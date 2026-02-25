Tragedia en Cartagena: misteriosa caída de un hombre desde el piso 26 de un edificio es investigada por la Policía

La recolección de testimonios y evidencias continúa tras el fallecimiento de un residente en Cartagena por una fuerte caída - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Un lamentable hecho se presentó en el barrio Torices, en Cartagena, pues un hombre de 44 años identificado como Yimmy Eder Campillo Herrera murió al caer del piso 26 del edificio Torre Primi durante la noche del lunes 23 de febrero de 2026.

Las versiones de los medios locales indican que la víctima era oriunda de Norte de Santander y fue trasladada a la sede de Medicina Legal en el barrio Zaragocilla tras el procedimiento que fue adelantado por los expertos forenses. Tras lo ocurrido, las autoridades iniciaron investigaciones para esclarecer las circunstancias del suceso.

De acuerdo con el reporte obtenido por el diario local El Universal, la emergencia se presentó en la carrera 14 #48-13 y que tras percatarse de la situación se desató el pánico entre los presentes.

Vecinos informaron que Campillo Herrera cayó en la zona común del conjunto residencial y que la muerte fue inmediata. Del mismo modo, fuentes oficiales detallaron al medio que la caída se produjo desde el pasillo del piso 26.

La comunidad exije mayores controles y prevención en los complejos residenciales - crédito Colprensa

La Policía Metropolitana de Cartagena y los peritos forenses manejan la hipótesis de un posible suicidio, aunque mantienen abiertas otras líneas de investigación como una caída accidental y no se descarta la presencia de terceros en el lugar de los hechos, aunque estas versiones son materia de investigación.

Cabe mencionar que el cuerpo permaneció en la morgue de Medicina Legal hasta el mediodía del martes 24 de febrero. Sin embargo, los investigadores siguen recolectando testimonios y material probatorio para aclarar lo ocurrido.

Avances de la investigación policial

Las autoridades revisan los antecedentes de Campillo Herrera y reconstruyen sus últimos movimientos antes de la caída. Una de las versiones en análisis sugiere que el hombre estaba solo en el pasillo del piso 26 y que podría haberse lanzado, aunque esto no ha sido confirmado de manera definitiva. Así que se está a la espera de que los resultados de Medicina Legal ayuden a definir lo sucedido.

Hasta el momento, la Policía no descarta ningún escenario y continúa con la revisión de pruebas y testimonios recogidos en el lugar.

las investigaciones aún no determinan si el reciente fallecimiento en Torices es consecuencia de un suicidio o de un accidente - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Precedentes de caídas mortales en edificios de Cartagena

El hecho revive un caso similar registrado a finales del año pasado en el mismo barrio Torices. El caso ocurrió el jueves 16 de octubre de 2026 y la víctima fue identificada como Leidy Vanessa Benítez Lobón, procedente de Bogotá, que cayó del piso 18 del edificio Urbin 48. El suceso se presentó alrededor de las 12:40 p. m. y la mujer falleció en el acto tras caer al área común.

La Policía Metropolitana de Cartagena manejó desde el inicio la hipótesis de suicidio. Sin embargo, la familia de la víctima expresó su desacuerdo con esa versión, como lo demuestran las declaraciones recopiladas por El Universal, en las que la madre de Benítez Lobón rechazó la posibilidad de un suicidio y destacó que su hija tenía metas y planes personales, por lo que consideraba que un tercero la atacó.

Varios casos de este tipo se han presentado en la región - crédito Colprensa

Las investigaciones de ambos casos siguen abiertas. Mientras tanto, las familias de las víctimas esperan respuestas y continúan buscando claridad sobre las circunstancias y causas de estos hechos, marcados por la incertidumbre y el dolor.

Cabe mencionar que durante la jornada del lunes 23 de febrero de 2026 una mujer de 65 años murió tras caer desde el décimo piso del conjunto residencial Colibrí, ubicado en el sector Alameda del Río, en Barranquilla. Ante la gravedad del caso, los vecinos que encontraron el cuerpo tendido en las instalaciones de la estructura se comunicaron con los uniformados de la Policía para que dieran inicio a la indagación de lo sucedido.