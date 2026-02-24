Colombia

Participante de ‘A otro nivel’ reveló que tiene una canción junto a Giovanny Ayala

La joven ha tenido la oportunidad de desenvolverse en distintos escenarios con grandes artistas de la música

El video musical fue un hit en su época y volvió a ser visto en las plataformas digitales - crédito Giovanny Ayala / YouTube

A Otro Nivel es uno de los concursos más famosos de la televisión colombiana y en su regreso a las pantallas el 18 de febrero de 2026 conquistó a una gran cantidad de televidentes, que desde ya están respaldando a sus participantes favoritos.

Algunos de los artistas que han pasado por el escenario sorprendieron por su trayectoria, pues son bastante reconocidos en sus regiones y en algunas tarimas locales. Entre ellos se encuentra Luna Valeria, que desde su llegada al escenario puso en primer plano el recorrido de una artista integral, pues fusionó su pasión por los reinados y música desde sus primeros años de edad.

En su paso por el concurso, la joven tuvo una entrevista con Cristina Hurtado, en la que señaló que su carrera no solo estuvo marcada por los concursos de belleza, sino también por una incursión temprana y consistentemente activa en la composición y el canto.

El famoso artista es recordado por apoyar a varios jóvenes del género - crédito @giovannyayalaoficial / Instagram

Durante este diálogo, Luna Valeria detalló que su paso por el Reinado Criollo, representando al municipio de Funza, fue decisivo para adquirir la experiencia que requería frente al público. La artista reiteró que ese contacto con los escenarios se mantuvo a lo largo del tiempo y expandió su interés por el arte en todas sus formas.

En medio de la conversación, la joven recordó que su formación musical inició a los 5 años con actividades de canto. Sobre su evolución como compositora, precisó: “A los 12 años comencé a escribir mis propias canciones, actividad que mantengo hasta hoy como parte fundamental de mi proyecto musical”.

Además, aseguró que para ella la composición significó una vía para plasmar vivencias personales y construir su identidad artística.

La colaboración de la artista con uno de los más grandes del género

Luna Valeria recordó que una década antes de su ingreso al popular concurso de canto consiguió una colaboración con Giovanny Ayala, artista de gran relevancia en la música popular, no solo por su trayectoria, sino por sus polémicas con diferentes artistas del género.

De acuerdo con lo revelado por la joven, el tema se llama Una razón para vivir, que fue subido al canal oficial del cantante el 2 de enero de 2017, abriéndole camino entre los amantes del género, que la apoyaron desde el primer momento y lo siguen haciendo con el pasar de los años.

La cantante se refirió a la relevancia del tema musical en su vida, teniendo en cuenta que le permitió dar a conocer su trabajo como compositora y cantante a un público más amplio.

La joven no solo se ha desempeñado como reina, sino como cantante - crédito Emisión A otro nivel / Caracol Televisión

Además, la joven agregó que esta colaboración se llevó a cabo en una fase en la que buscaba consolidar su carrera y fortalecer su posicionamiento en la industria musical.

Estas experiencias permitieron que Luna Valeria se presentara ante el jurado y los espectadores de A Otro Nivel en 2026 como una artista que construyó un proyecto musical desde la niñez, con composiciones propias y antecedentes sólidos en la producción y el lanzamiento de nuevos temas antes de llegar al programa.

'A Otro Nivel' hizo su esperado debut en 2026, con Cristina Hurtado como presentadora del formato - crédito @aotronivelco/Instagram

La joven continúa recibiendo apoyo en el video oficial con comentarios como: “De otro nivel Luna Valeria”, “Ella sí tiene talento”, “Hermosa canción, Dios te bendiga! Música popular, la mejor”, “Hermosa canción a dúo Giovanny Ayala ft Luna Valeria. Esto sí es música para tomar guaro y bailar que linda voz Valeria y Giovanny. Felicitaciones” y “Hola Luna Valeria me encantó esta canción muy bonita. Te felicito”, algunos de los mensajes son de hace 8 años y otros publicados recientemente, después de que la joven hiciera presencia en el concurso de talento.

