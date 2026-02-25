Por un rumor, habitantes de la isla de Providencia compraron combustible en exceso y causaron desabastecimiento

El alcalde de la isla de Providencia aseguró que el viernes 27 de febrero ya habrá suministro de gasolina - crédito Imagen Ilustrativa de Infobae y Google Maps

La isla colombiana de Providencia enfrentó durante las últimas horas un desabastecimiento de gasolina provocado por la reacción desproporcionada a la difusión de una noticia falsa.

El alcalde Alex Ramírez Nuza atribuyó la escasez a “especulaciones” que circularon en la comunidad y que motivaron a los habitantes a comprar combustible de manera masiva.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según el relato del dirigente isleño, el suministro de gasolina en la isla transcurría con normalidad y el servicio de transporte seguía activo, a pesar de las dificultades logísticas habituales en el municipio.

“Sabemos que por la ubicación del municipio el tema logístico es complicado, pero se ha prestado el servicio y la gasolina ha llegado a todas las familias”, explicó en diálogo con Caracol Radio.

Sin embargo, la situación cambió luego de que versiones no verificadas indicaran que se había impuesto un supuesto embargo a las cuentas del propietario de la estación de servicio Split Hill View, la única en toda la isla.

La estación Split Hill View de Texaco, operada en coordinación con Chevron, es la única estación de servicio de toda la isla de Providencia - crédito Google Maps

En consecuencia, los residentes del territorio isleño de 17 kilómetros cuadrados comenzaron a comprar combustible ante un eventual desabastecimiento y debido a la alta demanda generada por la desinformación, se acabó la gasolina. Incluso, se agotaron las existencias antes de lo previsto, informó el alcalde en la entrevista.

Ante el escenario, Ramírez Nuza comenzó a desmentir de nuevo esas versiones y confirmó que las cuentas del propietario no habían sido embargadas.

“Una de las cosas que está diciendo la comunidad es que las cuentas del propietario fueron embargadas y cuestiones de esas. Entonces, lo que ocasionó es que personas dijeran que el dueño de la estación no podría comprar combustible y eso no es así, se están haciendo las correcciones necesarias”, explicó el mandatario en el medio radial.

El funcionario aseguró que ya se adelantan conversaciones para restablecer el servicio en el corto plazo, ya que en la isla de Providencia, ubicada a 90 kilómetros de San Andrés, el suministro depende de una coordinación logística con Chevron, empresa encargada del transporte del combustible.

Alex Ramírez Nuza es el alcalde de las islas de Providencia y Santa Catalina - crédito @CancilleriaCol/X

“Tengo entendido que el propietario o el representante legal de la estación estaría en conversación con Chevron para que pueda solucionar este tema esta misma semana. Se tiene planeado el día de mañana o el viernes que la gasolina llegue a nuestra isla”, agregó.

Las autoridades de Providencia reiteraron el llamado a la población para evitar la propagación de rumores y a informarse únicamente a través de canales oficiales.

Traslado aeromédico permitió salvar la vida a paciente de Providencia

La Fuerza Aeroespacial Colombiana comunicó que sus uniformados lograron un traslado aeromédico con atención especializada de una paciente desde la isla de Providencia hasta San Andrés.

El operativo, gestionado por el Grupo Aéreo del Caribe (Gacar), garantizó que la paciente, una mujer de 42 años, recibiera el manejo quirúrgico que requería con suma urgencia en un centro hospitalario de mayor complejidad.

La misión se llevó a cabo en una aeronave Caravan C-208B, en la que la paciente permaneció bajo monitoreo constante del personal de salud durante el trayecto. El traslado se desarrolló en condiciones seguras, y no se presentó ninguna interrupción a la continuidad en la cadena de atención médica, de acuerdo con el reporte de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

La mujer requería atención prioritaria, en la isla de Providencia, a 90 kilómetros de San Andrés - crédito FAC

Al arribar a San Andrés, la paciente fue recibida por un equipo médico en un centro asistencial de mayor nivel. Allí fue inmediatamente remitida al área de cirugía general para su valoración y tratamiento especializado.

Este tipo de acciones, según destacó la FAC, expone la necesidad que tienen los habitantes de la isla, pese a que cuentan con medios aéreos y personal uniformado para atender situaciones que demandan asistencia inmediata en la región insular. No obstante, la institución informó que mantiene sus recursos disponibles para apoyar a la comunidad en traslados y emergencias médicas.