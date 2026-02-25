Colombia

Investigación por carrotanques en campañas: aseguran que restringieron a quienes no respaldan a los candidatos

Pedro Sánchez informó que la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación abrieron una investigación penal por corrupción luego de que se conocieron las denuncias

El periodista Jacobo Solano denunció
El periodista Jacobo Solano denunció lo que se está registrando en el César - crédito Colprensa/CambioRadical/PartidoConservador

En la recta final de las campañas de los candidatos al Congreso en Colombia, el periodista Jacobo Solano denunció el comportamiento de los involucrados en la campaña de Ape Cuello y Didier Lobo, que buscan ser reelectos en la Cámara de Representantes y el Senado de la República, respectivamente.

El comunicador afirmó que las campañas de los congresistas estaban ofreciendo agua potable a cambio de votos en regiones vulnerables, principalmente en zonas en las que carecen de servicios básicos y el acceso al agua es limitado.

De acuerdo con las denuncias, los aspirantes estarían utilizando carrotanques y botellas para entregar agua a personas que tuvieron que firmar una planilla en la que aseguraban que estaban apoyando a Lobo o Cuello.

Los hechos denunciados se habrían
Los hechos denunciados se habrían registrado en Aguachica, César - crédito Colprensa

En medio de la polémica, residentes en Aguachica denunciaron que durante los eventos mencionados, la firma de las planillas se registró para confirmar que la persona beneficiada votaría por alguno de los políticos promocionados, por lo que aquellos que se negaron a suministrar sus datos no recibieron agua.

De la misma forma, Solano afirmó en su cuenta de X que, a pesar de la denuncia que es noticia nacional, durante el tercer fin de semana de febrero se habrían realizado más eventos de campaña en los que se entregó agua en barrios populares de la región.

Escuchen a la gente de Aguachica: ‘Sabiendo que aquí hay niños y no van a dar el agua porque no votamos por Ape Cuello’. Que horror”, escribió Jacobo Solano en una de sus publicaciones en X.

El periodista reveló nuevos detalles
El periodista reveló nuevos detalles de la denuncia - crédito @JACOBOSOLANOC/X

Ministro de Defensa se pronunció en redes

A través de su cuenta de X, el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, respondió a las denuncias sobre el supuesto uso indebido de un carrotanque de agua con propaganda política en Aguachica, Cesar. En su pronunciamiento, aseguró que las instituciones estatales actuaron con rapidez, coordinación y conforme al marco legal para impedir que se repitan más hechos similares.

Sánchez aseguró que la Policía Nacional, junto con la Fiscalía General de la Nación, abrieron una indagación penal por el delito de corrupción al sufragante. Además, se ubicó un vehículo señalado en las denuncias, verificando tanto su documentación como su propiedad, pero en el momento de la inspección el carrotanque ya no portaba propaganda política.

El ministro informó que se realizó un consejo de seguridad extraordinario con el objetivo de reforzar los controles y prevenir conductas que puedan atentar contra la transparencia electoral.

“La Policía Nacional ubicó e inspeccionó el vehículo señalado, verificando su documentación y propiedad; esta información fue incorporada a la investigación, aunque al momento de la inspección ya no contaba con propaganda; se está investigando la presunta comisión de delitos electorales”, escribió el ministro.

El ministro se pronunció ante
El ministro se pronunció ante posibles actos de corrupción y campaña ilegítima en el César - crédito @PedroSanchezCol/X

Respecto a los señalamientos que circularon en redes sociales sobre la supuesta complicidad de una agente de la policía, Sánchez aclaró que la persona involucrada no pertenece a esa institución, sino que es una agente de tránsito municipal.

Finalmente, el ministro invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho de corrupción o delito electoral, instando a colaborar con las autoridades para fortalecer la lucha contra el crimen y garantizar procesos electorales limpios.

“Aquí no hay impunidad ni sesgos políticos: hay institucionalidad, investigación y transparencia”, se lee en la publicación que realizó el ministro de Defensa en su cuenta de X.

Hasta el momento, desde las campañas de Ape Cuello y Didier Lobo no se han pronunciado al respecto; sin embargo, la llegada de los carrotanques en la región fue uno de los temas mencionados durante el evento de cierre de campaña de Cuello en el César.

