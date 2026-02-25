Video: Bomba Estéreo tuvo un paso agridulce por el Festival de Viña del Mar, pero no se fue con las manos vacías

La agrupación colombiana fue la elegida para cerrar el segundo día de presentaciones, pero no contó con el recinto lleno como se esperaba - crédito @biobiochile/Instagram

Los ojos de América Latina están enfocados por estos días en Chile, donde se desarrolla una nueva edición del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar.

Del 22 al 27 de febrero, el Anfiteatro de la Quinta recibe a los artistas más destacados del continente y del mundo con una nómina que, además de comediantes y artistas folclóricos, incluye a Gloria Estefan, Matteo Bocelli, NMIXX, Mon Laferte, Ke Personajes, Jesse & Joy, Yandel en versión Sinfónico, Pablo Chill-E, Milo J, Paulo Londra, los británicos Pet Shop Boys, y los colombianos Juanes y Bomba Estéreo.

Justamente la banda liderada por Li Saumet fue la elegida para cerrar el segundo día de presentaciones el pasado lunes 23 de febrero. Allí interpretaron clásicos de su repertorio como Fuego, Soy Yo, El alma y el cuerpo, y su versión de Ojitos Lindos, el tema en el que Saumet colaboró con Bad Bunny.

Sin embargo, en redes sociales hubo visiones contrastadas sobre el paso de la agrupación por la Quinta Vergara. Por un lado, en redes sociales comenzaron a circular videos de las tribunas durante la presentación de los colombianos, evidenciando que el anfiteatro estaba parcialmente vacío cuando Bomba Estéreo subió a la tarima.

“Por segunda noche consecutiva el show de cierre del festival de Viña 2026 queda con poco aforo en la Quinta. La madrugada del pasado lunes Matteo Bocelli se presentó con una galería cada vez más vacía, algo que se repitió para la presentación de Bomba Estéreo”, reportó el portal Bío Bío, dejando claro que se trató de algo más ligado a la organización del evento.

Comentarios en redes sociales apuntaron que el Festival iniciaba muy tarde, motivo que dificultaba la asistencia del público a la Quinta Vergara. A esto se sumó el orden de las presentaciones, pues hubo usuarios que consideraron un error ubicar a Bomba Estéreo como acto de cierre en lugar de Pet Shop Boys.

Pet Shop Boys brindó una destacada presentación en Viña del Mar, llevándose los dos galardones del evento - crédito Adam Ihse/TT News Agency via Reuters

De hecho, los británicos brindaron una destacada presentación en la que se impusieron al célebre “monstruo” de la Quinta Vergara tocando sus grandes éxitos y llevándose la Gaviota de Plata y la Gaviota de Oro, los galardones con los que la organización del evento premia a las mejores actuaciones cada año.

Pese al revés de no contar con la cantidad de público esperada, Bomba Estéreo no se fue con las manos vacías. En sus historias de Instagram, Li Saumet mostró la Gaviota de Oro que recibió luego de su concierto, acompañada de las palabras “Gracias Viña!”.

Li Saumet, cantante de Bomba Estéreo, compartió en redes sociales la Gaviota de Oro que recibió luego del paso de la agrupación por Viña del Mar - crédito @bombaestereo/Instagram

Juanes abrirá el cuarto día de presentaciones en Viña del Mar

Juanes se presentará en Viña del Mar justo antes del estreno de 'JuanEsteban' su álbum de estudio número 11, programado para el 6 de marzo en plataformas digitales - crédito @juanes/Instagram

El cantautor que se prepara para lanzar su nuevo álbum de estudio JuanesTeban que se lanzará en plataformas digitales el próximo 6 de marzo, fue elegido para brindar la primera presentación del cuarto día, el próximo miércoles 25 de febrero.

De momento se desconoce el horario de su presentación en la Quinta Vergara, pero se espera que el paisa interprete sus grandes éxitos y hasta algunos de los adelantos de su próxima producción musical.

Esta es la cuarta vez que Juanes forma parte del cartel de Viña del Mar, y la primera vez en 17 años que se suma al evento. Las tres ocasiones anteriores tuvieron lugar en 2003, 2005 y 2009.

Cabe recordar que uno de los temas de su nuevo álbum, Muérdeme, se grabó en colaboración justamente con Bomba Estéreo, por lo que no sería improbable una colaboración en vivo entre ambos artistas.

El cantante describió el tema, tras su lanzamiento en diciembre de 2025 como “una cumbia sexi, quizás más en el mundo de la armonía pop con guitarras vintage que recuerdan ese sonido de cumbia de los años 60 y 70 en Medellín”.