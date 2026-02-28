Álvaro Uribe criticó decisión de Gustavo Petro de trasladar $25 billones de fondos privados a Colpensiones: “Es un desespero electoral”

Álvaro Uribe afirmó que Petro está dejando al país sin recursos económicos - crédito EFE

Durante un acto público en el centro de Medellín, Antioquia, el expresidente Álvaro Uribe Vélez criticó la política laboral del Gobierno nacional y acusó al presidente de la República, Gustavo Petro, de impulsar una crisis financiera en el país.

A su juicio, las condiciones para la inversión, tanto extranjera como local, se han deteriorado por el “pánico generado por el Gobierno”, además de impuestos elevados y problemas de inseguridad.

El exmandatario subrayó que el 55% de los colombianos sobrevive en el sector informal o mediante el “rebusque”. En efecto, citó la generación de empleo en enero de 2026, destacando que únicamente se crearon 17.000 puestos de trabajo, cifra que consideró insuficiente.

Petro ordenó trasladar $25 billones de fondos privados a Colpensiones- crédito VisualesIA/Adobe Stock

Al referirse a la reforma pensional, señaló que existe un “desespero electoral” por apropiarse de los recursos de los trabajadores. “Petro quiere quedarse con los fondos de pensión. Nosotros, junto a Paloma Valencia, defendemos una economía fraterna; esa que nos enseñaron nuestros mayores en Antioquia, donde le va bien tanto al trabajador como al empresario”, afirmó.

El líder político del Centro Democrático también cuestionó el aumento de impuestos en el último cuatrenio y la inseguridad en el territorio nacional que, según su análisis, tienen un efecto directo en la pérdida de inversión extranjera y local.

A la par, descartó la opción de integrar una fórmula presidencial junto a Paloma Valencia, que había propuesto su nombre como posible vicepresidente para las próximas elecciones en Colombia.

El líder político descartó una posible vicepresidencia - crédito @AlvaroUribeVel / X

La determinación del exmandatario responde a su intención de evitar cualquier percepción de “sucesión constitucional encubierta” y “no voy a generar ese debate institucional en Colombia”.

Uribe Vélez recalcó que su objetivo actual es priorizar el fortalecimiento del partido, alejándose de nuevas candidaturas al Ejecutivo. Pese a que reconoció no tener impedimentos legales que le prohíban ocupar la Vicepresidencia de la República, reiteró la ausencia de intención de regresar a la Casa de Nariño por vías alternas.

Álvaro Uribe expuso coacción para votar por Iván Cepeda

Uribe señaló que Cepeda tiene el favot de los grupos armados- crédito Reuters/Colprensa

El expresidente Álvaro Uribe Vélez advirtió sobre la intimidación ejercida por grupos armados ilegales en varias regiones de Colombia durante el actual proceso electoral, señalando que estos actores estarían coaccionando el voto e imponiendo apoyo a Iván Cepeda.

El exmandatario calificó la situación de “sumamente grave” y afirmó que “aquí estos grupos han ordenado a sangre y fuego que hay que votar por Iván Cepeda”, dijo en entrevista con Caracol Radio.

Durante su gira por zonas como Urabá antioqueño y Córdoba, Uribe Vélez afirmó haber verificado problemas económicos y sociales severos en estas regiones, además de restar relevancia a los resultados de las encuestas presidenciales, recordando que nunca fue favorito cuando inició su carrera política.

Al referirse a la polémica generada por el audio filtrado en un evento político en San Onofre, Sucre, donde se le escuchó instruir que en redes sociales “la hagan llorar” en alusión a la influenciadora María José Gómez, el exmandatario admitió que cometió un error: “Son palabras que no debí decir, pero es que no se puede estar insultando y contesten de duro, con claridad (…) en ese sentido no son las palabras correctas”, justificando que su intención fue defender la postura de la candidata presidencial Paloma Valencia.

Respecto al asesinato de Miguel Uribe Turbay, el también exsenador destacó que representó un “dolor que se llevará hasta el final de los días” para su partido y enfatizó su papel como líder con formación académica y arraigo popular.

Aunque Uribe Vélez reconoció las dudas expresadas por el presidente Gustavo Petro sobre el sistema electoral, aclaró que su principal preocupación radica en las amenazas violentas y no en la Registraduría Nacional del Estado Civil.