Colombia

Motociclistas podrían recibir multa de hasta $740.000 por no portar este elemento

No cumplir con este requisito puede generar sanciones económicas e incluso la inmovilización del vehículo

Guardar
- crédito Alcaldía de
- crédito Alcaldía de Bogotá

Entre los elementos exigidos por la ley se encuentran el casco, las luces direccionales y los espejos retrovisores, dispositivos que cumplen una función clave para la visibilidad del conductor.

De acuerdo con lo establecido en el Código Nacional de Tránsito Terrestre, contenido en la Ley 769 de 2002, circular sin espejos retrovisores o con estos en mal estado puede representar una infracción que acarrea sanciones económicas. Las autoridades han recordado que estos elementos permiten ampliar el campo visual del motociclista y facilitan la anticipación de maniobras de otros vehículos, lo que contribuye a prevenir accidentes.

“En el contexto vial colombiano, los espejos retrovisores cumplen una función de seguridad activa, pues amplían el campo visual del conductor, permitiéndole anticipar maniobras de otros vehículos y detectar situaciones de riesgo detrás y a los lados de la motocicleta”, explicó el reporte técnico citado por Revista Semana.

- crédito Colprensa
- crédito Colprensa

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

La falta de estos dispositivos está clasificada como una infracción C.24 dentro del Código Nacional de Tránsito. Según la normativa vigente, la sanción equivale a 15 salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV), lo que para el año 2026 representa un valor aproximado de $740.000 pesos colombianos. Las autoridades recalcan que la medida busca incentivar el cumplimiento de estándares mínimos de seguridad para todos los usuarios de la vía.

Además de la multa económica, los agentes de tránsito pueden ordenar la inmovilización de la motocicleta cuando consideren que la ausencia de espejos retrovisores impide una conducción segura. Esta decisión se toma cuando el estado del vehículo representa un riesgo evidente para el conductor o para otros actores viales.

“Circular sin espejos retrovisores o con ellos en mal estado puede acarrear una multa importante en Colombia este año”, señaló el informe especializado, citado por ese medio de comunicación, al explicar las implicaciones legales de no portar este elemento obligatorio.

- crédito Imagen Ilustrativa Infobae
- crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La normativa también establece diferencias según las características técnicas de la motocicleta. En el caso de las motos que superan los 100 kilómetros por hora, la ley exige que cuenten con dos espejos retrovisores, uno a cada lado del manillar. Para vehículos con velocidades iguales o inferiores a ese límite, el requisito mínimo es portar el espejo del lado izquierdo, aunque se recomienda el uso de ambos para mejorar la seguridad.

La función principal de los espejos retrovisores es permitir al conductor monitorear el tráfico que se aproxima por detrás y a los costados, lo que reduce el riesgo de maniobras inesperadas y colisiones. Expertos en seguridad vial han señalado que la falta de visibilidad es uno de los factores que incrementa la probabilidad de accidentes entre motociclistas.

El reporte también explica que, más allá de la sanción económica, la ausencia de estos dispositivos limita la capacidad del conductor para reaccionar ante cambios en el entorno vial. La imposibilidad de observar otros vehículos puede generar maniobras bruscas o errores de cálculo que comprometen la seguridad en la vía.

- crédito Imagen Ilustrativa
- crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En medio de las aclaraciones sobre comparendos, el Ministerio de Transporte también emitió precisiones relacionadas con otros accesorios instalados en motocicletas. Según la entidad, no todos los elementos adicionales pueden ser motivo de sanción, especialmente cuando no existe respaldo claro dentro del Código Nacional de Tránsito.

Para el Ministerio, algunos dispositivos que anteriormente generaban dudas, como los conocidos “sliders”, dejaron de ser sancionables luego de análisis técnicos que concluyeron que estos elementos pueden aportar a la seguridad y no afectan la movilidad de otros usuarios de la vía. Esta aclaración busca evitar comparendos derivados de interpretaciones erróneas de la normativa.

“El pronunciamiento del Ministerio se da en relación con dudas sobre qué accesorios o dispositivos pueden ser objeto de comparendos”, señaló el reporte, citado por Revista Semana, al explicar que las autoridades deben actuar con base en disposiciones expresas y no en interpretaciones ambiguas.

El uso adecuado de elementos de seguridad continúa siendo uno de los principales llamados de las autoridades de tránsito, especialmente en un contexto donde los motociclistas representan una parte significativa de los actores viales en Colombia. Las campañas de prevención insisten en que portar los dispositivos obligatorios no solo evita sanciones económicas, sino que también reduce riesgos en la conducción diaria.

Temas Relacionados

MotociclistasCódigo nacional de TránsitoSeguridad vialMultas tránsitoColombia -Noticias

Más Noticias

Padre e hijo fueron lanzados al piso durante atraco en un semáforo de Santa Marta: el hecho quedó en video

El asalto ocurrió en la calle 22 cuando dos hombres en motocicleta interceptaron a la víctima bajo amenaza con arma de fuego. Hasta el momento no se han reportado capturas ni un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades

Padre e hijo fueron lanzados

Petro advierte a Alpina por presunto bloqueo a inspección laboral en Sopó: Ministerio de Trabajo anuncia sanciones

El Gobierno señaló que las inspecciones pueden ser sorpresivas y forman parte de las competencias constitucionales de vigilancia, por lo que cualquier obstaculización podría acarrear consecuencias legales

Petro advierte a Alpina por

Ejército localiza a tres soldados desaparecidos tras combates con disidencias de alias Calarcá en Guaviare

Las Fuerzas Militares confirmaron la ubicación de tres uniformados que estaban desaparecidos luego de combates en San José del Guaviare. El enfrentamiento dejó un soldado muerto y varios heridos, según el reporte oficial

Ejército localiza a tres soldados

Pico y Placa en Bogotá: restricciones vehiculares para este 24 de febrero

La restricción vehicular en la ciudad se modifica todos los días y depende del tipo de transporte que tienes, así como del último número de tu placa

Pico y Placa en Bogotá:

Lotería de Cundinamarca resultados lunes 23 de febrero: quién ganó el premio mayor de $6.000 millones

Como cada lunes, aquí están los ganadores de la Lotería de Cundinamarca

Lotería de Cundinamarca resultados lunes
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Dos soldados del Ejército resultaron

Dos soldados del Ejército resultaron heridos tras un ataque con drones explosivos en Tarazá, Antioquia: así fueron evacuados

Vías de Arauca bajo amenaza: Ejército Nacional desactivó explosivos instalados por el ELN bajo nueva táctica

El ELN anunció cese al fuego unilateral en Colombia para las elecciones del 8 de marzo

Avanza despliegue militar contra las disidencias en Guaviare tras enfrentamiento que dejó un soldado muerto y nueve heridos

Autodefensas Conquistadores de la Sierra trazó sus ‘líneas rojas’ para avanzar en los diálogos con el Gobierno Petro

ENTRETENIMIENTO

Participante de ‘A otro nivel’

Participante de ‘A otro nivel’ reveló que tiene una canción junto a Giovanny Ayala

Melissa Gate regresó a ‘La casa de los famosos Colombia’ y ‘no dejó títere con cabeza’: “Llegó la verdadera reina”

El padre Chucho habló de su salud y aclaró rumores tras aparecer en silla de ruedas durante una misa: “Vulgares los comentarios”

Estos fueron los invitados que tuvo Jhonny Rivera en su matrimonio con Jenny López

Juanda Caribe lanzó polémico comentario en medio de rumores de infidelidad: “No aguantaba hambre”

Deportes

Miguel Ángel Borja se consolida

Miguel Ángel Borja se consolida como el colombiano con más goles en torneos Conmebol

Tabla de posiciones Liga BetPlay: América y Nacional se acercan al líder Internacional de Bogotá tras la fecha 9

División en América de Cali: la directiva debate sin acuerdo quién será el nuevo delantero

Álvaro Montero es protagonista en Vélez Sarsfield y sigue en la pelea por el arco de Colombia para el Mundial FIFA 2026

La cláusula que obligaría a Luis Díaz a aprender alemán en el Bayern Múnich: esta sería la multa si la incumple