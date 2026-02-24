Roy Barreras aseguró que Iván Cepeda no quiere responder sus llamadas: “Debe estar muy ocupado”

Roy Barreras advirtió sobre riesgos de polarización en la campaña - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

El exsenador y candidato presidencial Roy Barreras reiteró su llamado a un acuerdo político dentro del Pacto Histórico y advirtió sobre la necesidad de evitar una nueva escalada de violencia en Colombia.

Durante una entrevista en Blu Radio, el expresidente del Senado expresó su sorpresa ante la actitud asumida por Iván Cepeda, quien confirmó su intención de avanzar directamente hacia la primera vuelta presidencial sin abrir espacios de conversación con otros sectores del movimiento progresista.

La tensión interna en la coalición se agudiza ante la falta de diálogo entre sus principales figuras.

Según relató Barreras, tras conocerse la designación de Hollman Ibáñez como conjuez, intentó comunicarse con Cepeda para discutir posibles acciones conjuntas.

Roy Barreras lamentó falta de comunicación con Iván Cepeda y pidió unidad en la campaña

“Llamé a Iván Cepeda, no me contestó, llamé a Gabriel Becerra, sí me contestó y le dije: ‘Recúsalo’, porque si lo recusan, tienen que nombrar otros conjueces”, afirmó el exsenador.

El aspirante presidencial lamentó que no se hubiera presentado ninguna recusación ni apelación. En palabras de Barreras, “Iván Cepeda anunció que iba directo a la primera vuelta sin conversar con nadie más, sin ningún acuerdo, sin ningún diálogo”.

La falta de comunicación entre los aspirantes del Pacto Histórico ha generado inquietud en sectores del partido. Barreras sostuvo que insistió en la necesidad de reunirse para definir una postura común ante la coyuntura, pero no recibió respuesta.

“Le dije: ‘Reunámonos para que miremos cómo reaccionamos ante esto’. Nunca me contestó hasta el día de hoy”, señaló el exsenador.

Durante la entrevista, Barreras subrayó que su propuesta política no se encuadra en la izquierda, aclarando que su trayectoria ha estado vinculada al liberalismo progresista y la socialdemocracia.

“Yo no soy de izquierda, no puedo dividir la izquierda. Yo lo que soy es un liberal progresista, de centro, socialdemócrata, eso he sido toda la vida”, volvió a enfatizar el exsenador.

Roy Barreras advirtió sobre riesgos de fragmentación en el Pacto Histórico

El candidato rechazó los señalamientos de algunos sectores políticos, quienes lo acusan de dividir a la izquierda. La exministra Susana Mohammad lo señaló de fragmentar el movimiento, a lo que Barreras respondió: “Tal vez han dicho, por ejemplo, la exministra Susana Mohammad, que yo estoy dividiendo la izquierda”.

En su opinión, el país requiere un gobierno de centro, moderado y estable, que impulse el cambio sin extremismos ni confrontaciones violentas.

En ese sentido, Barreras advirtió sobre el riesgo de que la contienda presidencial derive en un escenario de agresividad y polarización.

El exsenador criticó el tono de campaña de algunos candidatos de derecha y defendió la construcción de “un gobierno estable, de instituciones, que aproveche las oportunidades del país, que nos una”. En palabras del dirigente, “no vamos a permitir que Colombia vaya a ese ciclo violento”.

Consultado por la relación personal con Cepeda, Barreras explicó que no ha insistido en los llamados telefónicos, considerando que su colega podría estar ocupado.

“No me contesta el día que lo llame, tampoco lo molesto más, no lo he vuelto a llamar porque debe estar muy ocupado. No, no hemos hablado”, concluyó.

Roy Barreras defendió su postura socialdemócrata y rechazó divisiones dentro del progresismo

Centro Democrático acusó a Roy Barreras de nexos con escándalos en el sector salud

El aspirante presidencial Roy Barreras enfrenta una nueva polémica tras las acusaciones lanzadas por el partido Centro Democrático a través de la red social X.

La colectividad señaló al exsenador por supuestos vínculos con escándalos de corrupción en el sector salud, citando episodios relacionados con entidades como Saludcoop, Cafesalud y Caprecom.

El mensaje publicado por el Centro Democrático sostiene que “es imperativo que el país conozca los vínculos de Roy Barreras con el desfalco de Saludcoop, Cafesalud y Caprecom”.

El Centro Democrático asegura que Roy Barreras jugó un rol clave en el manejo de varias EPS

El partido también puso en duda el papel de Barreras en la Dirección de Estupefacientes durante el gobierno de Álvaro Uribe, asegurando que “habría intrigado para favorecer a sus electores”, además de “ocultarle la verdad al entonces presidente”.

La candidatura de Barreras se ha centrado en la propuesta de un “Frente Amplio” que promueva reformas sociales alejadas de posturas extremas.

No obstante, su pasado político, ligado tanto al uribismo como al petrismo, ha sido cuestionado por sectores que insisten en la necesidad de aclarar su relación con las instituciones sanitarias investigadas. La publicación del Centro Democrático en X sostiene: “Engaña por toda parte”.