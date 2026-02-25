Adulta mayor se lanzó al río en Antioquia para salvar a su nieta de 6 años y murió: Dagran advierte sobre riesgos por aumento de caudales

Las autoridades pidieron a las comunidades ribereñas extremar precauciones ante el incremento de los niveles de los ríos tras las lluvias, después de que varias personas fueran reportadas como desaparecidas - crédito Luister Dephay/Facebook

El hallazgo del cuerpo sin vida de Nayibe Hernández, de 61 años, y la persistente desaparición de su nieta María Elena, de seis, sacudió a la comunidad del municipio de Turbo (Antioquia).

Ambas fueron arrastradas por las aguas del río Currulao, en medio de un accidente que ha dejado a la región sumida en la incertidumbre y el dolor.

El drama comenzó cuando la menor cayó de una garrucha que cruzaba el río. La abuela, en un acto desesperado, se lanzó tras ella. Así lo relató el alcalde Alejandro Abuchar González, quien acudió al lugar de los hechos: “La niña cayó de una garrucha y la abuela se tiró a cogerla”, narró, describiendo la escena que terminó con la muerte de Hernández y la desaparición de la pequeña.

Desde ese momento, los equipos de rescate han intensificado la búsqueda de María Elena. Las labores se reanudaron desde las cinco de la mañana del miércoles, con la esperanza de hallar a la niña con vida, mientras la angustia se apodera de su familia y vecinos.