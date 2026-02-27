Colombia

Tecnomecánica para motos en 2026: estos son los valores según antigüedad y lo que incluye el trámite

La revisión tecnicomecánica para motocicletas en Colombia presenta nuevos valores para 2026 según la antigüedad del vehículo, con rangos definidos por los Centros de Diagnóstico Automotor y obligaciones legales vigentes

En Colombia, las motocicletas continúan siendo uno de los medios de transporte más utilizados debido a su eficiencia en consumo de combustible y facilidad para movilizarse en medio de la congestión vial. Dentro de las obligaciones que deben cumplir los propietarios de estos vehículos se encuentra la revisión tecnicomecánica, un procedimiento exigido por la normativa nacional que busca garantizar condiciones adecuadas de seguridad y funcionamiento en las vías, según información obtenida por Caracol Radio.

La revisión tecnicomecánica, también conocida como RTM, consiste en una inspección obligatoria que evalúa el estado mecánico, eléctrico y ambiental de los vehículos en Centros de Diagnóstico Automotor autorizados.

Este control tiene como finalidad reducir riesgos asociados a fallas técnicas y prevenir accidentes derivados del mal estado de los automotores, además de verificar el cumplimiento de los estándares relacionados con emisiones contaminantes y seguridad vial, citado por Caracol Radio.

Para el año 2026, los valores establecidos para realizar la revisión tecnicomecánica en motocicletas varían dependiendo principalmente de la antigüedad del vehículo y del Centro de Diagnóstico Automotor donde se lleve a cabo el proceso. Los rangos publicados indican que el costo puede ubicarse entre $217.781 y $247.490 pesos, representando un incremento aproximado del 6 % frente a periodos anteriores, según información obtenida por Caracol Radio.

De acuerdo con los valores reportados, las motocicletas con antigüedad entre 0 y 2 años deberán asumir tarifas que oscilan entre $217.781 y $246.890 pesos. Para las motos con una antigüedad entre 3 y 7 años, el costo se ubica entre $218.081 y $247.190 pesos. En el caso de los vehículos entre 8 y 16 años, los valores pueden alcanzar hasta $247.490 pesos, mientras que aquellas con 17 años o más mantienen tarifas similares al rango intermedio. Estas cifras pueden variar ligeramente dependiendo del CDA seleccionado, citado por Caracol Radio.

Respecto a la periodicidad del trámite, la normativa vigente establece que la revisión tecnicomecánica debe realizarse de forma anual una vez la motocicleta cumpla el segundo año desde su matrícula. Esta obligación se encuentra contemplada en el artículo 52 de la Ley 2294 de 2023, que fija los lineamientos para garantizar controles periódicos sobre las condiciones técnicas de los vehículos que circulan en el país, según información obtenida por Caracol Radio.

Durante la inspección, los Centros de Diagnóstico Automotor revisan múltiples componentes fundamentales para la seguridad del conductor y de los demás actores viales. Entre los aspectos evaluados se encuentran el estado general de la carrocería, el sistema de frenos, las llantas, el funcionamiento del sistema eléctrico y óptico, así como la eficiencia del sistema de combustión interna. Además, se verifican los niveles de emisión de gases contaminantes y el correcto funcionamiento de los elementos de emergencia y seguridad, citado por Caracol Radio.

El objetivo de estas revisiones es asegurar que la motocicleta cumpla condiciones mínimas para operar en vías públicas, reduciendo riesgos asociados a fallas mecánicas inesperadas. Por esta razón, las autoridades recalcan que mantener la tecnomecánica al día no solo evita sanciones económicas, sino que contribuye directamente a la seguridad vial y a la prevención de siniestros relacionados con deficiencias técnicas del vehículo, según información obtenida por Caracol Radio.

En caso de no contar con la revisión tecnicomecánica vigente, la normativa contempla sanciones económicas que para 2026 alcanzan un valor cercano a $633.200 pesos. Además de la multa, las autoridades de tránsito pueden ordenar la inmovilización del vehículo, lo que implica costos adicionales por servicios de grúa y permanencia en patios oficiales, citado por Caracol Radio.

Las autoridades recomiendan a los motociclistas verificar con anticipación la fecha de vencimiento de su certificado y agendar la revisión en un CDA autorizado para evitar contratiempos. También recuerdan que el cumplimiento de este trámite forma parte de las responsabilidades legales de los propietarios de motos y se considera un elemento clave dentro de las estrategias nacionales de seguridad vial y control ambiental, según información obtenida por Caracol Radio

