Colombia

Realizaron transferencias bancarias sin su autorización: experto explicó qué hacer en estos casos

El aumento de fraudes por medios informáticos pone en alerta a los clientes, que buscan respaldo y orientación para enfrentar la sustracción de sus ahorros

Guardar
Usuarios afectados informaron la utilización
Usuarios afectados informaron la utilización de credenciales auténticas para ejecutar retiros no autorizados, lo que plantea interrogantes sobre la eficacia de los protocolos de autenticación y monitoreo bancario - crédito iStock

En la tercera semana de febrero de 2026, en Colombia se hicieron virales dos casos en los que ciudadanos expusieron que habían sido víctimas de retiros no autorizados en sus cuentas bancarias, lo que generó reclamos públicos hacia la entidad financiera.

Los afectados informaron que los montos fueron transferidos a otras cuentas, como las de la plataforma Nequi, sin haber autorizado dichas operaciones. Según los testimonios, las operaciones fueron ejecutadas utilizando las credenciales correctas de los usuarios, lo que impidió que la entidad detectara irregularidades en la autenticación de las transacciones.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Las víctimas señalaron que los responsables accedieron a la información personal a través de técnicas digitales como la ingeniería social, que consiste en obtener datos confidenciales mediante engaños. En uno de los casos, la víctima decidió amarrarse en el banco al afirmar que le habían retirado 600 millones de pesos; tras la protesta, el ciudadano indicó que la entidad accedió a ayudarlo.

Las recientes vulneraciones han puesto
Las recientes vulneraciones han puesto a prueba tanto los protocolos internos de los bancos como la capacidad de los usuarios para actuar a tiempo. Expertos analizan las vías de reparación y los límites de la legislación actual - crédito iStock

Frente a estos hechos, en diálogo con Infobae Colombia, José Saúl Trujillo, docente de derecho en la Universidad Politécnico Grancolombiano, explicó que el canal prioritario ante estos escenarios es el reporte inmediato a los canales formales del sistema de seguridad bancaria.

El especialista indicó que corresponde escalar el caso a la gerencia de seguridad de la entidad para que adelante una investigación interna. Este proceso debe incluir la reconstrucción de la trazabilidad de la operación, la verificación de los métodos de autenticación empleados, la revisión de los registros de acceso y la identificación del dispositivo, el origen de la orden y el destino final del dinero.

Trujillo aclaró que, si el usuario notifica el incidente de forma oportuna y no se encuentra evidencia de negligencia o incumplimiento de los protocolos de seguridad a su cargo, el estándar de protección al consumidor financiero exige que la entidad financiera brinde una respuesta clara, verificable y, cuando corresponda, proceda a la devolución de los recursos.

“Lo procedente es escalar el asunto, con carácter prioritario, a la gerencia de seguridad de la entidad financiera para que adelante la investigación interna de la transacción, asegure la trazabilidad completa de la operación y adopte medidas de contención”, afirmó Trujillo.

Las personas afectadas aseguran que
Las personas afectadas aseguran que sus recursos fueron transferidos a plataformas digitales sin su consentimiento, y que los responsables obtuvieron información a través de engaños, lo que dificultó la detección de los fraudes por parte de la entidad - crédito iStock

De acuerdo con Trujillo, la protesta pública puede servir para visibilizar una situación percibida como desatendida, aunque este mecanismo no sustituye el uso de los canales técnicos y legales, ni garantiza que se logre la reparación del daño.

El especialista precisó que la reparación depende de actuaciones con soporte probatorio y de la gestión adecuada ante las instancias pertinentes. En el caso de que el banco niegue la devolución de los fondos sin entregar un sustento técnico suficiente, Trujillo recomendó activar dos frentes de acción: la denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación, tipificando el hecho como hurto por medios informáticos, y la queja ante la Superintendencia Financiera de Colombia, para que ejerza funciones de inspección y vigilancia sobre los protocolos de seguridad y la debida diligencia de la entidad.

“Si el usuario reporta oportunamente el hecho y no existe evidencia de incumplimiento de los protocolos de seguridad a su cargo ni de una conducta negligente que haya facilitado el fraude, el estándar de protección al consumidor financiero exige una respuesta clara, verificable y una solución efectiva, incluida la devolución cuando corresponda”, declaró el docente.

Sobre las modalidades de fraude, Trujillo explicó que los términos “phishing” y “farming” suelen emplearse para describir este tipo de incidentes, aunque no constituyen categorías penales autónomas en la legislación colombiana. Estos hechos se investigan y se sancionan bajo los delitos informáticos previstos en el Código Penal.

El experto en derecho señaló
El experto en derecho señaló que los consumidores están protegidos siempre que actúen con diligencia, y recomienda recurrir a canales formales e instancias legales para buscar la recuperación de los recursos sustraídos - crédito iStock

Temas Relacionados

BancosDineroCuentasExpertoDenunciaColombia-Noticias

Más Noticias

“Petro no pagaría el costo de una inflación disparada”: Juan Camilo Restrepo cuestionó ataques del presidente al Banco de la República

El exministro de Hacienda advirtió que criticar de forma permanente la política de tasas del banco central puede tener un costo alto para el país

“Petro no pagaría el costo

Hora y dónde ver Colombia vs. Paraguay: la Tricolor necesita una victoria en el hexagonal del Sudamericano Femenino Sub-20

Después de dos derrotas seguidas en el mismo número de partidos, el combinado nacional llega al duelo de la tercera jornada para entrar en la pelea por el cupo al mundial de Polonia

Hora y dónde ver Colombia

Video|Denuncian nueva afectada por millonario movimiento sin autorización en Antioquia, una mujer de la tercera edad

Infobae Colombia obtuvo la respuesta de la entidad bancaria por cuenta de un delicado señalamiento que hizo la usuaria que entrevistó a la mujer y dio a conocer el caso en redes sociales, la misma semana que se presentaron otros dos casos: en Medellín y Villavicencio

Video|Denuncian nueva afectada por millonario

Claudia Bahamón reveló que supo los ganadores de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ antes que el resto: “Necesito estar preparada”

En una reciente entrevista, la presentadora huilense afirmó que usualmente hay un secretismo total a la hora de revelar al vencedor de cada temporada, pero pudo hacer algunas excepciones a la regla

Claudia Bahamón reveló que supo

Petro arremetió contra el periodismo, son más de 12 publicaciones en 24 horas: penalista afirmó que pone en riesgo la libertad de prensa

El abogado Jhoan Montenegro habló sobre las publicaciones que constantemente realiza el presidente contra diferentes medios de comunicación

Petro arremetió contra el periodismo,
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Defensoría del Pueblo alertó desplazamientos

Defensoría del Pueblo alertó desplazamientos en Yondó, Antioquia, tras enfrentamientos entre el ELN y Clan del Golfo

Condenan a 27 años a alias el Obrero por cuatro homicidios selectivos en Boyacá: simulaba ser vendedor de minutos de celular

Reportan la retención ilegal de una caravana indígena que se movilizaba a Cúcuta, Norte de Santander

Indignación por la respuesta de la UNP a alcalde que denunció amenazas por parte de las disidencias de las Farc

Condenado exjefe paramilitar alias Botalón: había sido designado gestor de paz por Gustavo Petro

ENTRETENIMIENTO

Claudia Bahamón reveló que supo

Claudia Bahamón reveló que supo los ganadores de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ antes que el resto: “Necesito estar preparada”

Murió Willie Colón: Así lo recordaron los artistas colombianos en las redes sociales

Willie Colón y Rubén Blades: de la sociedad más exitosa de la salsa, a un pleito legal irreparable

Willie Colón y el día que fue arrestado en Medellín junto a toda su orquesta: la experiencia inspiró una canción

Mánager de Willie Colón en Colombia relató el momento en que notó el deterioro de la salud del salsero: “No era fácil”

Deportes

Hora y dónde ver Colombia

Hora y dónde ver Colombia vs. Paraguay: la Tricolor necesita una victoria en el hexagonal del Sudamericano Femenino Sub-20

Ángel Barajas no deja de brillar: finalista de barra fija en la Copa del Mundo de Gimnasia

Luis Javier Suárez regresó con gol al Sporting de Lisboa: así fue su anotación contra Moreirense

Javier ‘Blair’ Reyes, el peleador que volvió a poner a Colombia en el mapa de la UFC: así puede ver su debut

Se complica el debut de James Rodríguez con Minnesota United: en riesgo de no aparecer ante Cincinnati