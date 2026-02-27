Ofensiva militar contra el Clan del Golfo dejó un detenido, un muerto y la incautación de importante arsenal en Chocó

El Batallón de Infantería N.° 12 sostuvo un enfrentamiento contra la subestructura Jader Benítez Pantoja San Juan del Clan del Golfo en Carmen de Atrato - crédito Ejército

Tropas del Batallón de Infantería N°. 12 Primero de Línea sostuvieron enfrentamientos con presuntos integrantes de la Subestructura Jader Benítez Pantoja San Juan del Clan del Golfo en el sector del ocho, municipio de Carmen de Atrato (Chocó).

Durante la operación, los uniformados localizaron a 15 hombres armados, lo que derivó en la captura de uno de los presuntos miembros y la muerte de otro en el desarrollo de las acciones.

Las autoridades incautaron 12 proveedores, tres armas largas —incluyendo dos fusiles AK-47 y un fusil Galil AR—, además de cuatro radios scanner, cuatro equipos de intendencia, dos chalecos con sus dotaciones, un radio base, una granada de mano, munición calibre 5.56 y 7.62, y documentación relevante para la inteligencia militar. Este decomiso refuerza la ofensiva militar en la región contra las estructuras ilegales del Clan del Golfo.

La operación militar permitió la localización de 15 hombres armados, así como la captura de un presunto miembro y la muerte de otro sospechoso - crédito Ejército

El brigadier general William Caicedo, comandante de la Décima Quinta Brigada del Ejército, señaló: “Con esta afectación a la amenaza Clan del Golfo sobre esta vía, protegemos de la extorsión a todos los transportadores y comerciantes del municipio de Carmen de Atrato, pero también a todas las empresas y buses que hacen los recorridos de Medellín a Quibdó y viceversa”.

En el balance oficial, el Ejército reportó la atención médica al capturado, que recibió asistencia por una herida de arma de fuego en una extremidad superior. Tras el combate, las autoridades judiciales y la Policía realizaron los procedimientos urgentes, incluido el levantamiento del cuerpo del fallecido.

Las tropas continúan desplegadas en la zona, manteniendo la ofensiva sobre los corredores donde opera el Clan del Golfo.

Las autoridades incautaron armamento del Clan del Golfo, incluidos dos fusiles AK-47 y un fusil Galil AR en el municipio de Carmen de Atrato - crédito Ejército

Capturan en Montería a presunto jefe de sicarios del Clan del Golfo conocido como alias Risa

El 26 de febrero de 2026, se conoció la captura de Luis Alberto Ramírez Urdaneta, identificado con los alias de Risa o el Negro, se produjo en flagrancia en una zona rural de Montería, departamento de Córdoba, durante un operativo coordinado por diferentes organismos de seguridad.

Ramírez Urdaneta, de nacionalidad venezolana, es señalado como presunto jefe de sicarios del Clan del Golfo, también conocido como Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), y se le atribuyen acciones que han afectado de manera grave la seguridad y el entorno financiero de la organización criminal en la región.

De acuerdo con el reporte oficial, la captura se llevó a cabo en la vereda Tres Puertas, corregimiento San Isidro, gracias a una operación conjunta entre Gaula Militar Sinú, la Décima Primera Brigada del Ejército Nacional, el CTI de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional.

Durante la detención, las autoridades incautaron un revólver calibre 38 milímetros, municiones, una motocicleta y un teléfono celular, elementos que reforzaron su vinculación con actividades delictivas de alto impacto.

El prontuario de Ramírez Urdaneta lo vincula con al menos doce homicidios, incluyendo el asesinato de miembros del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y de la Policía Nacional en hechos ocurridos en los últimos años.

Alias Risa es acusado por homicidio, concierto para delinquir y porte ilegal de armas - crédito Policía Nacional de Colombia

Además, la información oficial lo señala como responsable de la centralización y distribución del arsenal de armas del Clan del Golfo en Córdoba, lo que incrementaba su capacidad de intimidación y su influencia en la estructura criminal.

Las autoridades resaltaron que la nacionalidad venezolana del capturado dificultó su plena identificación, lo que obligó a los organismos de inteligencia a recopilar información de manera rigurosa durante varios meses para consolidar el caso judicial.

Según el brigadier general Óscar del Cristo Díaz Montiel, comandante de la Décima Primera Brigada, Ramírez Urdaneta habría dirigido directamente al menos a seis sicarios responsables de homicidios selectivos, secuestros agravados, expendio de estupefacientes y cobros extorsivos en áreas urbanas y rurales de Montería, abarcando corregimientos como San Isidro, Santa Isabel y Guateque.

El oficial explicó: “Este sujeto, al parecer, sería la persona que cometía los homicidios y direccionaba a los sicarios aquí en el área urbana y rural de Montería, en los corregimientos San Isidro, Santa Isabel, Guateque y otros. Este sujeto de 26 años y nacionalidad venezolana, llevaría ocho años delinquiendo (...) se le atribuye presunta participación en al menos 12 homicidios y tendría bajo su mando a seis miembros de la organización, los cuales cumplían diferentes roles y funciones delictivas”.

Tras la detención, la Fiscalía General de la Nación le imputó los delitos de homicidio, concierto para delinquir y porte ilegal de armas de fuego. Posteriormente, un juez decretó medida de aseguramiento en centro carcelario.