Aida Victoria Merlano presumió su abdomen plano y amagó con la posibilidad de tener un segundo hijo

La barranquilla dio de qué hablar en redes sociales al mostrar su cuerpo casi siete meses después del nacimiento de su primogénito - crédito @aidavictoriam/Instagram

La influenciadora colombiana Aida Victoria Merlano generó expectativa entre sus seguidores al compartir una confesión sobre la posibilidad de ampliar su familia, en un momento en el que muestra seguridad y bienestar tanto físico como emocional, a siete meses del nacimiento de su hijo Emiliano.

La barranquillera viene utilizando sus cuentas como una herramienta para compartir con sus seguidores un diario de los logros, aprendizajes y rutinas junto a Emiliano, pero también los de ella misma en su rol de madre, marcando un rumbo relativamente distinto al que caracterizaba su contenido previo a la maternidad.

Como prueba de ello quedó una publicación en sus historias de Instagram. Se trató de un corto video en el que presume su figura y particularmente la recuperación de su abdomen plano, tan solo siete meses después de haber dado a luz a Emiliano.

En la grabación Aida sale bailando brevemente acompañada de un mensaje escrito por ella misma. “Apenitas pa’ parir tres más”, dando a entender medio en broma medio en serio que no tendría problema en volver a quedar embarazada en un futuro.

Este detalle no pasó inadvertido para sus seguidores, quienes reaccionaron con entusiasmo e incluso bromearon proponiendo que el próximo hijo debería ser con su expareja Juan David Tejada, de tal modo que pudieran repetirse los atributos físicos de Emiliano. Otros, en cambio, celebraron el buen momento personal de Aida Victoria Merlano y la apoyaron ante los comentarios que atacaban la pérdida de la figura que mantenía antes del embarazo.

En otra de sus historias, la creadora de contenido remarcó que disfruta plenamente de la maternidad sin descuidar su imagen ni su autoestima: “Me siento más bella que nunca”, comentó, atribuyendo esta percepción a su soltería y a la ausencia de vínculos amorosos que, según detalló, le restaban bienestar.

Aida Victoria Merlano replanteó su contenido en redes sociales para compartir su experiencia como madre, así como los progresos de su hijo Emiliano - crédito @aidavictoriam/IG

La creadora de contenido subrayó que esta etapa le ha permitido sentirse más atractiva y estable, asociando parte de esa confianza a su soltería y su decisión de mantenerse alejada de relaciones que, en sus palabras, únicamente le restaban energía. Aunque no lo mencionó con nombre propio, todo indicaría que este apunte hacía referencia a Juan David Tejada.

Con humor pero con firmeza: así respondió Aida Victoria Merlano a creador de contenido que afirmó que estaba enamorada de él

La creadora de contenido no aguantó y se burló de la situación, dejando algunos comentarios al respecto de sus relaciones - crédito @chismesyverdades_/IG

Aida Victoria Merlano respondió de manera directa a El Topi, un reconocido creador de contenido del Caribe colombiano, luego de que asegurara que ella estaba enamorada de él, lo que generó revuelo entre los seguidores de ambas figuras.

La barranquillera se refirió al episodio en sus historias y señaló: “¡Ay! Vea lo peor que usted puede hacer en la vida es darle alas a un maluco. Ayer compartí unas cositas del Topi porque me dio risa. Ahora el Topi cree que yo estoy enamoradísima de él, ya él se imagina un futuro juntos y ya él se imagina hasta su video de yo funándolo”, dijo en tono irónico.

Sin embargo, ahí no acabó el comentario, pues el joven creador de contenido le respondió a Merlano, señalando que eso forma parte del primer paso, haciendo referencia a la negación.

“Vamos bien, muchacho, vamos bien... Así empieza, ya después, mejor dicho, ¡ay! Ya yo en mi cabeza está sonando la canción esa y que: Si tú me has visto cerquita del corazón, tú. ¿Y qué va a hablar Aida, si a ella le gustan es feos?”, señaló en tono cómico.

Cabe recordar que durante las semanas previas hubo especulaciones que relacionaban a Merlano con el cantante Andy Rivera, luego de ser vistos grabando videos juntos. Sin embargo, ambos aclararon rápidamente que se trataba únicamente de proyectos publicitarios en los que coincidieron.