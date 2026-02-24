El seguro gana protagonismo en Colombia: industria crece en medio de riesgos económicos y climáticos

(Imagen Ilustrativa Infobae)

En un escenario marcado por mayores riesgos económicos, climáticos y sociales, el seguro se consolidó como una herramienta de protección financiera cada vez más utilizada por los colombianos. El balance de la industria aseguradora durante 2025 muestra un crecimiento sostenido en la demanda, especialmente en los ramos de salud y vida, que se posicionaron como los segmentos más dinámicos del mercado.

De acuerdo con las cifras del balance, durante el año las aseguradoras atendieron reclamaciones por $27,6 billones, lo que representó un crecimiento del 8 % frente a 2024. Este volumen refleja la importancia económica del aseguramiento dentro del país y evidencia el aumento de personas y empresas que recurren a estas coberturas para enfrentar situaciones de riesgo.

“El monto de reclamaciones atendidas equivale a casi el doble de los recursos que el Gobierno nacional tiene presupuestados para sectores como vivienda social, cultura y deporte”, explicó el informe sectorial, citado por Revista Semana, al dimensionar el peso financiero que ha adquirido la industria aseguradora en la economía nacional.

- crédito Juan Páez/Colprensa

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

A pesar de un entorno inflacionario del 5,1 %, el sector logró un crecimiento real del 3,5 %, mientras su participación en la economía alcanzó el 3,29 % del PIB. Este resultado, según el balance, evidencia que el mercado asegurador mantiene una dinámica positiva incluso en escenarios económicos complejos, impulsado por una mayor conciencia sobre la gestión del riesgo.

El consumo per cápita en seguros llegó a $1.150.691 por colombiano, cifra que refleja un aumento en la disposición de los ciudadanos a proteger su salud, su vida y su patrimonio frente a eventos imprevistos. La tendencia sugiere un cambio cultural en la percepción del seguro, que pasa de ser visto como un gasto opcional a convertirse en un mecanismo de respaldo financiero.

El ramo de salud fue el de mayor expansión durante el periodo analizado. Al cierre de 2025, las aseguradoras pagaron $3,30 billones en servicios médicos cubiertos por pólizas, lo que representó un incremento del 21 % frente al año anterior. Las primas emitidas en este segmento también crecieron en el mismo porcentaje, alcanzando los $871.000 millones.

FOTO DE ARCHIVO. Un empleado cuenta billetes de pesos colombianos en una casa de cambio en Bogotá, Colombia, 11 de julio, 2022. REUTERS/Luisa González

“El crecimiento del ramo de salud estuvo impulsado por la presión financiera que enfrenta el sistema obligatorio y la búsqueda de coberturas complementarias por parte de los usuarios”, señaló el reporte sectorial, citado por Revista Semana, al explicar el comportamiento de este segmento.

Como resultado de esta dinámica, cerca de 1,8 millones de colombianos contaron con seguros privados de salud en 2025, lo que significa alrededor de 200.000 personas más en comparación con 2024. El sector indicó que este crecimiento llevó a fortalecer espacios de articulación técnica con entidades del Estado y prestadores de servicios médicos, con el objetivo de mejorar el acceso y la sostenibilidad del sistema.

El segmento de vida y personas también mostró un comportamiento favorable. El ramo de vida individual registró un crecimiento del 14 %, con primas emitidas por $1,8 billones, reflejando una mayor intención de los hogares de asegurar respaldo económico a largo plazo para sus familias. En total, los seguros de vida pagaron $4,15 billones en siniestros durante el año.

“Los resultados evidencian una mayor preocupación de los hogares por proteger su estabilidad financiera ante eventos inesperados”, indicó el análisis del sector, citado por ese medio de comunicación, al explicar el aumento en la contratación de pólizas personales.

Más allá de estos segmentos, el año estuvo marcado por eventos de alto impacto como emergencias climáticas, accidentes viales y afectaciones al sector agropecuario, situaciones que reforzaron la percepción del seguro como una herramienta clave para enfrentar contingencias. En este contexto, la industria avanzó en el desarrollo de nuevos productos, entre ellos los seguros paramétricos, diseñados para agilizar pagos ante eventos extremos.

Las autoridades instan a no cruzar zonas inundadas y a reportar emergencias a la Línea 123 durante las lluvias en Bogotá - crédito Idiger

El sector asegurador también enfrenta nuevos retos relacionados con riesgos emergentes, entre ellos el cambio climático, la ciberseguridad y la transición demográfica. Según el balance, estos factores obligan a las compañías a innovar en productos y fortalecer su capacidad de anticipación frente a escenarios cada vez más complejos.