Colombia

Tragedia en Cartagena: misteriosa caída de un hombre desde el piso 26 de un edificio es investigada por la Policía

Las autoridades avanzan en la recolección de testimonios y pruebas, debido a la preocupación que este hecho causó en la comunidad

Guardar
La recolección de testimonios y
La recolección de testimonios y evidencias continúa tras el fallecimiento de un residente en Cartagena por una fuerte caída - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Un lamentable hecho se presentó en el barrio Torices, en Cartagena, pues un hombre de 44 años identificado como Yimmy Eder Campillo Herrera murió al caer del piso 26 del edificio Torre Primi durante la noche del lunes 23 de febrero de 2026.

Las versiones de los medios locales indican que la víctima era oriunda de Norte de Santander y fue trasladada a la sede de Medicina Legal en el barrio Zaragocilla tras el procedimiento que fue adelantado por los expertos forenses. Tras lo ocurrido, las autoridades iniciaron investigaciones para esclarecer las circunstancias del suceso.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con el reporte obtenido por el diario local El Universal, la emergencia se presentó en la carrera 14 #48-13 y que tras percatarse de la situación se desató el pánico entre los presentes.

Vecinos informaron que Campillo Herrera cayó en la zona común del conjunto residencial y que la muerte fue inmediata. Del mismo modo, fuentes oficiales detallaron al medio que la caída se produjo desde el pasillo del piso 26.

La comunidad exije mayores controles
La comunidad exije mayores controles y prevención en los complejos residenciales - crédito Colprensa

La Policía Metropolitana de Cartagena y los peritos forenses manejan la hipótesis de un posible suicidio, aunque mantienen abiertas otras líneas de investigación como una caída accidental y no se descarta la presencia de terceros en el lugar de los hechos, aunque estas versiones son materia de investigación.

Cabe mencionar que el cuerpo permaneció en la morgue de Medicina Legal hasta el mediodía del martes 24 de febrero. Sin embargo, los investigadores siguen recolectando testimonios y material probatorio para aclarar lo ocurrido.

Avances de la investigación policial

Las autoridades revisan los antecedentes de Campillo Herrera y reconstruyen sus últimos movimientos antes de la caída. Una de las versiones en análisis sugiere que el hombre estaba solo en el pasillo del piso 26 y que podría haberse lanzado, aunque esto no ha sido confirmado de manera definitiva. Así que se está a la espera de que los resultados de Medicina Legal ayuden a definir lo sucedido.

Hasta el momento, la Policía no descarta ningún escenario y continúa con la revisión de pruebas y testimonios recogidos en el lugar.

las investigaciones aún no determinan
las investigaciones aún no determinan si el reciente fallecimiento en Torices es consecuencia de un suicidio o de un accidente - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Precedentes de caídas mortales en edificios de Cartagena

El hecho revive un caso similar registrado a finales del año pasado en el mismo barrio Torices. El caso ocurrió el jueves 16 de octubre de 2026 y la víctima fue identificada como Leidy Vanessa Benítez Lobón, procedente de Bogotá, que cayó del piso 18 del edificio Urbin 48. El suceso se presentó alrededor de las 12:40 p. m. y la mujer falleció en el acto tras caer al área común.

La Policía Metropolitana de Cartagena manejó desde el inicio la hipótesis de suicidio. Sin embargo, la familia de la víctima expresó su desacuerdo con esa versión, como lo demuestran las declaraciones recopiladas por El Universal, en las que la madre de Benítez Lobón rechazó la posibilidad de un suicidio y destacó que su hija tenía metas y planes personales, por lo que consideraba que un tercero la atacó.

Varios casos de este tipo
Varios casos de este tipo se han presentado en la región - crédito Colprensa

Las investigaciones de ambos casos siguen abiertas. Mientras tanto, las familias de las víctimas esperan respuestas y continúan buscando claridad sobre las circunstancias y causas de estos hechos, marcados por la incertidumbre y el dolor.

Cabe mencionar que durante la jornada del lunes 23 de febrero de 2026 una mujer de 65 años murió tras caer desde el décimo piso del conjunto residencial Colibrí, ubicado en el sector Alameda del Río, en Barranquilla. Ante la gravedad del caso, los vecinos que encontraron el cuerpo tendido en las instalaciones de la estructura se comunicaron con los uniformados de la Policía para que dieran inicio a la indagación de lo sucedido.

Temas Relacionados

Yimmy Eder Campillo HerreraBarrio ToricesLeidy Vanessa Benítez LobónCartagenaCayó de edificioColombia-Noticias

Más Noticias

EN VIVO Medellín vs. Liverpool, Copa Libertadores: siga el minuto a minuto en el Atanasio Girardot

El Poderoso de la Montaña espera pasar a la fase 3 del torneo de clubes más importante de América, ante el equipo uruguayo que perdió la ida por 2-1

EN VIVO Medellín vs. Liverpool,

Gobierno Petro dio a conocer cuánto dinero del Presupuesto General de la Nación gastó en 2025

La variación en la recaudación neta de los ingresos del PGN estuvo determinada por la situación de la economía y por el cumplimiento de las leyes tributarias en vigor, explicó el Ministerio de Hacienda

Gobierno Petro dio a conocer

Petro reprendió al ministro de Defensa por no cumplir una orden sobre destruir diques tras emergencia invernal: “La prioridad es ya”

El presidente de la República manifestó su desaprobación por la demora en eliminar obstáculos hidráulicos en la zona norte del país, donde miles de familias sufren los efectos de eventos climáticos extremos, según lo registrado en un consejo ministerial reciente

Petro reprendió al ministro de

Eduardo Méndez tranquilizó a la hinchada Cardenal, pero advirtió sobre el riesgo de un “fracaso”

El presidente reconoció la presión que rodea al equipo en el arranque del semestre y respaldó el trabajo del cuerpo técnico de Pablo Repetto

Eduardo Méndez tranquilizó a la

Distrito inmunizará con nuevo anticuerpo a recién nacidos de alto riesgo contra el virus respiratorio sincitial

El tratamiento es una estrategia pionera en Colombia para prevenir complicaciones respiratorias graves por el virus sincitial respiratorio (VSR) en bebés prematuros y con condiciones clínicas especiales

Distrito inmunizará con nuevo anticuerpo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Dos soldados del Ejército resultaron

Dos soldados del Ejército resultaron heridos tras un ataque con drones explosivos en Tarazá, Antioquia: así fueron evacuados

Vías de Arauca bajo amenaza: Ejército Nacional desactivó explosivos instalados por el ELN bajo nueva táctica

El ELN anunció cese al fuego unilateral en Colombia para las elecciones del 8 de marzo

Avanza despliegue militar contra las disidencias en Guaviare tras enfrentamiento que dejó un soldado muerto y nueve heridos

Autodefensas Conquistadores de la Sierra trazó sus ‘líneas rojas’ para avanzar en los diálogos con el Gobierno Petro

ENTRETENIMIENTO

Jhonny Rivera habló de los

Jhonny Rivera habló de los detalles de su boda con Jenny López, su fiesta, su nuevo hogar y hasta de capitulaciones

Claudia Bahamón recordó cómo fue su primera audición para ser presentadora: “Hiciste un casting fatal”

Tulio Recomienda habló de su diagnostico médico y alertó a sus seguidores: “Estuve a punto de morir”

Media hermana de Karol G se pronunció en medio de la polémica alrededor de Verónica Giraldo

Manuela González habló de su infancia y su relación con sus padres: “La vida te va diciendo: ‘No siempre se puede’”

Deportes

EN VIVO Medellín vs. Liverpool,

EN VIVO Medellín vs. Liverpool, Copa Libertadores: siga el minuto a minuto en el Atanasio Girardot

Eduardo Méndez tranquilizó a la hinchada Cardenal, pero advirtió sobre el riesgo de un “fracaso”

Julio Comesaña y el mensaje de Luis Díaz: así reaccionó el técnico tras ser llamado su “mentor”

Hora y dónde ver Santa Fe vs. Atlético Nacional: se juega un clásico en El Campín por la Liga BetPlay

Millonarios frenaría el regreso de Falcao García a las canchas tras su lesión: esta es la razón