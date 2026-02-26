San Juan de Urabá: qué causó la columna de fuego y las grietas en Antioquia y por qué no fue una erupción volcánica

Una alerta fue activada para que la población evite recorrer las vías dañadas, luego de que la erupción produjera fracturas en la carretera, pérdida de animales y afectación de vegetación, según reportes oficiales preliminares - crédito @ColombiaOscura / X

La aparición de una columna de fuego y grietas en la tierra en San Juan de Urabá, Antioquia, activó las alarmas entre habitantes y autoridades ante la posibilidad de una erupción volcánica. Tras la inspección inicial, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y el Servicio Geológico Colombiano (SGC) concluyeron que el evento corresponde a un proceso de diapirismo, no a actividad volcánica magmática.

La Ungrd informó que el fenómeno se asocia a un proceso geológico en el que materiales como lodo, arcillas y gases acumulados bajo presión ascienden hasta la superficie. Este mecanismo ocurre por la diferencia de presión y densidad entre las capas profundas y superficiales del terreno.

El SGC explicó que estos materiales, al desplazarse, pueden fracturar las rocas superiores y abrir caminos hacia el exterior, generando grietas y, en ocasiones, columnas de fuego si los gases inflamables alcanzan el oxígeno.

La Ungrd confirmó que el fenómeno fue causado por diapirismo y no dejó víctimas. - crédito @UNGRD/X

El evento registrado no implica la presencia de magma ni actividad volcánica tradicional. Según el Servicio Geológico Colombiano, la zona carece de estructuras magmáticas activas, lo que permitió descartar la hipótesis de erupción volcánica planteada en las primeras horas de la emergencia.

Por qué no fue una erupción volcánica

La columna de fuego observada por pobladores y organismos de emergencia se debe a la liberación de gases inflamables, como el metano, que pueden arder al contacto con una fuente de ignición superficial. Este tipo de manifestaciones se presenta en regiones donde existen acumulaciones de materiales plásticos y gases a presión bajo la superficie.

De acuerdo con el SGC, los volcanes de lodo y sus erupciones son completamente distintos a los volcanes magmáticos. En Colombia hay más de cien volcanes de lodo, especialmente en las zonas del Caribe, y suelen generar eventos de baja magnitud. La amenaza principal se relaciona con el flujo de lodo sobre áreas agrícolas o pobladas, el desarrollo de grietas y la posible explosividad de los gases.

El SGC aclaró que se trata de un volcán de lodo, no de actividad volcánica magmática. - crédito @sgcol/X

Daños y medidas preventivas

La afectación preliminar reportada por el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres de San Juan de Urabá y el Dagran Antioquia incluye el agrietamiento de una vía rural y la alteración de un sistema de almacenamiento de agua. Las autoridades confirmaron que no se registraron víctimas, lesionados ni fallecidos. Como medida de prevención, tres viviendas cercanas al lugar del fenómeno fueron evacuadas de manera temporal.

El Cuerpo de Bomberos de San Juan de Urabá y el equipo técnico de gestión del riesgo realizan un monitoreo constante del área para identificar posibles riesgos adicionales, sobre todo por la liberación de gases que podrían representar peligro en caso de acumulación.

Las autoridades precisaron que este tipo de fenómenos naturales requieren seguimiento especializado, pero hasta el momento no existe evidencia de un volcán magmático activo ni de un peligro inminente para la población.

Dagran reportó daños en una vía y evacuación preventiva de viviendas cercanas. - crédito @DagranAntioquia / X

La respuesta de las autoridades y el monitoreo en la zona

El Dagran Antioquia informó que la emergencia fue atendida de inmediato, realizando la evacuación preventiva de las viviendas más cercanas y coordinando la presencia de maquinaria para restablecer la transitabilidad de la vía afectada. Además, se mantiene una comunicación permanente con el personal local de gestión del riesgo para apoyar la atención y evaluación técnica del punto.

El Servicio Geológico Colombiano resaltó que la mayoría de los volcanes de lodo de Colombia se encuentran en zonas con baja densidad poblacional y que las erupciones explosivas por liberación de gas metano han sido excepcionales. El organismo también recordó que, por la cantidad y distribución de estos fenómenos, no es posible establecer un sistema de monitoreo individual para cada uno, por lo que las comunidades deben informar cualquier anomalía a las autoridades.

Manifestaciones del fenómeno en la comunidad

Videos difundidos por habitantes del área muestran grietas que se abren paulatinamente en la tierra y la inestabilidad del terreno. Algunos testimonios señalan que la tierra comenzó a fracturarse antes de la aparición del fuego, lo que coincide con la dinámica del diapirismo descrita por los expertos.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado una relación directa entre todas las grietas reportadas y la emergencia principal. El equipo técnico del Dagran sigue evaluando la extensión y alcance de los daños para determinar si existen riesgos adicionales para la infraestructura o la población.

Columna de fuego y grietas en San Juan de Urabá, Antioquia, no fueron una erupción volcánica. - crédito @UNGRD/X

Llamado a la información oficial

La Ungrd y el SGC hicieron un llamado a la población para que se informe únicamente a través de los canales oficiales y evite propagar rumores que puedan aumentar el nivel de alarma. Se mantiene un monitoreo activo del sitio y la atención de la emergencia está bajo coordinación de las entidades de gestión del riesgo nacionales y departamentales.

Las autoridades insisten en que no existe evidencia de actividad volcánica magmática y que la situación no representa una amenaza mayor para los habitantes de San Juan de Urabá. El seguimiento geológico continuará en los próximos días para descartar la posibilidad de nuevas afectaciones o la aparición de otros puntos de emisión de gases y lodo.