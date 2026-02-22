Nicolás Arrieta se despachó contra la producción de ‘La casa de los famosos Colombia’: “Pongan otro artista, siempre lo mismo”

El 'youtuber' no aguantó que la música sea la misma cada noche de fiesta - crédito @sinnombreedits_col/IG

El ciclo de fiestas en La casa de los famosos Colombia 3 dejó manifestaciones de agotamiento entre los participantes, debido a la falta de artistas de nivel para que amenicen este espacio en el que se integran como habitantes.

Uno de esos que criticó a la producción fue Nicolás Arrieta, que expresó abiertamente su cansancio con esta situación: “Ya no me aguanto más aquí. Me voy para otro reality. 100% seguro. Ya me aburrí de esta mierda. La misma música todo el tiempo”. Sus palabras reflejan el clima de monotonía que invade el ambiente.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Arrieta tambien castigó los actos de Johanna y aseguró que el castigo fue justo - crédito cortesía Canal RCN

En referencia a la participación recurrente de Juanse Laverde, Arrieta señaló su admiración por el talento del cantante, aunque sin dejar de lado la crítica: “El Juanse me cae bien, tiene mucho talento, pero es eche y qué? Pongan otro hijueputa artista después”.

También propuso alternativas para renovar la dinámica: “Hasta cierren con los cincuenta de Joselito. ¿Cuánto pagó para estar acá en el encierre? Avisen y yo también pago, pagas tú también. Los que cantan van a pasar acá”.

La interlocutora Beba sugirió posibles fricciones en nuevas presentaciones, a lo que Arrieta respondió que es necesario cambiar la programación, solicitando que “pongan a alguien al final”.

El origen de la pelea entre Nicolás Arrieta y Tebi Bernal, una dinámica que dejó roces en los participantes - crédito Cortesía Canal RCN

Más adelante denunció la falta de remuneración a los artistas: “Ya no hay plata, ya, no me paguen a mí, pero paguen un cantante”, puntualizando dudas sobre si algunos artistas recibieron honorarios, “La Toxi Costeña canta bacano, pero... Seguro ni le pagaron”.

Las reacciones de los seguidores del formato no tardaron en aparecer, por lo que rápidamente algunos internautas dejaron sus opiniones al respecto: “Estoy de acuerdo con Nicolás, por qué si en la segunda temporada hubo cantantes, nunca cantaron”; “la rabia de Nicolás es justificada”, entre otros.

Esto dijo Nicolás Arrieta sobre sus finanzas

La presencia de Nicolás Arrieta en La casa de los famosos Colombia 3 ha generado conversación tras revelar detalles sobre el manejo de su dinero.

El creador de contenido, conocido en la “época dorada de YouTube”, confesó a sus compañeros que no administra sus propias finanzas. “Mi novia maneja mis finanzas. Entonces, si tengo plata por ahí ahora me dicen: ‘¿De dónde sacaste plata?’ y yo: ‘Por ahí’ y le tengo que mostrar de dónde saqué el dinero”, detalló Arrieta durante el reality.

El clip que se viralizó en redes sociales demuestra que la cercanía del creador de contenido con su pareja va mucho más allá de un interés romántico, pues ella le ayuda a manejar su dinero - crédito TikTok

Esta revelación causó sorpresa y múltiples comentarios en redes sociales, donde la frase “mi mujer me gobierna” se volvió tendencia.

El propio Arrieta bromeó que si ganara el premio del programa, no podría administrarlo él mismo porque lo gastaría en fiestas; por eso, prefiere que su pareja, Manuela Ortiz, se encargue del dinero. “No ves que ahorita yo no manejo mis finanzas y a mí ya no me permiten tener dinero”, agregó.

Manuela Ortiz es comunicadora social y periodista, además de creadora de contenido digital, y ha respaldado a Arrieta en su participación en el programa. En redes sociales, ella responde con humor a quienes la llaman “la pareja de su novio”, y afirma que está acostumbrada a compartir la atención que recibe Arrieta de sus seguidoras.

La confesión de Arrieta abrió un debate entre los seguidores sobre la confianza en la pareja y el manejo de finanzas en relaciones actuales. Muchos usuarios en TikTok y otras plataformas elogiaron la decisión, considerándola signo de confianza y estabilidad.

Así, la exposición mediática de la vida privada de Arrieta, lejos de afectar su imagen, incrementó la simpatía del público y la viralidad de su historia en el contexto de la televisión y las redes sociales.