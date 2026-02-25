El Bronx Distrito Creativo inició la segunda etapa de renovación en Bogotá: así lucirá el epicentro cultural de la ciudad

La nueva fase del proyecto incluye la construcción de sótanos para parqueaderos, una plazoleta pública y un bloque de circulación vertical - crédito Alcaldía de Bogotá

Bogotá avanza en la transformación de uno de sus sectores más emblemáticos y complejos con el inicio formal de la Etapa II del Bronx Distrito Creativo (BDC).

Bajo el liderazgo del alcalde Carlos Fernando Galán y con la articulación de Fuga y RenoBo, se firmó el acta que habilita la nueva fase, consolidando al BDC como el primer distrito creativo inducido de Colombia y la principal Casa de las Industrias Culturales y Creativas de la capital.

La Etapa II contempla una intervención integral en la vía históricamente conocida como El Bronx. El proyecto incluye la construcción de dos niveles de sótanos para parqueaderos, una plazoleta de uso público y un bloque de circulación vertical que conectará estos espacios con el edificio La Esquina Redonda.

Este bloque, junto a la nueva plazoleta, fortalecerá la integración del conjunto y facilitará la conexión con el Centro de Talento Creativo del Sena y la Alcaldía Local de Los Mártires, generando un circuito cultural y formativo de alto impacto en el corazón de la ciudad.

Uno de los puntos claves de esta fase será la restauración y recuperación estructural de La Esquina Redonda, la única edificación en pie de la antigua calle del Bronx, hoy resignificada como espacio central para la comunidad.

De acuerdo con la dirección del BDC, este lugar se potenciará como Co-Laboratorio de Creación y Memoria, abriendo sus puertas a vecinos, exhabitantes y nuevos actores en tres líneas de trabajo: Tejiendo el Bronx, Sembrando Memorias y Cre-activando Territorios. Estas estrategias buscan fortalecer la museografía comunitaria y la producción artística, involucrando a la comunidad en la reconstrucción colectiva de la memoria y la historia local.

La inversión para la Etapa II supera los 46.286 millones de pesos y abarcará 8.272 m² de intervención, de los cuales más de 7.200 m² corresponden a áreas construidas en sótanos y cerca de 200 m² al bloque de circulación vertical.

Más allá de lo físico, el proyecto está concebido como una apuesta estratégica para el crecimiento del sector cultural y creativo, permitiendo el desarrollo de procesos de ideación, formación, creación, producción, circulación y comercialización de proyectos artísticos, con impacto directo en el crecimiento económico y la proyección internacional de Bogotá.

El BDC se desarrolla dentro del Plan Parcial de Renovación Urbana Voto Nacional–La Estanzuela, respaldado por los Decretos 145 de 2013, 329 de 2016 y 529 de 2017, que establecen las bases para la recuperación patrimonial, urbana y social del sector. La intervención busca resignificar un territorio históricamente estigmatizado, transformándolo en un epicentro de oportunidades, donde el arte, la cultura y el trabajo comunitario se convierten en motores de construcción de paz y desarrollo.

El complejo integra espacios emblemáticos como la antigua Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, el edificio La Flauta —ambos bienes patrimoniales de interés cultural— y La Milla, el primer tramo peatonal cubierto y adaptable de la ciudad, con capacidad para 4.000 espectadores y equipado para eventos de gran formato. Los espacios, junto con La Esquina Redonda y el trabajo de memoria comunitaria, conforman un conjunto arquitectónico y social que fusiona innovación, patrimonio y participación ciudadana.

La administración distrital estima que, con el avance de esta etapa, el Bronx Distrito Creativo continuará consolidándose como símbolo de transformación urbana, resignificación social y proyección cultural para Bogotá. La finalización progresiva de las obras está prevista dentro de la actual administración, con el objetivo de dejar un legado de integración, desarrollo económico y fortalecimiento del tejido social a través de las industrias culturales y creativas. Así como un cambio estructural en la identidad y las oportunidades del centro de la ciudad.