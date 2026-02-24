Policías relataron cómo llegó Diana Ospina al CAI tras ser víctima de un ‘paseo millonario’ en Bogotá: “Lo que hace es abrazarnos”

No se sabía del paradero de la mujer desde la madrugada del domingo 22 de febrero - crédito Fotocomposición Infobae (Colprensa/@anaidlegna/X)

La desaparición de la diseñadora de modas Diana Ospina, ocurrido en la madrugada del 22 de febrero de 2026, desencadenó una intensa movilización de las autoridades y mantuvo en vilo a Bogotá durante más de 24 horas, que esperaba noticias alentadoras en medio de los casos de secuestro y desaparición forzosa con fines extorsivos que ocurren en la ciudad.

Ospina, que había salido de una discoteca en Chapinero y abordó un taxi, fue localizada con vida la noche siguiente tras haber sido abandonada en una vía solitaria cerca de Choachí.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El alcalde Carlos Fernando Galán fue quien confirmó su aparición y señaló que la mujer llegó caminando hasta el CAI Mirador, donde pidió auxilio a la Policía antes de reencontrarse con su familia. “Diana Ospina ya está con su familia (…) la investigación avanza muy rápidamente y pronto los responsables estarán tras las rejas”, dijo el mandatario, vía X.

Los uniformados comenzaron a recibir reportes de que había una mujer deambulando bajo la lluvia en una vía solitaria hacia Choachí - crédito Colprensa/Archivo

Así llegó Diana Ospina al CAI Mirador en busca de ayuda

El intendente Rafael Wilches, comandante del CAI Mirador, relató a Noticias Caracol que la alerta inicial surgió cuando varios conductores informaron sobre una mujer caminando sola bajo una fuerte lluvia, cerca de las 9:30 p. m., en un sector conocido por su aislamiento nocturno. Sin embargo, fue después de varios minutos de que se emitiera dicha alerta que llegó Ospina por sus propios medios al punto policial.

Wilches detalló: “Ella manifiesta que sobre la vía la habían abandonado. Empieza a caminar y llega al CAI. De inmediato nos dirigimos al sitio a verificar qué encontrábamos”. Al llegar, la zona estaba vacía y sin rastros de pertenencias.

Ospina habría ingresado al CAI cerca de las 10:00 p. m., visiblemente mojada y sin objetos personales. El intendente Wilches describió el momento: “Era una femenina que estaba buscando ayuda. Lo que hace es abrazarnos y decirnos que la ayudemos”.

Diana Ospina fue víctima de secuestro luego de salir de una discoteca en Bogotá - crédito @Melquisedec70/X

Solo tras identificarse como Diana Ospina, los agentes reconocieron que se trataba de la mujer reportada como secuestrada. Wilches añadió: “Se encuentra mojada, un poco sucia por el clima, no llegó con ninguna pertenencia”.

Por su parte, el teniente coronel Jaime Rubiano, comandante de la zona, contó al citado medio que tras recibirla pudieron realizar una llamada telefónica para contactar a la familia: “Fue un momento muy emotivo y en ese momento pudimos establecer conexión en una llamada telefónica con su familia”.

Ospina aseguró a sus allegados: “Que estaba segura en manos de la Policía Nacional, que ya estaba con nosotros, que estuvieran tranquilos y que pronto se iban a encontrar”, recordó el oficial.

Durante el secuestro, los agresores obligaron a Diana Ospina a entregar claves bancarias y realizaron transferencias y retiros. Se reportó el robo de aproximadamente $50 millones. Las investigaciones revelan que los delincuentes intentaron también adelantos con tarjetas en supermercados y otros comercios.

Entre tanto, la empresa Arroba Transportes confirmó que uno de los taxis implicados, identificado con placas ESN 170, fue el vehículo abordado por Ospina. El abogado de la compañía, Diego Parra, explicó: “Una vez tuvimos conocimiento por redes sociales y por periodistas del hecho que ocurrió en la madrugada del domingo, activamos nuestros protocolos, nos comunicamos con el propietario ayer en la tarde”.

Diana Ospina abrazó a los policías y pidió ayuda - crédito @papoaminCD/X

Parra agregó que el vehículo permanece en poder del dueño y que tanto este como el conductor nocturno fueron requeridos por la Fiscalía.

La consulta al sistema Runt evidenció que el taxi tenía cinco comparendos vigentes, siendo el más reciente por falta de licencia de conducción. Además, carecía de los certificados necesarios para operar. La Fiscalía realiza la trazabilidad de los turnos y evalúa la cadena de arrendamientos del taxi, ya que, presuntamente, el conductor habitual no manejaba la noche del secuestro.

Diana Ospina estuvo en cautiverio desde las 2:50 a. m. del 22 hasta la noche del 23 de febrero, cuando los delincuentes la abandonaron en la vía Bogotá-Choachí. Actualmente, Ospina se encuentra resguardada, mientras las autoridades avanzan en la identificación, búsqueda y judicialización de los implicados.