Registraduría verifica que la tinta de los lapiceros electorales no se borra tras pruebas técnicas previas a elecciones

La Registraduría realizó pruebas técnicas de verificación de los bolígrafos que se utilizarán en las elecciones del 8 de marzo, con apocamiento de entes de control y misiones de observación y auditores nacionales e internacionales

La Registraduría Nacional del Estado Civil llevó a cabo pruebas técnicas a los lapiceros que serán entregados a los ciudadanos durante la jornada electoral del próximo 8 de marzo, fecha en la que los colombianos votarán para elegir el nuevo Congreso y, de manera opcional, participar en las consultas presidenciales. El ejercicio tuvo como objetivo verificar la calidad de la tinta y despejar dudas sobre posibles alteraciones en las marcaciones realizadas por los votantes. La información fue divulgada por Revista Semana dentro del seguimiento al proceso electoral.

Las pruebas se realizaron en un escenario acompañado por diferentes organismos de control y observación electoral. Según la entidad, participaron representantes de la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, la Misión de Observación Electoral (MOE Colombia), la auditoría externa internacional IIDH/CAPEL —contratada por la Registraduría— y auditores del Consejo Nacional Electoral. La presencia de estas instituciones buscó garantizar transparencia y dar respaldo técnico al procedimiento.

Durante la jornada, los asistentes realizaron marcaciones en tarjetas electorales correspondientes a Senado, Cámara de Representantes y consultas, utilizando bolígrafos con tinta negra y morada, que son los colores oficiales definidos para la votación. El propósito fue comprobar si las marcas podían alterarse o desaparecer al ser sometidas a distintas condiciones físicas y químicas.

Posteriormente, la Registraduría aplicó varios elementos sobre las tarjetas marcadas, entre ellos agua, alcohol, thinner, borradores, fuego con encendedores y aire caliente mediante secadores de cabello a distintas temperaturas. Según lo informado, el resultado evidenció que la tinta permanecía intacta en todos los casos evaluados, sin presentar alteraciones visibles ni afectar la legibilidad del voto.

“Con este ejercicio que adelantamos en presencia de las diferentes autoridades, se desmienten los mitos que circulan en redes sociales y generan zozobra en época electoral, como la desaparición de la tinta de las marcaciones realizadas por los ciudadanos en las tarjetas electorales”, dijo Jaime Hernando Suárez, delegado en lo Electoral de la Registraduría, citado por Revista Semana.

El funcionario agregó que el procedimiento permitió confirmar la calidad de los esferos utilizados en la jornada electoral, tanto para los votantes como para los jurados encargados de diligenciar las actas. Según explicó, las pruebas técnicas demostraron que la tinta no se borra y mantiene su consistencia incluso bajo condiciones extremas, lo que busca reforzar la confianza en el proceso.

“Acá se comprobó que los esferos que utiliza la Registraduría el día de las elecciones para que voten los votantes y los jurados de votación diligencien las actas electorales son de muy buena calidad y no se borran”, añadió el delegado electoral, citado por ese medio de comunicación.

Por su parte, la Misión de Observación Electoral también se pronunció tras participar en el ejercicio técnico. Alejandra Barrios, directora de la MOE Colombia, señaló que las pruebas permitieron verificar que la tinta utilizada en los lapiceros no se borra, no se traspasa a otras superficies y tampoco genera manchas que puedan afectar la claridad de las tarjetas electorales.

Las pruebas se desarrollaron en un contexto en el que han circulado en redes sociales diversas versiones sobre la supuesta posibilidad de borrar o modificar votos mediante el uso de ciertos lapiceros. Frente a este escenario, la Registraduría indicó que el objetivo principal era demostrar de manera práctica y pública la resistencia de los materiales que serán usados en la jornada electoral.

El ejercicio técnico también buscó fortalecer la percepción de transparencia en el proceso electoral, especialmente en un momento en que el debate político ha incluido cuestionamientos sobre la seguridad de los mecanismos de votación. Con la presencia de entidades de control y observadores, la organización electoral pretende dar garantías sobre la integridad del voto depositado por los ciudadanos.

Además del análisis de la tinta, la Registraduría reiteró que los bolígrafos son seleccionados bajo criterios técnicos específicos y cumplen estándares de calidad para evitar alteraciones posteriores. La entidad sostuvo que estas pruebas forman parte de los procedimientos previos que se realizan antes de cada jornada electoral para asegurar el correcto desarrollo de las votaciones.

El proceso electoral del 8 de marzo será clave para la conformación del nuevo Congreso y podría incluir consultas presidenciales para los ciudadanos que decidan participar. En ese contexto, las autoridades continúan adelantando acciones pedagógicas y técnicas orientadas a brindar confianza y claridad sobre los elementos utilizados en las urnas.