Declaración de Roy Barreras genera tensión en la izquierda tras críticas sobre “perseguir presidentes”

Un pronunciamiento del candidato presidencial Roy Barreras provocó molestia dentro de sectores del Pacto Histórico, luego de que sus palabras fueran interpretadas como una crítica indirecta a Iván Cepeda en medio del debate político previo a las consultas

- crédito Lina Gasca/Colprensa
- crédito Lina Gasca/Colprensa

Las diferencias políticas entre Roy Barreras e Iván Cepeda volvieron a quedar en evidencia tras unas declaraciones del primero que generaron incomodidad dentro de sectores de la izquierda. El episodio ocurrió luego de una intervención pública de Barreras en Montería, donde expresó su rechazo a lo que calificó como una estrategia de persecución judicial contra expresidentes, afirmaciones que fueron interpretadas por algunos sectores como una alusión indirecta a Cepeda.

Según el reporte, dentro del Pacto Histórico se han presentado reacciones críticas frente a las palabras del candidato presidencial, especialmente en un momento en que la coalición promueve que la militancia concentre su voto en los candidatos al Senado y la Cámara en las elecciones del 8 de marzo. Fuentes consultadas por la Revista Semana señalaron que el pronunciamiento de Barreras generó molestia en espacios internos de discusión política.

A mí me parece que esa idea de andar persiguiendo presidentes y obsesionados por meterlos a la cárcel divide al país”, dijo Roy Barreras, citado por Revista Semana, durante declaraciones entregadas a un medio local en Montería.

- crédito Montaje Infobae
- crédito Montaje Infobae

En sus declaraciones, Barreras agregó que este tipo de acciones no contribuyen a resolver los problemas cotidianos de los ciudadanos y que, en su opinión, pueden aumentar la polarización política. El candidato insistió en la necesidad de construir garantías para todos los sectores y promover escenarios de unidad nacional.

“Metiendo a la cárcel a un presidente, ¿se recupera la gallina que se le perdió a una persona o la casa que se le inundó a un ciudadano? Eso no hace sino sembrar odio. Vamos a darle garantías a todos y a unir a Colombia”, afirmó Barreras, citado por ese medio de comunicación.

Aunque el dirigente no mencionó directamente a Iván Cepeda, algunos sectores del petrismo interpretaron sus palabras como una referencia al senador, quien ha mantenido durante años confrontaciones judiciales con el expresidente Álvaro Uribe. El proceso judicial relacionado con presunta manipulación de testigos fue uno de los casos más visibles dentro de ese enfrentamiento político y jurídico.

- crédito Colprensa
- crédito Colprensa

El informe recuerda que Cepeda ha impulsado acciones legales contra figuras políticas de la derecha y que, en 2025, volvió a presentar denuncias ante la Fiscalía contra Álvaro Uribe, sus hijos y dirigentes del Centro Democrático por presuntos delitos relacionados con injuria, calumnia y amenazas. Estas actuaciones han marcado buena parte de su trayectoria política reciente.

El contexto político actual ha profundizado las diferencias entre los sectores de izquierda, especialmente frente a la estrategia electoral de cara a las consultas interpartidistas y a la primera vuelta presidencial. Mientras algunos líderes promueven la disciplina interna y la concentración del voto, Barreras ha insistido en la necesidad de ampliar alianzas hacia el centro y sectores moderados de la derecha.

Según el reporte, el candidato considera que para lograr una victoria presidencial en 2026 será necesario construir una coalición amplia que incluya distintas corrientes políticas. Esta postura ha generado debates dentro del mismo bloque, donde algunos sectores defienden una estrategia más enfocada en la identidad ideológica del petrismo.

Barreras ha señalado en distintas oportunidades que su intención es competir en las urnas y, posteriormente, buscar escenarios de unidad con otras figuras de la izquierda y la centroizquierda. Sin embargo, el distanciamiento con Iván Cepeda y otros sectores del Pacto Histórico parece haberse profundizado en las últimas semanas.

REUTERS/Nathalia Angarita
REUTERS/Nathalia Angarita

En medio de la polémica, el propio Barreras aclaró a través de su cuenta oficial en la red social X que sus declaraciones no estaban dirigidas contra Cepeda. Según explicó, su comentario hacía referencia a discursos de otros actores políticos que han planteado posiciones críticas frente al presidente Gustavo Petro.

“Quien amenaza con ‘meter preso a Petro y enviarlo en un avión’ es el odiador Abelardo De la Espriella”, escribió Roy Barreras, citado por Revista Semana, al precisar que su mensaje no tenía como objetivo al senador Iván Cepeda.

El episodio refleja las tensiones internas que atraviesan algunos sectores políticos en medio del calendario electoral, donde las estrategias de campaña y las diferencias sobre el rumbo de la coalición han generado debates públicos entre sus principales figuras. Mientras tanto, el escenario electoral continúa moviéndose de cara a las consultas y a la definición de candidaturas presidenciales.

