Córdoba es el departamento más afectado por las lluvias: se registran 78.000 familias damnificadas

La temporada de lluvias en Colombia deja 329.534 personas y 116.631 familias damnificadas, según la Ungrd - crédito Ungrd

La temporada de lluvias en Colombia generó una emergencia humanitaria que afecta a miles de familias en todo el país. El balance más reciente de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), con corte al 24 de febrero, confirma que al menos 329.534 personas, pertenecientes a 116.631 familias, resultaron damnificadas por inundaciones, desbordamientos y movimientos en masa.

Córdoba se ubica como el departamento con mayor número de afectados, con cerca de 78.000 familias que sufren las consecuencias de las precipitaciones. Esta cifra supera ampliamente a otras regiones golpeadas, como Sucre (14.000 familias), La Guajira (11.000 familias), Antioquia (3.950 familias) y Chocó (3.629 familias).

Las intensas lluvias provocaron 236 eventos en 20 departamentos, afectando a 166 municipios y más de 160.000 hectáreas. El reporte oficial detalla que 4.047 viviendas quedaron destruidas y otras 22.935 presentan daños parciales, profundizando la vulnerabilidad de las comunidades damnificadas.

Córdoba encabeza el número de familias afectadas por las intensas precipitaciones, registrando cerca de 78.000 hogares damnificados - crédito prensa Ungrd

En Córdoba, el aumento en los niveles de ríos y quebradas generaron daños en viviendas, vías y cultivos. Las autoridades mantienen un monitoreo permanente en las zonas de mayor riesgo y priorizan la entrega de ayudas humanitarias.

Por otra parte, 82 inundaciones, 103 movimientos en masa y 23 crecientes súbitas figuran entre los eventos más frecuentes reportados en el consolidado nacional.

El impacto de la temporada invernal pone en evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención y respuesta ante desastres. Mientras tanto, las familias afectadas esperan el apoyo de las instituciones y la reactivación de sus comunidades, tras una de las temporadas de lluvias más graves de los últimos años.

Urrá mantiene la alerta roja por inestabilidad de lluvias en la cuenca alta del río Sinú

La empresa Urrá S.A. E.S.P. confirmó el martes 24 de febrero que continúa la alerta roja operativa en la central hidroeléctrica Urrá I por la persistente inestabilidad de las lluvias en la cuenca alta del río Sinú, en el departamento de Córdoba.

Urrá mantiene la alerta roja operativa en la central hidroeléctrica Urrá I por la inestabilidad de lluvias en la cuenca alta del río Sinú - crédito Ungrd

Según el comunicado oficial, los caudales que ingresan al embalse superan ampliamente el promedio habitual para febrero, lo que mantiene elevados los niveles de agua y obliga a redoblar la vigilancia en la región.

De acuerdo con la información de Urrá, la operación de la central hidroeléctrica se mantiene bajo parámetros de estabilidad, con descargas controladas hacia el río Sinú por debajo de los 700 metros cúbicos por segundo, el máximo permitido bajo condiciones normales.

Sin embargo, la empresa advirtió sobre la posibilidad de incrementar esas descargas si persisten las lluvias intensas, tal como lo prevén los pronósticos para los próximos tres días. “Las descargas al río Sinú se podrían incrementar en las siguientes horas, al igual que los niveles de este. Cualquier cambio de esta condición será informado oportunamente”, comunicó la compañía.

El llamado de Urrá a las comunidades ribereñas es a permanecer informadas y seguir las indicaciones de las autoridades de gestión del riesgo y organismos de socorro, ante la persistencia de este evento climático atípico.

El incremento de caudales en el embalse Urrá supera los 1.000 metros cúbicos por segundo, elevando el riesgo ante la persistencia del frente frío en la región - crédito Urrá / X

El comunicado subraya que la situación se agravó por un nuevo frente frío que afecta el mar Caribe colombiano, fenómeno detectado por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), que podría causar un aumento de lluvias e intensificar los vientos en la región.

La advertencia de las autoridades se extiende especialmente a diez municipios de Córdoba. Para localidades de ladera como Tierralta, Valencia, Puerto Libertador, Montelíbano y Canalete, se recomienda especial vigilancia en zonas de pendientes pronunciadas y sectores propensos a deslizamientos, debido a la saturación de los suelos por las lluvias.

En tanto, en municipios costeros como Los Córdobas, Puerto Escondido, Moñitos, San Bernardo del Viento y San Antero, las recomendaciones incluyen monitorear áreas críticas y alertar a pescadores y operadores turísticos sobre la posibilidad de incrementos en el nivel del mar y la intensidad del oleaje.

Según datos entregados por Urrá, el embalse recibió aportes superiores a los 1.000 metros cúbicos por segundo a las 8:00 a. m. del 24 de febrero, un valor que excede el promedio histórico para esta época.