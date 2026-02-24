Andrés Pastrana respondió a mujeres que lo acusan de guardar silencio por menciones en caso Epstein: “Nunca tuve conocimiento ni relación”

Andrés Pastrana asegura que su único viaje relacionado con Jeffrey Epstein fue a La Habana para reunirse con Fidel Castro - crédito Colprensa

Apenas horas después de que un colectivo de mujeres, incluidas periodistas y líderes de opinión, reprocharan al expresidente colombiano Andrés Pastrana por lo que sería un ‘pacto de silencio’ frente a las menciones que han salido a la luz por el caso del empresario estadounidense Jeffrey Epstein, el exmandatario le salió al paso a las críticas.

A través de una publicación en su cuenta de X, Pastrana aseguró que la carta pública atenta contra su dignidad y sus buenos principios, además de negar cualquier relación con el norteamericano que hoy es acusado de crear una infame red de explotación sexual de menores.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Un colectivo de periodistas ha puesto temerariamente en tela de juicio mi vida, mi moral y mi comportamiento para afirmar que mis respuestas a menciones en correos del llamado caso Epstein son inaceptables para ellas“, señaló Pastrana.

Según indicó el exmandatario, jamás tuvo contacto alguno con los delitos por los que hoy es acusado el millonario norteamericano, incluyendo su presunto viaje en el avión privado del magnate, denominado Lolita Express.

El exmandatario aseguró que ya ha dado todas las respuestas frente a sus menciones en el caso Epstein - crédito X

"Tanto a mi esposa, hijas y nietas como a la opinión pública les he dejado siempre en claro que nunca tuve conocimiento ni relación alguna con los horribles delitos que hoy son justo motivo de escándalo mundial. Sobraba decirlo, dicen mi familia y quienes me conocen. He reiterado una y otra vez que nunca viajé en el infame avión ni visité la infame isla", señaló Pastrana.

Asimismo, el expresidente se refirió a su relación con la cómplice de Epstein, Ghislaine Maxwell, tras la aparición de una serie de fotografías en las que se le observa junto a la pederasta uniformada con trajes de la Fuerza Aérea.

“La vuelta en helicóptero por unos siete minutos en Tolemaida no es secreto de estado. ¿Qué respuestas más allá de estos hechos comprobados -por los registros de vuelo, y otros medios- les resultan inaceptables a las periodistas cuando sindican hoy de censura a sus medios y de complicidad conmigo a este gobierno enemigo? (sic)“, concluyó el exmandatario.

Las recientes revelaciones sobre los archivos de Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell han generado un fuerte impacto en la opinión pública internacional. En Colombia, la controversia se intensificó luego de que 30 menciones del expresidente Andrés Pastrana aparecieran en los documentos divulgados, lo que provocó cuestionamientos sobre la naturaleza de su vínculo con el magnate estadounidense.

De hecho, en la mañana del 24 de febrero, un colectivo de 35 mujeres referentes en distintos ámbitos —entre ellas, abogadas, periodistas y funcionarias como Mabel Lara, secretaria de Desarrollo Económico de Cali, y las escritoras Piedad Bonet y Fabiola Calvo— impulsó una carta pública que exige explicaciones claras al exmandatario.

Las firmantes advirtieron que “cualquier persona que hubiese sostenido un vínculo probado, confesado y ahora público con Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell, tiene la obligación de dar las explicaciones suficientes ante la ciudadanía”.

En los documentos recientemente divulgados, el nombre de Andrés Pastrana figura hasta 30 veces, junto a registros de interacciones con otras personas señaladas por su presunta participación en la red de trata de menores asociada a Epstein y Maxwell.

Las firmantes de la carta manifestaron su rechazo a las respuestas dadas hasta ahora por Pastrana y cuestionaron la falta de acción institucional. “Las respuestas del expresidente sobre sus menciones en los Archivos Epstein son inaceptables, como también lo es el pacto de silencio que sobre el expresidente opera en los organismos del Estado”, señala el documento.

Las firmantes recordaron que el abuso sexual de menores y la trata de personas continúan en Colombia, muchas veces amparados en la indiferencia social y la ineficacia de las autoridades.

Las autoras de la carta situaron el debate en un contexto nacional marcado por cifras preocupantes. Según el Instituto de Medicina Legal, cada día más de 50 menores de edad sufren abuso sexual en Colombia.

Además, en los últimos cinco años, más de 100.000 niñas y adolescentes han sido víctimas de violencia sexual en el país. Las firmantes advirtieron: “Somos un foco regional de explotación sexual y trata de personas”.

El documento sostiene que los delitos cometidos por Epstein, Maxwell y “su amplia red de cómplices entre las élites sociales, políticas, financieras e intelectuales del mundo” merecen “exposición, investigación, análisis profundo y sanción, si es del caso”.

Para las firmantes, la presión ciudadana resulta indispensable para romper los pactos de silencio y exigir cuentas a quienes han tenido relación con estos casos.