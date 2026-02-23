Julio Correal incendia las redes sociales con su queja de $16.000 por 2 plátanos: “Le vieron la cara”

El escandaloso comentario de Julio Correal sobre el precio de los plátanos desató una oleada de burlas en redes sociales - crédito Camila Díaz/Colprensa

El empresario en la industria del entretenimiento Julio Correal, conocido por sus críticas al Gobierno de Gustavo Petro, hizo estallar las redes sociales con un comentario que rápidamente se convirtió en blanco de memes y burlas.

A través de su cuenta de X, Correal se quejó del supuesto aumento de precios en Colombia, escribiendo: “Récord: 2 plátanos $16.000. ¡Vamos Colombia!”

Este mensaje, aparentemente una crítica a la inflación y el encarecimiento de los alimentos en el país, fue interpretado por muchos como una exageración.

La cifra planteada por el empresario, de $16.000 por dos plátanos, generó desconcierto entre los usuarios de las redes, que no tardaron en cuestionar la veracidad de la afirmación y a responder con sarcasmo y creatividad.

Julio Correal desató una ola de comentarios en redes sociales tras revelar cuánto valían unos plátanos - crédito @jucorreal/X

Cabe destacar que a enero de 2026, el precio del plátano verde registró un aumento del 19%, que sumó a la presión inflacionaria sobre la canasta básica en Colombia, y significa que, si el precio de este producto era, por ejemplo, $2.000 por unidad, ahora podría costar alrededor de $2.380.

Este incremento, aunque aparentemente pequeño, puede ser significativo para los hogares colombianos, especialmente aquellos con menos ingresos, ya que el plátano es un alimento de consumo diario y el aumento impacta directamente en su gasto mensual.

No obstante, el precio que mencionó el empresario podría estar algo desactualizado, ya que varios usuarios comenzaron a compartir imágenes de plátanos en promoción, donde el costo de un racimo de dos unidades era mucho menor, por debajo de los $10.000.

El precio del plátano subió un 19% en enero de 2026 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Así reaccionaron en redes sociales a la ‘revelación’ del empresario

Apenas minutos después de la publicación de Correal, los comentarios comenzaron a inundar su cuenta. Algunos usuarios señalaron que el costo promedio del plátano en Colombia ronda los $2.000 o $5.000 por unidad, lo que pone en duda la cifra mencionada por el empresario.

El comentario del actor y gestor cultural provocó una avalancha de memes y una serie de “pruebas” y “evidencias” que demostraban que el precio del plátano no era el que él mencionaba. Entre risas y mensajes irónicos, los usuarios dejaron claro, usando la expresión colombiana, que “le vieron la cara” al empresario.

Correal, al parecer, intentaba poner en evidencia la situación económica del país a través de una queja sobre los precios de los alimentos, pero la exageración de su cifra terminó desvirtuando el mensaje.

Usuarios mostraron a Julio Correal el costo real del plátano en el supermercado - crédito @Surrikologa/X

La posible exageración en el comentario de Correal no pasó desapercibida. A pesar de que las críticas a la economía colombiana y al aumento de los precios de los alimentos son comunes, la cifra mencionada resultó demasiado alta para la mayoría, que no tardaron en burlarse de la situación.

Muchos usuarios no perdieron la oportunidad de comentar y burlarse del mensaje de Correal con respuestas llenas de sarcasmo. Algunos sugirieron en tono de broma que el empresario debería “ir a pelear porque le vieron la cara”.

Otros se sumaron a las críticas con comentarios como “Cuando vaya a comprar algo, procure hacerlo en compañía de una persona adulta responsable”, al sugerir que el empresario no tenía las características de alguien con los conocimientos necesarios; la mezcla de humor y crítica fue evidente en los mensajes, lo que generó una verdadera ola de reacciones.

Además, no faltaron quienes aprovecharon la oportunidad para cuestionar la exclusividad de las compras de Correal. “¿Pero dónde los compró? Jajajajaja ¿En Carulla? Noo mijo, yo los compro en el barrio a $2.000 pesitos. Usted que no sale de su zona de confort", respondió un usuario, al hacer alusión a los precios de los plátanos en mercados populares.

Con esta respuesta y las demás que circularon en redes sociales, se dejó en claro que la percepción de precios de Correal podría estar influenciada por su entorno, desconociendo las realidades de la mayoría de los colombianos en las zonas más humildes.