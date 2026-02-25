El robo de una camioneta en Bogotá terminó en persecución: los ladrones se estrellaron contra un bus de TransMilenio

Intento de robo a camioneta terminó en persecución y accidente en Puente Aranda - crédito captura de pantalla Citytv/X

Un intento de robo a mano armada en el sector de Bochica Central, en la localidad de Puente Aranda de Bogotá, desencadenó una intensa persecución policial que cruzó varios barrios y terminó, alrededor de las 10:00 p. m. del 24 de febrero de 2026, con un accidente múltiple en la NQS con calle 22.

Las autoridades lograron capturar a uno de los presuntos ladrones tras la colisión del vehículo robado contra un local comercial, mientras que el resto del grupo logró escapar.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

La secuencia de los hechos comenzó cuando un ciudadano llegaba a su vivienda y fue interceptado a la entrada de su garaje por cuatro sujetos armados, quienes lo intimidaron y le arrebataron su camioneta de alta gama.

El teniente coronel Óscar Campaña, comandante de la estación de Puente Aranda, dio detalles del suceso al sistema informativo de Citytv: “Se presenta en el barrio Bochica Central, el momento de que un ciudadano ingresaba el vehículo al parqueadero de su residencia. Llegan cuatro sujetos, lo intimidan con arma de fuego y lo despojan de su vehículo”.

Un intento de robo a mano armada en el sector de Bochica Central, en la localidad de Puente Aranda de Bogotá, desencadenó una intensa persecución policial - crédito captura de pantalla Citytv

Tras el robo, la víctima realizó una llamada de auxilio a la línea de emergencia. Según precisó Campaña al canal de televisión: “La víctima, de manera oportuna, informa a la línea de emergencia 123. De inmediato, la zona de atención reacciona e iniciamos una persecución sobre toda la carrera 30, igualmente en coordinación con la estación de policía Mártires, donde más exactamente en la treinta con veintidós, se intercepta el vehículo”.

La presión de la policía llevó a los delincuentes a tomar decisiones riesgosas durante la huida. El grupo circuló en contravía por la NQS y, al intentar evadir a los patrulleros, invadió el carril exclusivo de TransMilenio. De acuerdo con el reporte de la autoridad, el desenlace fue inmediato: “Hacen un giro prohibido y colisionan con dos vehículos, incluso un vehículo de servicio público, de TransMilenio, y la camioneta colisiona contra una edificación, exactamente en esta dirección, en la carrera treinta con veintidós”, dijo Campaña al medio de comunicación.

Las imágenes posteriores mostraron el despliegue de decenas de uniformados en la vía, con el bus articulado de TransMilenio y un automóvil particular dañados, además del vehículo robado incrustado en la fachada de un local comercial.

Uno de los ladrones quedo atrapado en el vehículo por lo que alcanzó a seer detenido por als autoridades - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El comandante de la estación de Policía confirmó que únicamente uno de los individuos fue capturado, puesto que quedó atrapado en el vehículo tras el impacto: “Se logra efectivamente la captura de uno de estos, de estas personas que habían cometido el hecho hace unos minutos”. Sus cómplices lograron huir a pie y hasta el momento no han sido localizados.

Las autoridades desplegaron un dispositivo de búsqueda en la zona, revisando grabaciones y realizando entrevistas a testigos para obtener datos precisos sobre los prófugos. “Tenemos una información preliminar del tipo de vehículo en que se movilizaban, la cual fue, se difundió a nivel de toda la Metropolitana, toda la Policía Metropolitana de Bogotá, y se siguen adelantando las actividades en búsqueda y localización de estos sujetos”, explicó el comandante de Puente Aranda.

La camioneta robada fue recuperada y devuelta a su propietario, quien formalizó la denuncia ante las autoridades.

De acuerdo con cifras recientes entregadas por la Policía Metropolitana de Bogotá, la institución ha capturado a más de 127 personas por diferentes delitos y ha recuperado siete automóviles en el último año - crédito Colprensa

Los esfuerzos actuales de la Policía de Bogotá se concentran en localizar a los otros responsables y evitar nuevos delitos de esta modalidad. Según los datos difundidos, el saldo de operaciones antipandillas en lo que va del año confirma una tendencia a la baja en la comisión de robos de vehículos en la ciudad.

De acuerdo con cifras recientes entregadas por la Policía Metropolitana de Bogotá, la institución ha capturado a más de 127 personas por diferentes delitos y ha recuperado siete automóviles en el último año. Registran además una reducción del 30% en robos de vehículos, equivalente a 129 casos menos en comparación con 2025.