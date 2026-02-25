Distrito inmunizará con nuevo anticuerpo a recién nacidos de alto riesgo contra el virus respiratorio sincitial

La Secretaría Distrital de Salud de Bogotá confirmó el inicio de la inmunización intrahospitalaria con nirsevimab —un anticuerpo monoclonal de alta potencia— para recién nacidos de alto riesgo de complicaciones por virus sincitial respiratorio (VSR), en la capital colombiana.

La tecnología, adquirida a través del fondo rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), llegó a la ciudad el 14 de febrero de 2026. Diez días después, el proceso comenzó con la distribución de 1.515 dosis en 29 instituciones sanitarias públicas y privadas que atienden partos en Bogotá, informó la secretaría a través de un comunicado.

La inmunización se dirigirá en el momento del nacimiento o durante los primeros 29 días de vida, aunque también a bebés prematuros (33-36 semanas), y a recién nacidos con cardiopatías congénitas, displasia broncopulmonar u otras afecciones que comprometan la función respiratoria.

La aplicación de nirsevimab se efectuará únicamente en el ámbito hospitalario tras una valoración médica y la verificación de los criterios de priorización. y su uso no estará disponible en servicios ambulatorios, enfatizó la entidad distrital.

Qué es el VRS

La nueva estrategia busca contrarrestar los casos respiratorios más complejos en la capital, derivados del Virus Respiratorio Sincitial (VRS) que, según la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica (Slipe), “es el principal microorganismo causante de enfermedad respiratoria del tracto respiratorio inferior (Itri) en niños; se estima que cada año ocurren aproximadamente tres millones de hospitalizaciones por bronquiolitis asociadas a VRS a nivel mundial”.

Por su parte, el Comité Asesor de Vacunas e Inmunizaciones de la Asociación Española de Pediatría (AEP), esta afección viral “es la principal causa de infecciones de vías respiratorias inferiores en los lactantes, ocasionando el 80% de las bronquiolitis y neumonías, además del riesgo de complicaciones a corto y largo plazo”.

Como respuesta, el nirsemivab funciona como “un anticuerpo monoclonal recombinante humano de acción prolongada y que, según estudios previos, es un blanco de anticuerpos con una mayor potencia de neutralización”.

Su función principal es bloquear “el paso esencial de fusión de membrana en el proceso de entrada viral”, hecho que neutralizará el virus y no permitirá que este entre en la célula hospedera, de acuerdo al análisis científico publicado por la Slipe.

Esta inmunización está aprobada por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) desde 2022, por el Comité Conjunto sobre Vacunación e Inmunización del Reino Unido, en 2023 y por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) desde 2023.

En Bogotá, la estrategia contempla un monitoreo diario del uso de las dosis, acompañamiento técnico desde la primera jornada y seguimiento permanente para garantizar la seguridad y la trazabilidad, según detalló la Secretaría de Salud.

La Secretaría de Salud también aseguró que la inmunización con el anticuerpo monoclonal complementaría la vacunación materna contra VSR, que continúa como principal medida de prevención para la mayoría de los recién nacidos y debe aplicarse durante el embarazo, idealmente desde la semana 28.

Uno de los primeros beneficiados por esta inmunización en la capital colombiana es el pequeño Liam Daniel, que nació a las 35 semanas en el Hospital de Meissen, en el sur de Bogotá. Su condición de prematurez lo ubicó entre los candidatos a recibir el anticuerpo monoclonal.

En ese sentido, la Alcaldía capitalina anunció que mantendrá los esfuerzos para lograr coberturas altas de vacunación en gestantes, mientras que reforzará la protección de los recién nacidos que requieren mayor protección por sus condiciones clínicas o que nacen antes de que la madre acceda a la vacuna.

“Estamos protegiendo a quienes más lo necesitan desde el primer día de vida. Esta es una decisión técnica basada en evidencia, innovadora y financiada con recursos del Distrito para reducir hospitalizaciones y salvar vidas. Bogotá no espera a que el riesgo llegue: actúa antes, protege primero y prioriza a los más vulnerables”, declaró Gerson Bermont, secretario Distrital de Salud.