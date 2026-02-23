Petro afirmó que la investigación de la Ungrd se enfocó en él y atribuyó la corrupción a una estructura heredada: “Muchos fiscales fracasan”

Gustavo Petro, presidente de Colombia (2022-2026) - crédito Joel González/Presidencia

A través de su cuenta oficial de X, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció sobre el caso de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres (Ungrd), proceso que ha llevado a la detención de varios exfuncionarios del Gobierno, entre ellos Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectores de la entidad.

Según el jefe de Estado, la investigación realizada por las autoridades sobre este caso supuestamente se enfilaron en su contra.

El presidente Petro señaló que el objetivo era buscar si él había dado ordenes para que se entregara el dinero a congresistas.

Gustavo Petro señaló que el objetivo era buscar si él había dado ordenes para que se entregara el dinero a congresistas - crédito Aris Martínez/REUTERS

“La investigación de la UNGRD se enfiló hacia mi, buscando si yo había dado ordenes para desatar la entrega de dinero público a congresistas algo que terminantemente prohibí (sic)”, señaló Petro.

Según el mandatario colombiano, la Fiscalía General de la Nación nunca quiso ver la supuesta estructura heredada en corrupción.

Asimismo, lanzó duros cuestionamientos contra Olmedo López, afirmando que el actuar del exdirector fue por el “fruto” de las supuesta alianzas con los Aguilar en el Santander.

Para el presidente Gustavo Petro, solo basta con ver la ubicación de los proyectos y el supuesto origen político de la personas involucrada.

“Pero nunca la fiscalía quiso ver que la corrupción desatada no era más que la continuación de la estructura que arrastra desde el pasado, sin investigar, la UNGRD y que lo cometido por Olmedo López, deseoso de salir con el dinero robado y rápido, es el fruto de una alianza de sectores el partido verde posiblemente con los Aguilar en Santander. No es sino mirar la ubicación de los proyectos irregulares y el origen político del segundo involucrado (sic)”, expresó el mandatario colombiano.

Gustavo Petro lanzó duros cuestionamientos contra Olmedo López, afirmando que el actuar del exdirector fue por el “fruto” de las supuesta alianzas con los Aguilar en el Santander- crédito @petrogustavo/X

El presidente Gustavo Petro aseguró que muchos fiscales fracasan en la investigación cuando miran la hipótesis contra él. Afirmó que eso mismo sucedió con el caso de “Papá Pitufo”.

“Muchos fiscales fracasan cuando se meten en la hipótesis de buscar las pruebas contra Petro. Por eso fracasaron contra el Pitufo, por solo invitar la investigación desde el año 2023, se quedaron sin pruebas y no pudieron traerlo a Colombia, quedaría libre aquí. Pero echaron al fiscal que si venía las pruebas porque investigó los hechos desde hace décadas (sic)”, indicó el presidente Petro.

El jefe de Estado afirmó que fallaron en la Ungrd al ir “cogiendo” profesores inocentes presos. Asimismo, mencionó al caso de su hijo, Nicolás Petro, que actualmente es investigado por la justicia por presunto enriquecimiento ilícito.

“Fallaron en UNGRD cogiendo profesores inocentes presos, fallaron en el caso de mi hijo (sic)”, aseveró Petro.

La periodista Paula Bolívar reveló el caso que involucra a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) en un esquema de corrupción que sacudió a Colombia durante 2024.

Las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación y la Contraloría General de la República detectaron irregularidades en la contratación de carrotanques destinados a suministrar agua en La Guajira. El informe oficial establece que fondos públicos se desviaron mediante contratos fraudulentos y pagos ilícitos a miembros del Congreso, buscando asegurar apoyos legislativos para reformas clave del Gobierno.

El caso fue confirmado por los exdirectivos de la Ungrd, Olmedo López y Sneyder Pinilla, quienes presentaron pruebas ante la justicia sobre la entrega de dinero a los entonces presidentes del Senado y la Cámara, Iván Name y Andrés Calle. Las autoridades judiciales ordenaron la captura de ambos congresistas, mientras la investigación se amplía a otros funcionarios y legisladores.

Según el escrito de acusación de la Corte Suprema, Los expresidentes del Congreso, Iván Name y Andrés Calle, habrían recibido sobornos millonarios para facilitar reformas del Gobierno - crédito Ungrd/Colprensa

El reporte de Transparencia por Colombia describe que el mecanismo funcionó mediante la asignación opaca de recursos y el uso de fondos extrapresupuestales, dificultando la fiscalización pública. La Contraloría estimó que las pérdidas para el Estado superan los 60 millones de dólares. Las pesquisas continúan y han derivado en una crisis institucional, con llamados de organizaciones civiles a fortalecer el control sobre el gasto público.