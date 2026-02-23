Autoridades frustran envío de cargamento cocaína hacia Centroamérica: incautaron cerca de media tonelada de droga

El decomiso bloqueó el ingreso de aproximadamente 19 millones de dólares a estructuras de narcotráfico - crédito Armada

Unidades de la Armada de Colombia y aeronaves de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) lograron una importante incautación de clorhidrato de cocaína que se dirigía hacia Centroamérica, según información oficial.

La acción se llevó a cabo a 70 millas náuticas al norte de Riohacha, La Guajira, donde una embarcación tipo go fast fue interceptada por Unidades de Reacción Rápida, con la orientación de una aeronave del Comando Aéreo de Combate No. 3.

Las autoridades confirmaron que la operación se inició a partir de datos de inteligencia naval. Dichos reportes permitieron identificar que la lancha había partido desde el departamento de La Guajira y tenía como destino el mercado centroamericano.

La coordinación entre las diferentes fuerzas posibilitó el despliegue de un dispositivo conjunto que culminó con la captura de la embarcación.

La Armada de Colombia interceptó una lancha rápida tipo Go Fast con 413 kilogramos de cocaína en el Caribe - crédito Armada

Así como explicó el capitán de corbeta Juan David Rendón Zapata, comandante de la estación de Guardacostas de Santa Marta: "La oportuna información de inteligencia naval y la combinación de capacidades estratégicas entre la Armada de Colombia y la Fuerza Aeroespacial Colombiana permitió que en el norte del departamento de La Guajira, se lograra la interdicción de una lancha rápida que era tripulada por dos venezolanos, quienes transportaban cerca de media tonelada de clorhidrato de cocaína".

En la Go Fast viajaban dos ciudadanos venezolanos, quienes fueron detenidos y puestos bajo custodia. Las condiciones meteomarinas adversas obligaron a las autoridades a trasladar tanto a los aprehendidos como a la carga a bordo de una unidad naval, que posteriormente los llevó a puerto seguro.

Allí, personal judicial inspeccionó el contenido de los sacos transportados en la lancha. La revisión reveló la existencia de 413 kilogramos de clorhidrato de cocaína distribuidos en 14 sacos. Las autoridades judiciales verificaron la naturaleza de la sustancia y procedieron con los actos urgentes correspondientes para documentar el hallazgo.

La operación permitió la detención de dos ciudadanos venezolanos relacionados con el cargamento ilícito - crédito Armada

De acuerdo con la Armada, la interdicción de la embarcación impidió que más de un millón de dosis de estupefacientes llegaran a las calles, lo que equivale a frenar el ingreso de más de 19 millones de dólares a las organizaciones dedicadas al narcotráfico.

Por su parte, el Ministerio de Defensa celebró la incautación de droga: "Duro golpe al narcotráfico en el Caribe colombiano. Autoridades incautaron 413 kilogramos de clorhidrato de cocaína, que eran transportados por dos ciudadanos venezolanos en una lancha tipo ‘go fast’, a 70 millas náuticas al norte de Riohacha, en La Guajira. La embarcación, al parecer, tenía como destino Centroamérica“, confirmó la cartera.

De igual manera, el Ministerio detalló que “a través de la Fuerza Pública seguimos cerrándole las rutas al narcotráfico en el Caribe colombiano y afectamos de manera directa las finanzas de las organizaciones criminales. Las operaciones conjuntas y coordinadas continuarán para proteger la seguridad regional y fortalecer la lucha contra este delito transnacional“,

Colombia, especialmente la región de La Guajira y el Caribe, continúa siendo un punto clave en las rutas del tráfico internacional de drogas. El uso de lanchas rápidas tipo Go Fast se ha consolidado como una de las estrategias preferidas por las redes criminales para eludir la vigilancia marítima y aérea.

La operación conjunta con la Fuerza Aeroespacial Colombiana frustró la llegada de más de un millón de dosis de droga a las calles - crédito @mindefensa/X

Las operaciones recientes demuestran la importancia de la cooperación entre distintas ramas de las fuerzas armadas y la utilización de inteligencia naval para anticipar y neutralizar el tráfico de estupefacientes. Pese a las condiciones adversas del mar, los detenidos y la carga fueron trasladados a una unidad naval y luego puestos a disposición en puerto seguro, donde autoridades judiciales verificaron el contenido de los sacos intervenidos.

"La Armada de Colombia continuará desarrollando operaciones conjuntas, coordinadas e interinstitucionales en el Caribe colombiano, que permitan seguir afectando contundentemente las economías ilícitas, especialmente el narcotráfico", concluyó el oficial Juan David Rendón.