Lady Noriega sorprendió en ‘La casa de los famosos’ al contar que Pablo Escobar mató a su novio: “Me quedé con el vestido”

El narcotráfico ha impactado la vida de miles de personas en Colombia, que han tenido que enfrentar la violencia que trae consigo. Ni las personas con poder y fama se han salvado de verse envueltas en ese mundo del crimen. Ese fue el caso de Lady Noriega, la reconocida actriz y cantante que personificó a Pepita Ronderos en Pasión de Gavilanes.

En más de una oportunidad, la artista contó detalles de cómo un capo del narcotráfico enlutó su vida. Se trata de Pablo Escobar, el líder del cartel de Medellín que causó terror en el país hasta que fue abatido en la capital antioqueña el 2 de diciembre de 1993, cuando tenía 44 años.

Según la actriz, el narcotraficante, que pasó por el Congreso de la República, ordenó el asesinato de su novio. Esa historia, que ya ha sido cubierta por los medios, volvió a mencionarla en La casa de los famosos Colombia 3, donde está participando. En la habitación, mientras conversaba con sus compañeros tranquilamente, expuso ese trágico momento de su vida.

“Mató a mi novio, con el que yo me iba a casar. Entonces, para mí fue una cosa muy traumática”, dijo la cantante, mientras doblaba su ropa.

Los demás participantes del reality quedaron sorprendidos con la información que reveló y pidieron que lo confirmara, preguntando: “¿Pablo mató a tu novio?“. Noriega contestó con un rotundo ”sí“. Entonces, solicitaron que contara más detalles sobre lo sucedido con su pareja.

La artista confirmó que no se encontraba con su novio en el momento en el que fue asesinado. Ese día, lo había acompañado hasta su oficina de trabajo. Después, ocurrió el homicidio, pero Noriega no ahondó en cómo se perpetró.

Lo cierto es que la cantante ya tenía planeada una boda y una vida con él a su lado, pero todos esos sueños en pareja quedaron destruidos semanas antes de que se llevara a cabo la ceremonia. !Me iba a casar, a él lo mataron el 3 de julio, yo me casaba el 15 de agosto. Yo me quedé con el vestido, con las tarjetas. El día que se lo llevaron, yo le mostré los tapetes, las cortinas, los muebles de la casa, que estábamos amoblando“, detalló.

En una entrevista en el programa Yo, José Gabriel que dio la actriz en 2022, reveló que la llegada de Pablo Escobar a su vida se dio en los años 90, cuando logró reconocimiento por su participación en el Concurso Nacional de Belleza. Su paso por la pasarela llamó la atención del capo del cartel de Medellín, que para entonces estaba privado de la libertad en la cárcel La Catedral, la cual mandó a construir él mismo para no ser extaditado a Estados Unidos.

Sus amigas del concurso le informaron que el narcotraficante la estaba buscando y que quería invitarla a la prisión. La primera respuesta que pasó por la mente de Noriega fue un “no”, pero tenía muy claro que eso no haría feliz a Escobar y que, por ende, podría haber consecuencias. “El tema en ese momento era que decirle no a un personaje de esos era echárselo de enemigo”, detalló en la entrevista.

Pese al temor que tenía de decir que no, se negó a la propuesta y alertó a su familia, que tuvo que ser exiliada. Ella también dejó el país y estuvo radicada varios años en Miami (Estados Unidos). Afirmó que, además de su novio, muchas personas cercanas a ella sufrieron por culpa de ese flagelo.

“Tuve que ver morir compañeros de la universidad, amigas mías, personas muy allegadas. Fue muy doloroso”, contó.