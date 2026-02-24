Colombia

Roy Barreras aseguró que Iván Cepeda no quiere responder sus llamadas: “Debe estar muy ocupado”

El exsenador y también candidato presidencial solicitó consensos dentro de la alianza progresista y rechazó la ausencia de comunicación con otros líderes, en medio de crecientes tensiones ante la primera vuelta presidencial

Guardar
Roy Barreras advirtió sobre riesgos
Roy Barreras advirtió sobre riesgos de polarización en la campaña - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

El exsenador y candidato presidencial Roy Barreras reiteró su llamado a un acuerdo político dentro del Pacto Histórico y advirtió sobre la necesidad de evitar una nueva escalada de violencia en Colombia.

Durante una entrevista en Blu Radio, el expresidente del Senado expresó su sorpresa ante la actitud asumida por Iván Cepeda, quien confirmó su intención de avanzar directamente hacia la primera vuelta presidencial sin abrir espacios de conversación con otros sectores del movimiento progresista.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La tensión interna en la coalición se agudiza ante la falta de diálogo entre sus principales figuras.

Según relató Barreras, tras conocerse la designación de Hollman Ibáñez como conjuez, intentó comunicarse con Cepeda para discutir posibles acciones conjuntas.

Roy Barreras lamentó falta de
Roy Barreras lamentó falta de comunicación con Iván Cepeda y pidió unidad en la campaña - crédito @RoyBarreras/X - Colprensa / Montaje Infobae

Llamé a Iván Cepeda, no me contestó, llamé a Gabriel Becerra, sí me contestó y le dije: ‘Recúsalo’, porque si lo recusan, tienen que nombrar otros conjueces”, afirmó el exsenador.

El aspirante presidencial lamentó que no se hubiera presentado ninguna recusación ni apelación. En palabras de Barreras, “Iván Cepeda anunció que iba directo a la primera vuelta sin conversar con nadie más, sin ningún acuerdo, sin ningún diálogo”.

La falta de comunicación entre los aspirantes del Pacto Histórico ha generado inquietud en sectores del partido. Barreras sostuvo que insistió en la necesidad de reunirse para definir una postura común ante la coyuntura, pero no recibió respuesta.

“Le dije: ‘Reunámonos para que miremos cómo reaccionamos ante esto’. Nunca me contestó hasta el día de hoy”, señaló el exsenador.

Durante la entrevista, Barreras subrayó que su propuesta política no se encuadra en la izquierda, aclarando que su trayectoria ha estado vinculada al liberalismo progresista y la socialdemocracia.

“Yo no soy de izquierda, no puedo dividir la izquierda. Yo lo que soy es un liberal progresista, de centro, socialdemócrata, eso he sido toda la vida”, volvió a enfatizar el exsenador.

Roy Barreras advirtió sobre riesgos
Roy Barreras advirtió sobre riesgos de fragmentación en el Pacto Histórico - crédito Roy Barreras/Facebook

El candidato rechazó los señalamientos de algunos sectores políticos, quienes lo acusan de dividir a la izquierda. La exministra Susana Mohammad lo señaló de fragmentar el movimiento, a lo que Barreras respondió: “Tal vez han dicho, por ejemplo, la exministra Susana Mohammad, que yo estoy dividiendo la izquierda”.

En su opinión, el país requiere un gobierno de centro, moderado y estable, que impulse el cambio sin extremismos ni confrontaciones violentas.

En ese sentido, Barreras advirtió sobre el riesgo de que la contienda presidencial derive en un escenario de agresividad y polarización.

El exsenador criticó el tono de campaña de algunos candidatos de derecha y defendió la construcción de “un gobierno estable, de instituciones, que aproveche las oportunidades del país, que nos una”. En palabras del dirigente, “no vamos a permitir que Colombia vaya a ese ciclo violento”.

Consultado por la relación personal con Cepeda, Barreras explicó que no ha insistido en los llamados telefónicos, considerando que su colega podría estar ocupado.

No me contesta el día que lo llame, tampoco lo molesto más, no lo he vuelto a llamar porque debe estar muy ocupado. No, no hemos hablado”, concluyó.

Roy Barreras defendió su postura
Roy Barreras defendió su postura socialdemócrata y rechazó divisiones dentro del progresismo - crédito Colprensa

Centro Democrático acusó a Roy Barreras de nexos con escándalos en el sector salud

El aspirante presidencial Roy Barreras enfrenta una nueva polémica tras las acusaciones lanzadas por el partido Centro Democrático a través de la red social X.

La colectividad señaló al exsenador por supuestos vínculos con escándalos de corrupción en el sector salud, citando episodios relacionados con entidades como Saludcoop, Cafesalud y Caprecom.

El mensaje publicado por el Centro Democrático sostiene que “es imperativo que el país conozca los vínculos de Roy Barreras con el desfalco de Saludcoop, Cafesalud y Caprecom”.

El Centro Democrático asegura que
El Centro Democrático asegura que Roy Barreras jugó un rol clave en el manejo de varias EPS - crédito @CeDemocratico/X

El partido también puso en duda el papel de Barreras en la Dirección de Estupefacientes durante el gobierno de Álvaro Uribe, asegurando que “habría intrigado para favorecer a sus electores”, además de “ocultarle la verdad al entonces presidente”.

La candidatura de Barreras se ha centrado en la propuesta de un “Frente Amplio” que promueva reformas sociales alejadas de posturas extremas.

No obstante, su pasado político, ligado tanto al uribismo como al petrismo, ha sido cuestionado por sectores que insisten en la necesidad de aclarar su relación con las instituciones sanitarias investigadas. La publicación del Centro Democrático en X sostiene: “Engaña por toda parte”.

Temas Relacionados

Roy BarrerasPacto HistóricoIván CepedaProgresismoElecciones 2026Elecciones ColombiaColombia-Noticias

Más Noticias

La Fiscalía capturó al concejal Alexis Castillo Jiménez por presunta violencia intrafamiliar

El proceso involucra episodios de intimidación, hostigamiento y acciones judiciales descritas por su expareja, quien advierte sobre el impacto en su círculo cercano

La Fiscalía capturó al concejal

Medellín vs. Liverpool EN VIVO, Copa Libertadores: siga el minuto a minuto en el Atanasio Girardot

El Poderoso de la Montaña espera pasar a la fase 3 del torneo de clubes más importante de América a la hora de recibir al equipo uruguayo

Medellín vs. Liverpool EN VIVO,

Este es el costo del nuevo hotel de la selección Colombia en Barranquilla: la inversión fue multimillonaria

El hotel, que fue financiado parcialmente con cinco millones de dólares provenientes de la Conmebol, se erige sobre un área de 4.000 metros cuadrados y ofrece 48 habitaciones, tanto sencillas como dobles, adaptables a las necesidades de cada selección y tipo de concentración

Este es el costo del

La Superintendencia Financiera supervisará reembolsos tras fallas en Bancolombia por mantenimiento tecnológico

La autoridad regulatoria realizará seguimiento continuo a las acciones del banco tras la suspensión de servicios, con el fin de confirmar que los usuarios reciban los reembolsos automáticos y evaluar la posibilidad de eventuales nuevas sanciones

La Superintendencia Financiera supervisará reembolsos

Una mujer se hizo viral por darle serenata a su novio en Transmilenio: “Mi vida, perdóname”

El hecho dejó sorprendidos a los usuarios del transporte público y a las personas en redes sociales

Una mujer se hizo viral
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Dos soldados del Ejército resultaron

Dos soldados del Ejército resultaron heridos tras un ataque con drones explosivos en Tarazá, Antioquia: así fueron evacuados

Vías de Arauca bajo amenaza: Ejército Nacional desactivó explosivos instalados por el ELN bajo nueva táctica

El ELN anunció cese al fuego unilateral en Colombia para las elecciones del 8 de marzo

Avanza despliegue militar contra las disidencias en Guaviare tras enfrentamiento que dejó un soldado muerto y nueve heridos

Autodefensas Conquistadores de la Sierra trazó sus ‘líneas rojas’ para avanzar en los diálogos con el Gobierno Petro

ENTRETENIMIENTO

Ryan Castro quiere ser papá:

Ryan Castro quiere ser papá: cuántos hijos le gustaría tener y cómo influyó el hijo de J Balvin en su decisión

Nicolás Arrieta habló de su experiencia en ‘La casa de los famosos’: “La menosprecié”

Westcol reveló qué tipo de mujer le escribe más por redes sociales y por qué buscan estar con él: “Quieren que yo lo mantenga”

Jhonny Rivera presumió los regalos que recibió por su matrimonio con Jenny López: “La tareita que nos toca”

Hermana de Karol G lanzó criticó a su propia familia por presunto apoyo a su expareja: “Me están dando la espalda”

Deportes

Medellín vs. Liverpool EN VIVO,

Medellín vs. Liverpool EN VIVO, Copa Libertadores: siga el minuto a minuto en el Atanasio Girardot

Este es el costo del nuevo hotel de la selección Colombia en Barranquilla: la inversión fue multimillonaria

Esta es la lesión de Juan Fernando Quintero que tiene ‘en veremos’ su convocatoria a la selección Colombia

Colombia vs. Venezuela: hora y dónde ver a la Tricolor en el Sudamericano Sub20 Femenino de Paraguay

Así quedó la tabla del descenso, luego del empate del Deportivo Cali y la victoria de Cúcuta Deportivo en la fecha 8 de la Liga BetPlay