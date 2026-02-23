Fiscal acusó a abogado de presunta intimidación durante audiencia, pero minutos después se retractó

Durante una audiencia en Barranquilla, el abogado Jhonny Mercado solicitó trasladar a Bogotá un caso por amenazas en el que señala demoras y falta de investigación por parte de la Fiscalía. - crédito captura de video

Una fiscal de Barranquilla acusó en audiencia al abogado Jhonny Mercado de presunta intimidación, pero minutos después se retractó de sus declaraciones. El incidente se produjo durante una audiencia de solicitud de preclusión, en la que el defensor había pedido el traslado del proceso a Bogotá, alegando falta de garantías y demoras en la investigación.

La situación tuvo lugar en una sala judicial de Barranquilla, donde la funcionaria del ente acusador manifestó ante la juez que Mercado la había intimidado en su despacho. Sin embargo, tras la intervención del abogado de víctimas Carlos Arturo Gómez Pavayu, la fiscal reconoció que nunca recibió amenazas por parte del defensor, lo que generó sorpresa entre los presentes.

El caso en cuestión corresponde a una investigación por presunta amenaza de muerte contra Jhonny Mercado, en el que aparecen mencionados el empresario palmero y ganadero Rafael Matera y algunos de sus familiares. Mercado ha solicitado a la Fiscalía General de la Nación el traslado del expediente a Bogotá, argumentando que en Barranquilla no se ha avanzado en la investigación y que se han perdido pruebas relevantes.

De acuerdo con la documentación presentada, Mercado asegura que desde el año 2020 ha pedido reiteradamente que la Fiscalía en Barranquilla atienda el caso, sin obtener respuesta. El abogado sostiene que se han extraviado evidencias y que en año y medio no se ha realizado ninguna actividad de Policía Judicial. Además, señala que la funcionaria judicial encargada ha pedido el aplazamiento de la audiencia en ocho ocasiones, a pesar de que ya estaba prevista la preclusión del proceso.

- crédito Fiscalía

Señalamientos sobre Rafael Matera y menciones en Justicia y Paz

Rafael Matera ha sido mencionado en varias ocasiones por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Barranquilla, que solicitó a la Fiscalía investigar al empresario por presunta financiación a las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Matera también fue señalado por el exsenador Álvaro Ashton en declaraciones conocidas por medios judiciales, que lo vinculan con actividades irregulares en la región Caribe.

Desarrollo de la audiencia y confrontación de versiones

Durante la audiencia, la fiscal declaró: “Desde el día uno que me la asignaron, la víctima fue a mi despacho a intimidarme, diciéndome que si yo no sabía quién era él, que si yo hacía la preclusión íbamos a tener problemas”. Esta afirmación fue cuestionada por el abogado Carlos Arturo Gómez Pavayu, quien solicitó a la fiscal que aclarara por qué, en caso de sentirse amenazada, no compulsó copia ni solicitó protección institucional.

Ante la insistencia de Gómez, la fiscal se retractó en público y afirmó: “Yo no estoy diciendo que me sentí amenazada, doctor”. Este intercambio fue recogido por la juez, que pidió a las partes mantener el respeto en la diligencia y advirtió que no aceptaría más discusiones sobre el tema.

En respuesta, Jhonny Mercado negó las acusaciones y aseguró ante la juez que nunca ha visitado el despacho de la fiscal. El defensor calificó de poco seria la explicación de la funcionaria y reiteró que nunca ha ejercido presión sobre ella.

Solicitud de traslado y pasos siguientes

La solicitud de traslado del proceso fue elevada formalmente al despacho de la Fiscal General de la Nación, que deberá determinar si la investigación continúa en Barranquilla o si es asignada a un nuevo fiscal en Bogotá, a través del Grupo de Trabajo de Asignaciones Especiales. La decisión se encuentra ahora en manos de la instancia central del ente acusador.

Durante la audiencia, la juez solicitó a la fiscalía copia de la solicitud inicial de reasignación y pidió a las partes que remitan cualquier documento relevante para la tramitación del expediente. El proceso permanece en suspenso hasta que la Fiscalía General adopte una decisión sobre el traslado y la designación de un nuevo fiscal.

Debate sobre la actuación de la Fiscalía y el acceso a la justicia

El incidente evidenció tensiones en el desarrollo de audiencias en la ciudad de Barranquilla y cuestionó el manejo de casos sensibles por parte del ministerio público. El aplazamiento reiterado de diligencias y la falta de avances en la investigación motivaron el pedido de Mercado para que el proceso sea revisado en la capital del país.

En la audiencia quedó constancia de la importancia de garantizar la imparcialidad y la protección de los derechos de las partes procesales en investigaciones de alto impacto. El trámite del caso seguirá bajo la supervisión del Grupo de Asignaciones Especiales de la Fiscalía General de la Nación, que deberá resolver la solicitud de traslado y asegurar el avance procesal.