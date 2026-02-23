Colombia

Julio Correal incendia las redes sociales con su queja de $16.000 por 2 plátanos: “Le vieron la cara”

El actor, reconocido por sus constantes críticas al Gobierno de Petro, causó polémica al asegurar que el precio de los plátanos había llegado a niveles desmesurados; sin embargo, los usuarios le mostraron el precio real del producto

Guardar
El escandaloso comentario de Julio
El escandaloso comentario de Julio Correal sobre el precio de los plátanos desató una oleada de burlas en redes sociales - crédito Camila Díaz/Colprensa

El empresario en la industria del entretenimiento Julio Correal, conocido por sus críticas al Gobierno de Gustavo Petro, hizo estallar las redes sociales con un comentario que rápidamente se convirtió en blanco de memes y burlas.

A través de su cuenta de X, Correal se quejó del supuesto aumento de precios en Colombia, escribiendo: “Récord: 2 plátanos $16.000. ¡Vamos Colombia!”

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Este mensaje, aparentemente una crítica a la inflación y el encarecimiento de los alimentos en el país, fue interpretado por muchos como una exageración.

La cifra planteada por el empresario, de $16.000 por dos plátanos, generó desconcierto entre los usuarios de las redes, que no tardaron en cuestionar la veracidad de la afirmación y a responder con sarcasmo y creatividad.

Julio Correal desató una ola
Julio Correal desató una ola de comentarios en redes sociales tras revelar cuánto valían unos plátanos - crédito @jucorreal/X

Cabe destacar que a enero de 2026, el precio del plátano verde registró un aumento del 19%, que sumó a la presión inflacionaria sobre la canasta básica en Colombia, y significa que, si el precio de este producto era, por ejemplo, $2.000 por unidad, ahora podría costar alrededor de $2.380.

Este incremento, aunque aparentemente pequeño, puede ser significativo para los hogares colombianos, especialmente aquellos con menos ingresos, ya que el plátano es un alimento de consumo diario y el aumento impacta directamente en su gasto mensual.

No obstante, el precio que mencionó el empresario podría estar algo desactualizado, ya que varios usuarios comenzaron a compartir imágenes de plátanos en promoción, donde el costo de un racimo de dos unidades era mucho menor, por debajo de los $10.000.

El precio del plátano subió
El precio del plátano subió un 19% en enero de 2026 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Así reaccionaron en redes sociales a la ‘revelación’ del empresario

Apenas minutos después de la publicación de Correal, los comentarios comenzaron a inundar su cuenta. Algunos usuarios señalaron que el costo promedio del plátano en Colombia ronda los $2.000 o $5.000 por unidad, lo que pone en duda la cifra mencionada por el empresario.

El comentario del actor y gestor cultural provocó una avalancha de memes y una serie de “pruebas” y “evidencias” que demostraban que el precio del plátano no era el que él mencionaba. Entre risas y mensajes irónicos, los usuarios dejaron claro, usando la expresión colombiana, que “le vieron la cara” al empresario.

Correal, al parecer, intentaba poner en evidencia la situación económica del país a través de una queja sobre los precios de los alimentos, pero la exageración de su cifra terminó desvirtuando el mensaje.

Usuarios mostraron a Julio Correal
Usuarios mostraron a Julio Correal el costo real del plátano en el supermercado - crédito @Surrikologa/X

La posible exageración en el comentario de Correal no pasó desapercibida. A pesar de que las críticas a la economía colombiana y al aumento de los precios de los alimentos son comunes, la cifra mencionada resultó demasiado alta para la mayoría, que no tardaron en burlarse de la situación.

Muchos usuarios no perdieron la oportunidad de comentar y burlarse del mensaje de Correal con respuestas llenas de sarcasmo. Algunos sugirieron en tono de broma que el empresario debería “ir a pelear porque le vieron la cara”.

Otros se sumaron a las críticas con comentarios como “Cuando vaya a comprar algo, procure hacerlo en compañía de una persona adulta responsable”, al sugerir que el empresario no tenía las características de alguien con los conocimientos necesarios; la mezcla de humor y crítica fue evidente en los mensajes, lo que generó una verdadera ola de reacciones.

Usuarios ridiculizaron las palabras de

Además, no faltaron quienes aprovecharon la oportunidad para cuestionar la exclusividad de las compras de Correal. “¿Pero dónde los compró? Jajajajaja ¿En Carulla? Noo mijo, yo los compro en el barrio a $2.000 pesitos. Usted que no sale de su zona de confort", respondió un usuario, al hacer alusión a los precios de los plátanos en mercados populares.

Con esta respuesta y las demás que circularon en redes sociales, se dejó en claro que la percepción de precios de Correal podría estar influenciada por su entorno, desconociendo las realidades de la mayoría de los colombianos en las zonas más humildes.

Temas Relacionados

EmpresarioJulio CorrealCosto del plátanoPlátano en ColombiaMemesRedes socialesAlza de los alimentosColombia-Noticias

Más Noticias

Esta es la información financiera que debe recibir cada año para organizar su bolsillo: incluye pensión y créditos hipotecarios

Las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera están obligadas a brindar información clara y completa a sus usuarios sobre los productos y servicios financieros que poseen

Esta es la información financiera

‘Leopoldo Durán’, jefe negociador de la disidencia de Calarcá con el Gobierno Petro, fue capturado en Guavire

La detención de Óscar Ojeda fue realizada por la Policía Nacional en cumplimiento de una orden internacional emitida por Interpol

‘Leopoldo Durán’, jefe negociador de

Gustavo Petro respondió a Vicky Dávila por polémica de cargamento de petróleo colombiano que iría a Cuba: “¿Cómplice de qué?”

Con un duro mensaje en sus redes sociales, el presidente de la República trató de desviar los señalamientos de la periodista y aspirante al primer cargo de la nación, pues negó que hubieran existido irregularidades y aprovechó para cuestionar el embargo estadounidense y defender la cooperación energética con la isla

Gustavo Petro respondió a Vicky

Salario mínimo de 2026: dieron la lista de personas que perdieron la posibilidad de pensionarse por el aumento del Gobierno Petro

Si la remuneración sube de manera tan abrupta y al mismo tiempo el mercado reacciona, el capital proyectado cambia, confirmó el presidente de Colfondos, Ricardo Guerra

Salario mínimo de 2026: dieron

Colombia vs. Paraguay - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 3 de la fase final del Sudamericano Femenino Sub 20 por un cupo al Mundial

La Tricolor no suma puntos en el hexagonal, por lo que tiene comprometida su clasificación a la Copa del Mundo y tendrá que ganar los dos partidos que restan para obtener el cupo

Colombia vs. Paraguay - EN
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Avanza despliegue militar contra las

Avanza despliegue militar contra las disidencias en Guaviare tras enfrentamiento que dejó un soldado muerto y nueve heridos

Autodefensas Conquistadores de la Sierra trazó sus ‘líneas rojas’ para avanzar en los diálogos con el Gobierno Petro

Así es el Titán B, el vehículo blindando de guerra que quedó destruido luego del atentado del ELN en Arauca: los soldados salieron ilesos

Defensoría del Pueblo alertó desplazamientos en Yondó, Antioquia, tras enfrentamientos entre el ELN y Clan del Golfo

Condenan a 27 años a alias el Obrero por cuatro homicidios selectivos en Boyacá: simulaba ser vendedor de minutos de celular

ENTRETENIMIENTO

Jhonny Rivera dejó una de

Jhonny Rivera dejó una de sus pasiones por sueño premonitorio que tuvo con Jenny López

Jhonny Rivera sorprendió con su outfit de matrimonio: no tuvo que cumplir 80 para dar el sí

Lina Tejeiro encendió los rumores de nuevo romance con una fotografía durante las grabaciones de ‘Masterchef Celebrity’

Andrea Valdiri reveló un problema de salud por un mal movimiento que hizo durante la entrega de ayudas en Córdoba

Marcos Sánchez, productor de Luis Fonsi y Feid, relató su experiencia trabajando en “Cambiaré”

Deportes

Colombia vs. Paraguay - EN

Colombia vs. Paraguay - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 3 de la fase final del Sudamericano Femenino Sub 20 por un cupo al Mundial

Santa Fe se impuso ante Junior en El Campín y escaló posiciones en la Liga BetPlay

Harold Tejada finalizó cuarto en el UAE Tour 2026: así les fue a los otros colombianos

Gustavo Puerta: protagonismo en España con Real Racing y la oportunidad de ir al Mundial FIFA 2026

Este es el equipo colombiano que más jugadores ha aportado a la selección Colombia en la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA