Colombia

Otro posible secuestro en la calle 85, norte de Bogotá: joven que abordó vehículo tras salir de discoteca desapareció

En redes sociales se está divulgando la información de Sergio Daniel Gómez, desaparecido tras subirse a un vehículo durante la madrugada del 27 de febrero de 2026

El joven abordó un vehículo
El joven abordó un vehículo rojo de placas RNM 143, en la calle 85 con carrera 13, en el norte de Bogotá - crédito @pablo_policy/X

Un nuevo caso de desaparición se reportó en la calle 85 con carrera 13, en el norte de Bogotá, uno de los puntos de la capital del país, en el que más casos de secuestros exprés y extorsivos se han reportado.

Se trata de Sergio Daniel Gómez, un joven economista, caleño, que abordó un vehículo que, según la información del cartel de búsqueda que se está difundieron en las redes sociales, fue visto por última vez abordando un vehículo de placas REN 143, tras salir de la discoteca Capote Bogotá, en la calle mencionada.

El desaparecido se subió en el vehículo alrededor de las 4:00 a. m. del viernes 27 de febrero de 2026, como se ve en una de las imágenes que acompaña al anuncio.

Estos son los datos de
Estos son los datos de contacto del joven economista Sergio Daniel Gómez - crédito @pablo_policy/X

En la instantánea se ve al joven con una chaqueta gris, un jean y zapatos blancos. Según el reporte, también vestía una camiseta blanca.

En ese sentido, los familiares y amigos del economista vallecaucano entregaron datos de contacto en caso de que alguna persona tenga información de su paradero o algún detalle que permita su ubicación.

Los números de teléfono que dejaron fueron estos: 301 6464898 y 317 1127137.

El joven es un activo profesional de la Economía. En sus redes sociales se describe como un “apasionado por la política”, integrante de #LaCurulDeLaGente, así como un participante de la bancada popular de Cali, del Pacto Histórico.

Durante las últimas semanas la ciudadanía capitalina se ha conmocionado por los crecientes casos de secuestros exprés, también extorsivos, y los casos de ‘paseos millonarios’ ocurridos a ciudadanos que solicitan servicios de transporte en la reconocida calle capitalina.

Sergio Daniel Gómez es un
Sergio Daniel Gómez es un economista políticamente activo, partidario del Pacto Histórico - crédito @SergioDaniel_GO/X

La calle 85, un epicentro de la inseguridad del norte de Bogotá

Este reconocido corredor, que entre las carreras 7 y 15 es uno de los puntos más concurridos de Bogotá por quienes buscan restaurantes, bares y establecimientos de ocio, es también uno de los más inseguros, de acuerdo con las cada vez más denuncias ciudadanas sobre casos de ‘paseos millonarios’ y secuestros exprés.

La que fuera una de las calles más costosas de la capital, por su gran concentración de tiendas de moda, restaurantes de primer nivel y otro tipo de comercios, además de su cercanía con el centro comercial Andino, se ha convertido en un campo de batalla entre la ciudadanía y la delincuencia.

Neill Felipe Gutiérrez solicitó un
Neill Felipe Gutiérrez solicitó un taxi, saliendo de la Clínica El Country - créditos Facultad de Comunicación Social - Periodismo - Universidad Externado/Facebook | @PoliciaBogota/X | @FiscaliaCol/X

Solo en el 2026 se han conocido escenarios desgarradores, como la cruenta muerte del profesor de la Universidad Externado de Colombia, Neill Felipe Cubides, a finales de enero, que solicitó un servicio de transporte en ese sector, para que unos días después su cuerpo fuera hallado incinerado en una zona deshabitada de la localidad de Usme.

También está el asesinato del empresario Gustavo Aponte Fonnegra, que fue ultimado a tiros por un equipo sicarial que los estaban esperando a él y a su escolta persona, a la salida de su entrenamiento, en la sede del Bodytech de la calle 85, abajo de la carrera 7. El hecho ocurrió el miércoles, 11 de febrero.

Él era Gustavo Aponte, el
Él era Gustavo Aponte, el empresario asesinado en Bogotá y que se habría negado a pagar extorsiones - crédito suministradas a Infobae Colombia

Otros casos de víctimas drogadas y hurtadas

Aunque otros casos también se han reportado, incluso, en la prensa, uno de los más sonados en la última semana de febrero fue el secuestro de Diana Ospina, que pese a que no ocurrió precisamente en la calle 85, sucedió en la localidad de Chapinero, la noche del 24 de febrero.

Tras la liberación de Ospina, diversas víctimas expusieron sus experiencia en la mencionada calle, como Valerie Gutiérrez Galvis, que denunció que fue drogada y robada esa misma noche, tras salir de un bar de la calle 85.

Una joven relata la angustiante experiencia que sufrió junto a su amiga al salir de una fiesta en Bogotá. Ambas fueron drogadas y despojadas de sus celulares tras tomar un vehículo solicitado por aplicación, para luego ser abandonadas en la calle. Comparte su historia como una advertencia para otros. - crédito @valeriegutierrezg/Instagram

La mujer abordó un servicio de transporte por aplicación junto a una amiga, según relató en un video publicado en sus redes sociales, y activó la función de rastreo de su iPhone y lo ubicó en la zona de la Primera de Mayo, en el sur de Bogotá.

Según el testimonio, después de finalizar la fiesta, eligió pedir un transporte por aplicación pese a estar acompañada de amigos. “Pedimos un Uber y minutos después perdimos total conocimiento”, explicó. Al despertar en la calle 127 con carrera séptima, junto a su acompañante, el conductor les exigió que descendieran del auto y les negó haber subido celulares. “El señor empieza a gritar: ‘Ustedes nunca se subieron con un celular. Se me bajan ya, se me bajan’”, narró la víctima.

