Video viral en redes sociales evidenciaría la falta de atención en hospital Meissen de Bogotá: “Lleva una hora gritando y no lo ayudan”

En el clip se observa a un joven llorando por un dolor intenso en el abdomen, mientras el personal médico pasa a su lado con aparente indiferencia

Según el video, el joven que se quejaba de un fuerte dolor abdominal, llevaba más de una hora esperando atención médica. Se ve como el hombre llora, se porta en una ventana y pide ser atendido mientras el personal pasa indiferente - crédito adrianamarin675 / TikTok

La denuncia sobre la falta de atención médica en el hospital Meissen, en el sur de Bogotá, cobró visibilidad tras un video publicado por la cuenta de TikTok @adrianamarin675.

En las imágenes, un joven aparece llorando y pidiendo ayuda por un intenso dolor abdominal, mientras permanece sin recibir auxilio. La usuaria que grabó la escena describió: “¡No, qué tristeza! En el hospital de Meissen, ese muchacho lleva gritando como una hora y no lo han atendido”.

Durante la grabación, la testigo subrayó su frustración ante la pasividad del personal: “Todos los médicos pasan al lado de él y solo lo miran, y no lo ayudan. Se perdió la humanidad”. La narración cerró con una crítica directa: “Qué atención tan pésima, que... no, no hay palabras para expresar esto”.

En la sección de comentarios, varias personas compartieron diagnósticos y experiencias similares. Entre los mensajes, algunos sugirieron: “Por el dolor que tiene parece que es la apéndice pobrecito”, mientras otros alertaron sobre posibles complicaciones graves como cálculos renales o peritonitis: “También pueden ser cálculos renales,son peor que un parto”.

Se presentaron críticas al sistema: “Ese hospital es un moridero” y relatos de casos similares sin atención oportuna: “A mi me pasó lo mismo hace como 15 días aproximadamente en el hospital San Rafael”.

