimos contactos y despedida no concretada

Según Calderón, la comunicación con Rodríguez permaneció hasta la mañana del accidente. Él la llamó apenas dos horas antes de la tragedia para pedirle perdón y proponer un encuentro que nunca llegó a concretarse. La historia, marcada por los sentimientos no resueltos, adquiere un matiz trágico tras las palabras premonitorias de Juan Manuel.