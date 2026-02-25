Video viral en redes sociales evidenciaría la falta de atención en hospital Meissen de Bogotá: “Lleva una hora gritando y no lo ayudan”

La denuncia sobre la falta de atención médica en el hospital Meissen, en el sur de Bogotá, cobró visibilidad tras un video publicado por la cuenta de TikTok @adrianamarin675.
En las imágenes, un joven aparece llorando y pidiendo ayuda por un intenso dolor abdominal, mientras permanece sin recibir auxilio. La usuaria que grabó la escena describió: “¡No, qué tristeza! En el hospital de Meissen, ese muchacho lleva gritando como una hora y no lo han atendido”.
Durante la grabación, la testigo subrayó su frustración ante la pasividad del personal: “Todos los médicos pasan al lado de él y solo lo miran, y no lo ayudan. Se perdió la humanidad”. La narración cerró con una crítica directa: “Qué atención tan pésima, que... no, no hay palabras para expresar esto”.
En la sección de comentarios, varias personas compartieron diagnósticos y experiencias similares. Entre los mensajes, algunos sugirieron: “Por el dolor que tiene parece que es la apéndice pobrecito”, mientras otros alertaron sobre posibles complicaciones graves como cálculos renales o peritonitis: “También pueden ser cálculos renales,son peor que un parto”.
Se presentaron críticas al sistema: “Ese hospital es un moridero” y relatos de casos similares sin atención oportuna: “A mi me pasó lo mismo hace como 15 días aproximadamente en el hospital San Rafael”.