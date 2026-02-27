Colombia

Apareció el candidato al Senado Andrés Vásquez, retenido en Pelaya, Cesar: lo habrían trasladado a una casa

El propio aspirante detalló que un hombre en motocicleta lo interceptó cuando él salía de su vivienda en horas de la madrugada

Encontraron al candidato al Senado
Encontraron al candidato al Senado Andrés Vásquez tras presunta retención en Pelaya, Cesar- crédito Andrés Vásquez/Facebook

El 26 de febrero de 2026 a las 11:10 p. m., el candidato al Senado Andrés Fernando Vásquez Vargas reapareció en la intersección de la carrera 9 con calle 10 del municipio de Pelaya, Cesar, después de haber sido reportado como desaparecido desde el miércoles 25 de febrero de 2026.

Tras recuperar la libertad, Vásquez declaró que la retención podría estar relacionada con procesos jurídicos que dirige contra la organización Sayco y Acinpro. Sin embargo, explicó que quienes lo mantuvieron cautivo no afirmaron pertenecer a ninguna estructura delictiva activa en la región.

El propio aspirante detalló que un hombre en motocicleta lo interceptó cuando él salía de su vivienda pasadas las 5:10 a.m. El sujeto le ordenó subir al vehículo bajo amenaza de arma, según su testimonio.

El candidato Andrés Vásquez desaparició
El candidato Andrés Vásquez desaparició el 25 de febrero de 2026 - crédito Andrés Vásquez/Facebook

“Una sola persona se me acercó y me manifestó que no me iba a matar, que me subiera con él en la moto, que no me iba a matar pero que me subiera y que no hiciera absolutamente nada”, aseguró Vásquez, confirmando que fue trasladado a un inmueble desconocido del área urbana, donde permaneció varias horas retenido.

Después de dar sus primeras declaraciones, las autoridades revelaron que será trasladado a Aguachica, con el fin de que rinda testimonio y amplíe su versión de los hechos.

Apareció la candidata a la Cámara especial por la Paz, Ana Libia Guetio

Apareció la candidata a la
Apareció la candidata a la Cámara especial por la Paz, Ana Libia Guetio - crédito Unidad para las Vïctimas

La desaparición de Ana Libia Guetio Casso, candidata a la Cámara especial por la Paz, en el departamento del Cauca el 26 de febrero de 2026, generó preocupación en la región y a nivel nacional. La candidata, reconocida por su labor en la gestión social en beneficio de comunidades afectadas por la violencia, fue interceptada junto a su equipo tras participar en una actividad política en el municipio de El Tambo.

Como consecuencia, su familia y colaboradores exigieron al Gobierno nacional que se garantice su integridad y demandan una respuesta urgente, subrayando el creciente riesgo que enfrentan líderes sociales en sectores rurales de Colombia.

Horas después de la denuncia de desaparición, la Unidad Nacional de Protección (UNP) confirmó que la candidata a la Cámara de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep) fue liberada y se encuentra en buen estado de salud. El vehículo fue robado mientras el grupo recorría la ruta hacia el crucero de Pandiguando para dirigirse al resguardo de Honduras, según declaró el encargado de la seguridad a las autoridades.

Este contacto de emergencia se realizó a las 3:15 p.m., cuando el escolta compartió su ubicación en tiempo real con personal del Gaula de la Policía Cauca, desde el área situada entre Fondas y el crucero de Pandiguando.

La camioneta fue encontrada posteriormente en una zona rural de El Tambo, sin impactos de bala ni señales de haber sido forzada, lo que hace presumir que se trató de una interceptación y no de un acto violento espontáneo.

Las declaraciones del hijo de Guetio<b> </b>

La UNP indicó que el
La UNP indicó que el carro en el que se movilizaba la candidata Ana Libia Guetio en el momento de la retención fue aparentemente robado - crédito prensa Ana Libia Guetio

Según el testimonio de Cristian Camilo Paz Guetio, hijo de Guetio Casso, la candidata fue interceptada cuando regresaba a su domicilio tras participar en una jornada política que, por cuestiones de agenda, se extendió más de lo previsto en el corregimiento de Pandiguando. Paz Guetio relató que su madre se encontraba acompañada por su equipo de trabajo y un escolta, ambos vinculados a las actividades de proselitismo para la Citrep.

El hijo de la candidata subrayó que Ana Libia Guetio Casso acumula aproximadamente siete años de trabajo en favor de las comunidades víctimas del conflicto. Por medio de su gestión como intermediaria con la Unidad para las Víctimas, facilitó la indemnización a varias personas afectadas por la violencia.

Sobre su trayectoria, Paz Guetio afirmó: “Durante muchos años, lo único que ha hecho es ayudar a personas. Es muy injusto que alguien que ha servido a la comunidad esté hoy en una situación donde su vida está en riesgo”.

