Intensa búsqueda por Diana Ospina, desaparecida tras salir de un bar en Chapinero: esto es lo que se sabe

Mujer desaparecida desde el 21 de febrero tras subir a un vehículo de transporte público en Bogotá - crédito Colprensa

Un llamado urgente moviliza a la comunidad de Bogotá tras la desaparición de Diana Ospina, quien fue vista por última vez en la madrugada del 21 de febrero.

La mujer de 35 años salió de la discoteca Theatron, en la localidad de Chapinero y abordó un taxi, según relataron sus familiares. Desde entonces, no se ha tenido información sobre su paradero.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Las autoridades han intensificado la búsqueda. El Gaula de la Policía Metropolitana colabora estrechamente con la familia de Diana Ospina, desplegando recursos para rastrear cualquier pista que conduzca a su localización.

La familia de Diana Ospina mantiene comunicación constante con las autoridades, mientras se organizan campañas en redes sociales y se distribuyen fotografías para facilitar su identificación.

El último paradero de la mujer de 35 años fue en un bar de Chapinero - crédito @DaniSie/X

El secretario de Seguridad, César Restrepo, se pronunció públicamente en la mañana del lunes 23 de febrero para solicitar el apoyo de la ciudadanía. El funcionario instó a reportar cualquier información que pueda contribuir a la búsqueda de Diana Ospina.

“El Gaula de la ciudad trabaja de la mano de la familia recolectando información, haciendo búsqueda activa. Estamos haciendo cruce de información técnica, cualquier información que las personas tengan, algún dato de después de las 12:50 de la mañana, es bienvenida por el Gaula y por la Secretaría de Seguridad”, expresó el funcionario.