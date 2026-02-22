Quién era Liliana Angulo, directora del Museo Nacional de Colombia que murió a los 51 años

Desde 2024, Astrid Liliana Angulo se desempeñaba como directora del Museo Nacional y enfrentaba un cáncer linfático - crédito @jdcorreau/@KadamaniYannai/X

Mediante un comunicado, la familia de Astrid Liliana Angulo, directora del Museo Nacional de Colombia, confirmó su fallecimiento a los 51 años.

“Después de un proceso largo, valiente y profundamente acompañado, su cuerpo decidió descansar. Se fue tranquila, rodeada del amor de su familia y sostenida por esa red inmensa de afecto, oraciones y buena energía que ustedes le enviaron siempre”, se lee en el comunicado.

La familia la recordó como una mujer “mística” y “sembradora de memoria” y expresó que regresará al origen al que tanto hizo referencia en vida.

“Hoy no hablamos solo de ausencia, sino de tránsito. Liliana, mujer mística, sembradora de memoria y puente entre tiempos, vuelve al origen del que tantas veces habló: al territorio espiritual donde habitan la historia, la resistencia y la fuerza de quienes nos precedieron”, precisó su familia.

“Su vida fue coherente hasta el final: lúcida, amorosa, agradecida. Nos enseñó a vivir un día a la vez, a confiar en los Poderes Superiores como cada quien les nombre (Orishas, Ancestros, Diosas, Dios, Ángeles…) y a sostener la esperanza incluso en la incertidumbre”, indicó la familia.

Y agregan: “Nos queda la nostalgia de su risa, su pragmatismo, su ternura y su fuerza. Y al mismo tiempo la certeza de que su energía permanece expandida, acompañándonos con la misma luz con la que transformó miradas y corazones”.

Finalmente, la familia de Astrid Liliana Angulo agradeció los mensajes de apoyo y oración por ella.

“Gracias infinitas por cada mensaje, cada oración, cada gestión, cada detalle, cada planta, cada canción, cada abrazo enviado a la distancia. Ese amor fue medicina y compañía real en todo este camino”, se lee en el comunicado.

¿Quién era Astrid Liliana Angulo?

Astrid Liliana Angulo nació en Bogotá. Desde niña se sintió atraída por el dibujo y el arte, visualizando ese camino como una forma de vida más que como una simple elección profesional. Para Angulo, el arte era un proceso vital y no solo una meta académica.

Se formó como artista plástica con especialización en escultura en la Universidad Nacional de Colombia. Posteriormente realizó una maestría en artes en la Universidad de Illinois, Chicago. Su trabajo abarcó diversos lenguajes, como la fotografía, la escultura y el performance, en el que exploró el cuerpo, la memoria y las representaciones sociales.

Angulo centró gran parte de su investigación en las narrativas de la representación, la memoria y la raza, con especial atención a las comunidades afrodescendientes. Su obra y gestión propusieron una mirada crítica sobre la historia del arte y el lugar de las identidades marginadas dentro del relato oficial. Estas inquietudes marcaron tanto su producción artística como su trayectoria institucional.

A lo largo de su carrera, Angulo fue reconocida por su capacidad para articular el arte con la reflexión social y la gestión cultural. Ocupó cargos en diferentes entidades, como Idartes y la Secretaría de Cultura de Bogotá, donde impulsó proyectos orientados a la inclusión y la diversidad. En estos espacios promovió iniciativas que dieron visibilidad a nuevos relatos y voces dentro del panorama cultural de la ciudad.

En 2024 asumió la dirección del Museo Nacional de Colombia, la institución museística más antigua del país. Desde ese lugar, Angulo profundizó su compromiso con la memoria colectiva y el acceso democrático a la cultura. Bajo su dirección, el museo fortaleció su vínculo con comunidades y buscó ampliar la representación de las distintas expresiones culturales del país.

La noticia de su muerte fue comunicada por la ministra de las Culturas, Yannai Kadamani, en su cuenta oficial de X, en la que expresó:“Desde el Ministerio de Cultura, con profunda admiración por la mujer que fue y gran tristeza, despedimos a nuestra Directora del Museo Nacional, Liliana Angulo. Que su espíritu descanse en paz”.