Según correo urgente enviado a controladores aéreos, estas son las restricciones en El Dorado tras incidente con helicópteros de la FAC

La aplicación de nuevas directrices obliga a controladores a modificar los esquemas de vigilancia y ordenamiento en terminales aéreas del país

El reciente envío de medidas
El reciente envío de medidas preventivas obliga a que todos los helicópteros transiten únicamente por rutas preestablecidas, modificando protocolos y limitando movimientos para reforzar la seguridad de las operaciones aéreas en la terminal de Bogotá - crédito Aeropuerto El Dorado

Un correo urgente con nuevas restricciones para helicópteros en el espacio aéreo del Aeropuerto internacional El Dorado fue enviado a los controladores de tránsito aéreo de todo el país tras el incidente del 20 de febrero entre un helicóptero de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y un avión de Latam Airlines.

Las autoridades aeronáuticas indicaron que el piloto de Latam Airlines tuvo que frenar de emergencia y abortar el despegue debido a la irrupción del helicóptero militar en su ruta. La orden, dirigida a todos los controladores, es una respuesta inmediata y preventiva. En el correo, se especifica que las autorizaciones para cruzar el aeropuerto quedaron canceladas mientras se revisan los protocolos actuales.

En el comunicado enviado al personal, se informa: “Por medio del presente me permito informar a todo el personal de controladores de tránsito aéreo de la Torre de Control El Dorado que la decisión de cancelar las autorizaciones para cruzar sobre el aeropuerto responde a un análisis inicial sobre el incidente ocurrido el pasado 20 de febrero”, según lo difundió El Tiempo.

El endurecimiento de las normas
El endurecimiento de las normas ordena que cualquier desplazamiento de aeronaves de ala rotatoria se realice exclusivamente por rutas definidas, mientras se aguardan pronunciamientos oficiales sobre el reciente suceso - crédito Colprensa/Captura de Pantalla X Latam

El texto aclara que la medida se aplica a todos los helicópteros, prohibiéndoles volar fuera de los corredores publicados, conocidos como “Kopter”. Solo se permiten excepciones para el ingreso o la salida de plataformas; cualquier sobrevuelo debe realizarse solo por estos corredores definidos.

Razones técnicas detrás de las nuevas medidas

El documento técnico aclara que “actualmente no existe un procedimiento estándar que permita autorizar a las aeronaves de ala rotatoria el cruce de sur a norte o viceversa”, de acuerdo con la versión obtenida por el medio mencionado. Debido a las características aerodinámicas de los helicópteros y a la altitud de Bogotá, deben mantener velocidades no inferiores a 70 nudos, lo que impide que floten en un punto sobre las pistas.

Esta limitación obliga a maniobras de amplio viraje, lo cual aumenta el riesgo de invadir áreas de protección y afecta la seguridad operacional. Solo se permitirá el cruce cuando existan procedimientos verificados, con puntos de notificación y alturas previamente definidas para esos desplazamientos.

Impacto de las nuevas instrucciones para vuelos en Colombia

La modificación en los procedimientos no solo afecta al personal de El Dorado, sino también al sistema de tránsito aéreo del país. Desde la emisión de la orden, todos los movimientos de helicópteros en la zona del aeropuerto deben realizarse solo por los corredores publicados, salvo el caso de ingreso o salida de plataformas.

Esta disposición impacta a vuelos civiles y militares, ya que exige un cumplimiento estricto de las rutas autorizadas y elimina la aprobación discrecional para atravesar el espacio aéreo fuera de los circuitos establecidos.

El objetivo principales reducir los riesgos de incursión y reforzar la seguridad tras un incidente considerado importante para la aviación nacional.

Expectativa ante el silencio de la Fuerza Aeroespacial

Hasta ahora, la Fuerza Aeroespacial Colombiana no ha emitido ningún pronunciamiento público sobre lo sucedido ni sobre las restricciones impuestas. El entorno aeronáutico nacional permanece atento a que se emita una postura formal que aclare el nuevo escenario operativo.

