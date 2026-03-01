El Sena lanzó convocatoria con más de 24.800 vacantes para marzo con salarios de hasta a $5 millones mensuales

Bogotá concentra la mayor oferta laboral con 12.807 empleos, seguida de Antioquia y Valle del Cauca en esta convocatoria del Sena - crédito Sena

La Agencia Pública de Empleo del Sena lanzó una nueva convocatoria de empleo para marzo de 2026, con más de 24.800 vacantes disponibles en todo el país y sueldos que pueden alcanzar hasta cinco millones de pesos mensuales, e incluso más en cargos especializados.

Las oportunidades están dirigidas tanto a personas sin experiencia como a técnicos, tecnólogos, profesionales, auxiliares y operarios, facilitando el acceso a quienes buscan su primera oportunidad laboral o desean mejorar sus condiciones actuales.

El portal ape.sena.edu.co reúne ofertas en todos los departamentos y en áreas tan diversas como finanzas y administración, salud, ventas y servicios, operación de equipos y transporte, arte y deportes, entre otras. Los interesados pueden buscar y filtrar las vacantes según su perfil, experiencia, salario, tipo de contrato o ubicación, optimizando así sus posibilidades de encontrar un empleo ajustado a sus expectativas y necesidades.

En departamentos como Huila, hay vacantes para auxiliares administrativos; en Cundinamarca, se requieren mercaderistas e impulsadores; mientras que en el Valle del Cauca existen plazas para ingenieros electricistas, entre otros perfiles. Solo en Bogotá D.C. se concentran 12.807 ofertas de trabajo, mientras que en Antioquia aparecen 1.695 vacantes y en Valle del Cauca más de 1.400. La plataforma también permite a los usuarios acceder a asesoría personalizada en más de 100 oficinas del Sena distribuidas por todo el país.

La directora de la Dirección de Empleo y Trabajo, Elsa Aurora Bohórquez, invitó a los colombianos a registrarse en la plataforma y aprovechar la opción de postularse a través de un proceso gratuito, ágil y sin intermediarios. Quienes deseen participar deben ingresar a la sección de ‘Personas’, digitar el cargo de interés y seguir los pasos que el sistema indica para registrar la hoja de vida y postularse a las vacantes elegidas.

El registro de la hoja de vida es obligatorio para participar, y el sistema guía a los usuarios para que incluyan todas sus competencias, conocimientos, habilidades y saberes. La postulación solo es válida a través del portal, aunque en ferias y eventos presenciales algunas empresas reciben hojas de vida físicas. Además, la plataforma ofrece videos y contenidos de orientación ocupacional para fortalecer el perfil profesional y mejorar el desempeño en procesos de selección.

Vacantes y salarios destacados

De las 24.858 vacantes disponibles, la distribución por departamentos es amplia:

Amazonas (22)

Antioquia (1.695)

Atlántico (827)

Bogotá D.C. (12.807)

Cundinamarca (953)

Huila (881)

Meta (1.293)

Valle del Cauca (1.410)

Risaralda (943)

entre otros.

En cuanto a áreas ocupacionales, se destacan:

Finanzas y administración (3.981 vacantes)

Ventas y servicios (4.806 vacantes)

Operación de equipos, transporte y oficios (2.163 vacantes)

Procesamiento, fabricación y ensamble (872 vacantes)

Salud (219 vacantes)

Arte, cultura, esparcimiento y deportes (388 vacantes)

El portal ofrece empleos con sueldos que pueden superar los cinco millones de pesos mensuales, especialmente en cargos como ingeniero mecánico, donde algunas vacantes en Bogotá llegan a ofrecer entre $4.500.001 y $5.500.000, e incluso hay ofertas que superan los $10 millones para perfiles altamente calificados. Ejemplo de ello es la solicitud 4072917 para ingeniero mecánico en Bogotá, con salario entre $10.000.001 y $12.500.000.

También hay oportunidades para profesionales en áreas artísticas: por ejemplo, vacantes para bailarines y street dancers en Bogotá con salarios entre $2.000.001 y $2.500.000. La diversidad de perfiles es amplia, y los empleos se ajustan tanto a quienes buscan teletrabajo como a quienes desean empleos presenciales.

Pasos para aplicar a las vacantes

Ingresar a ape.sena.edu.co En la sección “Personas”, buscar el perfil o cargo de interés. Filtrar por departamento, municipio, experiencia, salario y tipo de contrato. Seleccionar la vacante deseada y hacer clic en “Postularme”. Completar la información de usuario y contraseña para finalizar la postulación.

Para aplicar a modalidades de teletrabajo, los usuarios deben escribir “Teletrabajo” en el buscador y seguir el mismo flujo de postulación. El sistema mostrará las vacantes disponibles y permitirá seleccionar la opción adecuada.

Por otro lado, las empresas interesadas en publicar ofertas deben registrarse en la sección ‘Empresas’ del portal, donde podrán inscribir su organización y gestionar sus procesos de selección de manera gratuita y segura, cumpliendo con los requisitos legales y técnicos exigidos por el Sena.

El proceso es completamente gratuito y no requiere intermediarios. La Agencia Pública de Empleo del Sena reitera que los usuarios pueden consultar los puntos y canales de atención en cada departamento para recibir asesoría personalizada y así aumentar sus posibilidades de acceder a un empleo formal, estable y bien remunerado en Colombia.