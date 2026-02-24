Colombia

Andrés Pastrana respondió a mujeres que lo acusan de guardar silencio por menciones en caso Epstein: “Nunca tuve conocimiento ni relación”

El expresidente de Colombia aseguró que ha respondido con claridad a los señalamientos sobre el presunto viaje en el avión del hombre que creó una red internacional de prostitución de menores

Guardar
Andrés Pastrana asegura que su
Andrés Pastrana asegura que su único viaje relacionado con Jeffrey Epstein fue a La Habana para reunirse con Fidel Castro - crédito Colprensa

Apenas horas después de que un colectivo de mujeres, incluidas periodistas y líderes de opinión, reprocharan al expresidente colombiano Andrés Pastrana por lo que sería un ‘pacto de silencio’ frente a las menciones que han salido a la luz por el caso del empresario estadounidense Jeffrey Epstein, el exmandatario le salió al paso a las críticas.

A través de una publicación en su cuenta de X, Pastrana aseguró que la carta pública atenta contra su dignidad y sus buenos principios, además de negar cualquier relación con el norteamericano que hoy es acusado de crear una infame red de explotación sexual de menores.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Un colectivo de periodistas ha puesto temerariamente en tela de juicio mi vida, mi moral y mi comportamiento para afirmar que mis respuestas a menciones en correos del llamado caso Epstein son inaceptables para ellas“, señaló Pastrana.

Según indicó el exmandatario, jamás tuvo contacto alguno con los delitos por los que hoy es acusado el millonario norteamericano, incluyendo su presunto viaje en el avión privado del magnate, denominado Lolita Express.

El exmandatario aseguró que ya
El exmandatario aseguró que ya ha dado todas las respuestas frente a sus menciones en el caso Epstein - crédito X

"Tanto a mi esposa, hijas y nietas como a la opinión pública les he dejado siempre en claro que nunca tuve conocimiento ni relación alguna con los horribles delitos que hoy son justo motivo de escándalo mundial. Sobraba decirlo, dicen mi familia y quienes me conocen. He reiterado una y otra vez que nunca viajé en el infame avión ni visité la infame isla", señaló Pastrana.

Asimismo, el expresidente se refirió a su relación con la cómplice de Epstein, Ghislaine Maxwell, tras la aparición de una serie de fotografías en las que se le observa junto a la pederasta uniformada con trajes de la Fuerza Aérea.

“La vuelta en helicóptero por unos siete minutos en Tolemaida no es secreto de estado. ¿Qué respuestas más allá de estos hechos comprobados -por los registros de vuelo, y otros medios- les resultan inaceptables a las periodistas cuando sindican hoy de censura a sus medios y de complicidad conmigo a este gobierno enemigo? (sic)“, concluyó el exmandatario.

Las recientes revelaciones sobre los archivos de Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell han generado un fuerte impacto en la opinión pública internacional. En Colombia, la controversia se intensificó luego de que 30 menciones del expresidente Andrés Pastrana aparecieran en los documentos divulgados, lo que provocó cuestionamientos sobre la naturaleza de su vínculo con el magnate estadounidense.

De hecho, en la mañana del 24 de febrero, un colectivo de 35 mujeres referentes en distintos ámbitos —entre ellas, abogadas, periodistas y funcionarias como Mabel Lara, secretaria de Desarrollo Económico de Cali, y las escritoras Piedad Bonet y Fabiola Calvo— impulsó una carta pública que exige explicaciones claras al exmandatario.

Las firmantes advirtieron que “cualquier persona que hubiese sostenido un vínculo probado, confesado y ahora público con Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell, tiene la obligación de dar las explicaciones suficientes ante la ciudadanía”.

En los documentos recientemente divulgados, el nombre de Andrés Pastrana figura hasta 30 veces, junto a registros de interacciones con otras personas señaladas por su presunta participación en la red de trata de menores asociada a Epstein y Maxwell.

Las firmantes de la carta manifestaron su rechazo a las respuestas dadas hasta ahora por Pastrana y cuestionaron la falta de acción institucional. “Las respuestas del expresidente sobre sus menciones en los Archivos Epstein son inaceptables, como también lo es el pacto de silencio que sobre el expresidente opera en los organismos del Estado”, señala el documento.

Las firmantes recordaron que el abuso sexual de menores y la trata de personas continúan en Colombia, muchas veces amparados en la indiferencia social y la ineficacia de las autoridades.

Las autoras de la carta situaron el debate en un contexto nacional marcado por cifras preocupantes. Según el Instituto de Medicina Legal, cada día más de 50 menores de edad sufren abuso sexual en Colombia.

Además, en los últimos cinco años, más de 100.000 niñas y adolescentes han sido víctimas de violencia sexual en el país. Las firmantes advirtieron: “Somos un foco regional de explotación sexual y trata de personas”.

El documento sostiene que los delitos cometidos por Epstein, Maxwell y “su amplia red de cómplices entre las élites sociales, políticas, financieras e intelectuales del mundo” merecen “exposición, investigación, análisis profundo y sanción, si es del caso”.

Para las firmantes, la presión ciudadana resulta indispensable para romper los pactos de silencio y exigir cuentas a quienes han tenido relación con estos casos.

Temas Relacionados

Andrés PastranaJeffrey EpsteinPastrana EpsteinExplotación sexualCarta a PastranaPacto de silencioColombia-noticias

Más Noticias

Así fue el operativo encubierto que dio con el paradero de falsa médica colombiana en Miami: la acusan de realizar intervenciones estéticas ilegales

La joven originaria de Manizales, identificada como Mayling Maya Giraldo, ofrecía sus servicios a través de redes sociales, según establecieron las autoridades estatales

Así fue el operativo encubierto

Colombiano compartió su historia en el ‘Honorable consejo de hombres’ y recibió el apoyo de más de 36 mil personas: “Hoy es mi primer día de trabajo”

El fenómeno viral mostró cómo la solidaridad digital estimula el crecimiento personal y la confianza de quienes empiezan nuevos desafíos

Colombiano compartió su historia en

Apareció Uriel Andrés Barreto, presunto responsable de estafa de más de $16.000 millones: había “desaparecido” tras salir de un centro comercial en Bogotá

Familias afectadas esperan respuestas mientras la Fiscalía evalúa la responsabilidad penal y la recuperación de los recursos perdidos

Apareció Uriel Andrés Barreto, presunto

El perreo ya es tema de doctorado: la investigación que llevó el reguetón al más alto nivel académico

Luisa Fernanda Espinal presentó en la Universidad EAFIT un trabajo doctoral que examina el perreo como práctica cultural y espacio de construcción identitaria para las mujeres. El Colombiano recogió apartes de sus declaraciones

El perreo ya es tema

Pese a la captura de Nicolás Maduro, venezolanos residentes en Colombia aún no piensan regresar a su país: “Ya tengo mi vida acá”

El cambio de escenario político y la captura del exdictador venezolano tienen escaso impacto en la disposición de quienes se establecieron en territorio colombiano, donde la integración laboral y familiar representa un arraigo considerable

Pese a la captura de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Dos soldados del Ejército resultaron

Dos soldados del Ejército resultaron heridos tras un ataque con drones explosivos en Tarazá, Antioquia: así fueron evacuados

Vías de Arauca bajo amenaza: Ejército Nacional desactivó explosivos instalados por el ELN bajo nueva táctica

El ELN anunció cese al fuego unilateral en Colombia para las elecciones del 8 de marzo

Avanza despliegue militar contra las disidencias en Guaviare tras enfrentamiento que dejó un soldado muerto y nueve heridos

Autodefensas Conquistadores de la Sierra trazó sus ‘líneas rojas’ para avanzar en los diálogos con el Gobierno Petro

ENTRETENIMIENTO

Jhonny Rivera reveló los beneficios

Jhonny Rivera reveló los beneficios que recibió el corregimiento donde se casó y explicó por qué algunos famosos no asistieron a la celebración

Suenan campanas de boda: Emmanuel Esparaza y Esiden Aponte confirmaron que llegarán al altar

Shakira ofrecerá un concierto en las pirámides de Egipto como parte de su gira ‘Las mujeres ya no lloran’: así se está promocionando

Blessd recordó sus inicios en la música y las adversidades que superó: “Motívense”

Maluma cambió de look y sorprendió a todos con su nueva imagen: “Me levanté y me dio un susto”

Deportes

Figura de la selección Colombia

Figura de la selección Colombia dijo que peleará por un puesto en el Mundial 2026: “No se las dejaré fácil”

Jhon Jader Durán, el villano en la película sobre la carrera de Luis Díaz: esto dijo el colombiano en una nueva dinámica del Bayern Múnich

Medellín vs. Liverpool EN VIVO, Copa Libertadores: siga el minuto a minuto en el Atanasio Girardot

Impresionante ascenso del Harold Tejada en el ranking de la UCI tras el UAE Tour: así van los colombianos

Este es el motivo por el que Gianni Infantino, presidente de la FIFA, y Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol, estarán en Barranquilla