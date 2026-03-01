Así está la rentabilidad de los CDT para marzo de 2026 en Colombia: algunos superan hasta el 12%

Los CDT se pueden abrir desde aplicaciones móviles - crédito Leonardo Muñoz/EFE

En marzo de 2026, las tasas de interés de los certificados de depósito a término (CDT) en Colombia superan el 12% anual en varias entidades. Se consolidan así como una opción destacada para quienes desean hacer crecer sus ahorros de forma segura y rentable.

Las entidades con las tasas más elevadas ofrecen hasta un 12,90% efectivo anual (E. A.) para inversiones a seis meses. En plazos de dos y tres meses, existen alternativas que superan el 11%. Antes de invertir, es esencial comparar la tasa efectiva anual, verificar la solidez de la entidad financiera y evaluar los canales de apertura, ya sean presenciales o digitales.

Durante marzo de 2026, el panorama de los CDT en Colombia muestra rendimientos por encima del promedio de años anteriores. La situación resulta de la competencia entre entidades financieras y las condiciones del entorno económico.

El desempeño de los CDT en Colombia presenta tasas de rentabilidad superiores a las registradas en años previos - crédito VisualesIA/Infobae

En el plazo de dos meses:

Banco de Bogotá: 9,41%,

Nu: 9,40%.

Bancolombia: 9,09%.

Banco de Occidente: 8,74%.

Banco GNB Sudameris: 8,69%.

El atractivo de estos instrumentos obedece al interés de las entidades por captar recursos en un contexto competitivo. La mayoría de los bancos actualizan las tasas de manera regular, en función de la política monetaria del Banco de la República, su liquidez y la demanda de clientes dispuestos a inmovilizar capital durante plazos determinados.

Mejores rendimientos de CDT según plazo

El plazo de inversión es un factor decisivo en la rentabilidad obtenida. Las inversiones a seis meses conforman el segmento más lucrativo, con La Hipotecaria al frente al ofrecer 12,90% efectivo anual. Le siguen:

Tuya: 12,28%.

MiBanco S.A.: 12,07%.

Banco de Occidente: 11,47%.

Banco Santander: 11,30%.

En el segmento de tres meses, MiBanco S.A. mantiene el liderazgo con una tasa de 11,41% E.A., convirtiéndose en referencia para quienes buscan liquidez y rentabilidad a corto plazo. Le siguen:

Banco Finandina: 11,20%.

Banco de Occidente: 11,08%.

Bold: 11%.

Banco W S.A.: 10,99%.

Un certificado de depósito a término corresponde a un producto financiero que ofrecen los bancos o instituciones autorizadas - crédito Luisa González/Reuters

A dos meses, Banco de Bogotá se posiciona con 9,41% E.A., Nu ofrece 9,40% y Bancolombia alcanza 9,09%. Banco de Occidente (8,74%) y Banco GNB Sudameris (8,69%) completan el listado de mejores tasas para este plazo. Dichas variaciones evidencian que los mayores beneficios se obtienen de manera usual en plazos más prolongados. Sin embargo, varias instituciones elevaron las tasas para periodos cortos, lo que busca atraer a nuevos clientes y facilitar la planificación de la liquidez sin sacrificar retornos atractivos.

Cómo funcionan los CDT y pasos para invertir

Un certificado de depósito a término es un instrumento financiero emitido por bancos o entidades autorizadas, diseñado para que los clientes inviertan una suma de dinero durante un plazo acordado y reciban intereses pactados desde el inicio. Durante la vigencia del CDT, el capital permanece inmovilizado y no puede ser retirado hasta la fecha de vencimiento, salvo excepciones contractuales.

Abrir un CDT es un proceso sencillo, disponible tanto de forma presencial en las oficinas de los bancos como de manera digital a través de portales web o aplicaciones móviles. De acuerdo con MejorCDT, el interesado debe seleccionar la entidad, elegir el canal de apertura, aportar el documento de identidad y datos personales, decidir el monto y el plazo, consultar la tasa efectiva anual vigente y la modalidad de pago de intereses, y finalmente realizar el depósito según el mínimo exigido.

Por supuesto, al finalizar el periodo acordado, es posible retirar el monto original junto con los rendimientos, o renovar el certificado con nuevas condiciones. La expansión de las plataformas digitales facilitó el acceso a los CDT, lo que permite a cada vez más colombianos utilizar esta herramienta de ahorro e inversión bajo regulaciones establecidas.

A diferencia de una cuenta de ahorro convencional, el CDT requiere mantener el dinero inmovilizado por el plazo seleccionado, pero ofrece tasas regularmente superiores y una mayor protección frente a la inflación.

La rentabilidad de los CDT está por encima de la inflación de enero de 2026, que cerró en 5,35%, según el Dane - crédito Dane

Factores clave antes de invertir en CDT

Al elegir un CDT, es necesario analizar aspectos adicionales a la tasa anunciada. Comparar la tasa efectiva anual entre diferentes entidades es fundamental, ya que constituye el indicador real del rendimiento anual. También es esencial verificar la solidez y reputación de la entidad financiera para garantizar la seguridad del depósito.

El plazo de la inversión debe corresponder a la estrategia personal: plazos más extensos pueden implicar mayores rendimientos, pero reducen el acceso inmediato a la liquidez. Así las cosas, según MejorCDT, optar por diversificar los plazos y los montos, mediante vencimientos escalonados, permite disponer de recursos en distintos momentos.

Dice la entidad que la opción de apertura digital agiliza el proceso y permite aprovechar las tasas competitivas sin perder tiempo en trámites presenciales.

Distribuir inversiones en varios plazos ayuda a mantener el control de la liquidez y a asegurarse de que el acceso a mejores tasas no implique sacrificar flexibilidad financiera. Así, una estrategia diversificada en el uso de CDT permitirá lograr un equilibrio entre rentabilidad y disponibilidad periódica del capital.